Шальке - Эльверсберг 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Шальке-04 0 : 0 Эльферсберг Составы команд Шальке-04 Гельзенкирхен Эльферсберг Шпизен-Эльверсберг 1 вр Лорис Кариус 5 зщ Тимо Беккер 62' 25 зщ Никола Катич 4 зщ Хасан Куручай 8 зщ Робин Госенс 70' 29 пз Эрик Жуниор Эбимбе 23 пз Суфьян Эль-Фаузи 13 пз Сатоси Танака 78' 19 нп Кенан Караман 24 нп Адиль Аушиш 70' 10 нп Эдин Джеко 62' 39 зщ Максимилиан Вёбер 62' 9 нп Мусса Силла 62' 33 пз Виталий Беккер 70' 7 нп Хван Хи Чан 70' 6 пз Рон Шалленберг 78' 20 вр Николас Криштоф 30 зщ Ян Гиамера 51' 19 зщ Лукас Пинкерт 31 зщ Максимилиан Рор 21 зщ Лассе Гюнтер 76' 43 пз Феликс Кайдел 8 пз Лукаш Поремба 25 пз Лукас Петков 10 пз Ноа Дарвих 46' 39 пз Коул Кэмпбелл 87' 42 нп Давид Моква 76' 7 пз Морис Краттенмахер 46' 26 зщ Luca Sirch 51' 2 зщ Николас Микельсон 76' 9 нп Noel Futkeu 76' 40 пз Франсис-Икечукву Оньека 87' Запасные 22 вр Кевин Мюллер 43 зщ Мертджан Айхан 20 пз Чуквубуйке Адаму 38 пз Лука Возар 28 вр Тим Босс 3 зщ Флорьян ле Жонкур 6 пз Амара Конде 24 нп Лука Шнелльбахер Главные тренеры Мирон Муслич Наказания Феликс Кайдел 26' Ноа Дарвих 36' Хасан Куручай 62'

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