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Шальке - Эльверсберг 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Шальке-04
Шальке-04
0 : 0
Эльферсберг
Эльферсберг
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
1ГерманияврЛорис Кариус
5ГерманиязщТимо Беккер
62'
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4ТурциязщХасан Куручай
8ГерманиязщРобин Госенс
70'
29КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
13ЯпонияпзСатоси Танака
78'
19ТурциянпКенан Караман
24АлжирнпАдиль Аушиш
70'
10Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
62'
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
62'
9ФранциянпМусса Силла
62'
33ГерманияпзВиталий Беккер
70'
7Южная КореянпХван Хи Чан
70'
6ГерманияпзРон Шалленберг
78'
20АвстрияврНиколас Криштоф
30ГерманиязщЯн Гиамера
51'
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
76'
43ГерманияпзФеликс Кайдел
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
10ГерманияпзНоа Дарвих
46'
39СШАпзКоул Кэмпбелл
87'
42ФранциянпДавид Моква
76'
7ГерманияпзМорис Краттенмахер
46'
26ГерманиязщLuca Sirch
51'
2ТаиландзщНиколас Микельсон
76'
9ГерманиянпNoel Futkeu
76'
40ГерманияпзФрансис-Икечукву Оньека
87'
Запасные
22ГерманияврКевин Мюллер
43ГерманиязщМертджан Айхан
20АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
38ГерманияпзЛука Возар
28ГерманияврТим Босс
3ФранциязщФлорьян ле Жонкур
6ГерманияпзАмара Конде
24ГерманиянпЛука Шнелльбахер
Главные тренеры
АвстрияМирон Муслич
Наказания
Феликс Кайдел
26'
Ноа Дарвих
36'
Хасан Куручай
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шальке - Эльверсберг, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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