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Фулхэм - Манчестер Юнайтед 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Фулхэм
Фулхэм
1 : 1
Ман Юнайтед
Ман Юнайтед
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
77'
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
14НорвегияпзОскар Бобб
71'
24АнглияпзДжош Кинг
80'
17НигерияпзАлекс Айуоби
71'
7ИспаниянпГонсало Гарсия
80'
11Бразилияпз Кевин
71'
8ИспанияпзСесар Паласиос
71'
15ШвецияпзХуго Ларссон
77'
5ДаниязщЙоаким Андерсен
80'
9БразилиянпРодриго Мунис
80'
1БельгияврСенне Ламменс
2ПортугалиязщДиогу Дало
5АнглиязщГарри Магуайр
6АргентиназщЛисандро Мартинес
23АнглиязщЛюк Шоу
84'
18БельгияпзЮри Тилеманс
37АнглияпзКобби Майну
80'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10БразилияпзМатеус Кунья
9АнглияпзМаркус Рашфорд
77'
19КамеруннпБрайан Мбемо
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
77'
7АнглияпзМэйсон Маунт
80'
13ДанияпзПатрик Доргу
84'
Запасные
23ФранцияврБенжамен Леком
30АнглиязщРайан Сесеньон
20ИспанияпзМануэль Анхель
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
12УэльсврКарл Дарлоу
3МароккозщНуссайр Мазрауи
15ФранциязщЛени Йоро
17БразилияпзАндрей Сантос
20КамерунпзКарлос Балеба
31АнглиянпШи Лэйси
Главные тренеры
ИспанияАльваро Арбелоа
АнглияМайкл Кэррик
Голы
Лисандро Мартинес
1:0
63'
Матеус Кунья
Патрик Доргу
1:1
89'
Наказания
Джош Кинг
45'
Тимоти Кастань
50'
Родриго Мунис
85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Манчестер Юнайтед, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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