Фулхэм - Манчестер Юнайтед 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Фулхэм
1 : 1
Ман Юнайтед
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
77'
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Оскар Бобб
71'
|24
|пз
|Джош Кинг
80'
|17
|пз
|Алекс Айуоби
71'
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
80'
|11
|пз
|Кевин
71'
|8
|пз
|Сесар Паласиос
71'
|15
|пз
|Хуго Ларссон
77'
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
80'
|9
|нп
|Родриго Мунис
80'
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
84'
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|37
|пз
|Кобби Майну
80'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
77'
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
77'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
80'
|13
|пз
|Патрик Доргу
84'
Запасные
|23
|вр
|Бенжамен Леком
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|20
|пз
|Мануэль Анхель
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|15
|зщ
|Лени Йоро
|17
|пз
|Андрей Сантос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|31
|нп
|Ши Лэйси
Главные тренеры
|Альваро Арбелоа
|Майкл Кэррик
Голы
Лисандро Мартинес
1:0
63'
Матеус Кунья
Патрик Доргу
1:1
89'
Наказания
Джош Кинг
45'
Тимоти Кастань
50'
Родриго Мунис
85'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Манчестер Юнайтед, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.