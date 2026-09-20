Падерборн - Хоффенхайм 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Падерборн 07 3 : 1 Хоффенхайм Составы команд Падерборн 07 Падерборн Хоффенхайм Зинсхайм 15 вр Науэль Ноль 21 зщ Jano ter Horst 25 зщ Тьярк Шеллер 22 зщ Маттес Хансен 76' 28 пз Лаурин Ульрих 5 пз Сантьяго Кастаньеда 23 пз Рафаэль Обермайр 64' 17 пз Лорин Курда 40 нп Габриэль Видович 73' 18 нп Марвин Пирингер 46' 30 нп Стефано Марино 73' 27 нп Штеффен Тиггес 46' 3 пз Йона Штиккер 64' 6 пз Том Бак 73' 9 нп Райан Филипп 73' 20 зщ Феликс Гётце 76' 1 вр Оливер Бауман 34 зщ Владимир Цоуфал 5 зщ Озан Кабак 39 зщ Матс Ротс 46' 28 зщ Коки Матида 18 пз Ваутер Бюргер 7 пз Леон Авдуллаху 81' 10 нп Адам Гложек 62' 14 нп Адам Дагим 81' 9 нп Макс Моэрстедт 62' 20 нп Бамбазе Конте 21 зщ Альбиан Хайдари 46' 19 нп Тим Лемперле 62' 8 нп Патрик Виммер 62' 27 пз Андрей Крамарич 81' 11 нп Фисник Аслани 81' Запасные 1 вр Маркус Шуберт 2 пз Рубен Мюллер 11 нп Свен Михель 38 Deniz Zeitler 37 вр Лука Филипп 2 зщ Робин Гранач 15 зщ Валентен Жендрей 17 пз Натан Де Кат Главные тренеры Кристиан Ильцер Голы Сантьяго Кастаньеда 1:0 29' Стефано Марино Лорин Курда 2:0 43' Адам Дагим Макс Моэрстедт 2:1 50' Штеффен Тиггес Йона Штиккер 3:1 69' Наказания Ваутер Бюргер 45+1'

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