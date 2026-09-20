Фулхэм - Манчестер Юнайтед 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Фулхэм 1 : 1 Ман Юнайтед Составы команд Фулхэм Лондон Манчестер Юнайтед Манчестер 1 вр Бернд Лено 21 зщ Тимоти Кастань 22 зщ Давид Аффенгрубер 3 зщ Кэлвин Бейсси 33 зщ Энтони Робинсон 16 пз Сандер Берге 77' 19 пз Ши Чарльз 14 пз Оскар Бобб 71' 24 пз Джош Кинг 80' 17 пз Алекс Айуоби 71' 7 нп Гонсало Гарсия 80' 11 пз Кевин 71' 8 пз Сесар Паласиос 71' 15 пз Хуго Ларссон 77' 5 зщ Йоаким Андерсен 80' 9 нп Родриго Мунис 80' 1 вр Сенне Ламменс 2 зщ Диогу Дало 5 зщ Гарри Магуайр 6 зщ Лисандро Мартинес 23 зщ Люк Шоу 84' 18 пз Юри Тилеманс 37 пз Кобби Майну 80' 8 пз Бруну Фернандеш 10 пз Матеус Кунья 9 пз Маркус Рашфорд 77' 19 нп Брайан Мбемо 11 нп Джошуа Зиркзее 77' 7 пз Мэйсон Маунт 80' 13 пз Патрик Доргу 84' Запасные 23 вр Бенжамен Леком 30 зщ Райан Сесеньон 20 пз Мануэль Анхель 32 пз Эмиль Смит-Роу 12 вр Карл Дарлоу 3 зщ Нуссайр Мазрауи 15 зщ Лени Йоро 17 пз Андрей Сантос 20 пз Карлос Балеба 31 нп Ши Лэйси Главные тренеры Альваро Арбелоа Майкл Кэррик Голы Лисандро Мартинес 1:0 63' Матеус Кунья Патрик Доргу 1:1 89' Наказания Джош Кинг 45' Тимоти Кастань 50' Родриго Мунис 85'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Манчестер Юнайтед, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.