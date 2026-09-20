Шальке - Эльверсберг 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Шальке-04
0 : 0
Эльферсберг
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
62'
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|8
|зщ
|Робин Госенс
70'
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|13
|пз
|Сатоси Танака
78'
|19
|нп
|Кенан Караман
|24
|нп
|Адиль Аушиш
70'
|10
|нп
|Эдин Джеко
62'
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
62'
|9
|нп
|Мусса Силла
62'
|33
|пз
|Виталий Беккер
70'
|7
|нп
|Хван Хи Чан
70'
|6
|пз
|Рон Шалленберг
78'
|20
|вр
|Николас Криштоф
|30
|зщ
|Ян Гиамера
51'
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
76'
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|10
|пз
|Ноа Дарвих
46'
|39
|пз
|Коул Кэмпбелл
87'
|42
|нп
|Давид Моква
76'
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
46'
|26
|зщ
|Luca Sirch
51'
|2
|зщ
|Николас Микельсон
76'
|9
|нп
|Noel Futkeu
76'
|40
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
87'
Запасные
|22
|вр
|Кевин Мюллер
|43
|зщ
|Мертджан Айхан
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|38
|пз
|Лука Возар
|28
|вр
|Тим Босс
|3
|зщ
|Флорьян ле Жонкур
|6
|пз
|Амара Конде
|24
|нп
|Лука Шнелльбахер
Главные тренеры
|Мирон Муслич
Наказания
Феликс Кайдел
26'
Ноа Дарвих
36'
Хасан Куручай
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шальке - Эльверсберг, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.