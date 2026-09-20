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Падерборн - Хоффенхайм 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Падерборн 07
Падерборн 07
3 : 1
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Хоффенхайм
Зинсхайм
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
76'
28ГерманияпзЛаурин Ульрих
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
64'
17ГерманияпзЛорин Курда
40ХорватиянпГабриэль Видович
73'
18ГерманиянпМарвин Пирингер
46'
30ГерманиянпСтефано Марино
73'
27ГерманиянпШтеффен Тиггес
46'
3ГерманияпзЙона Штиккер
64'
6ГерманияпзТом Бак
73'
9ФранциянпРайан Филипп
73'
20ГерманиязщФеликс Гётце
76'
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
39НидерландызщМатс Ротс
46'
28ЯпониязщКоки Матида
18НидерландыпзВаутер Бюргер
7КосовопзЛеон Авдуллаху
81'
10ЧехиянпАдам Гложек
62'
14ДаниянпАдам Дагим
81'
9ГерманиянпМакс Моэрстедт
62'
20ГерманиянпБамбазе Конте
21КосовозщАльбиан Хайдари
46'
19ГерманиянпТим Лемперле
62'
8АвстриянпПатрик Виммер
62'
27ХорватияпзАндрей Крамарич
81'
11КосовонпФисник Аслани
81'
Запасные
1ГерманияврМаркус Шуберт
2ГерманияпзРубен Мюллер
11ГерманиянпСвен Михель
38ГерманияDeniz Zeitler
37ГерманияврЛука Филипп
2ЧехиязщРобин Гранач
15ФранциязщВалентен Жендрей
17БельгияпзНатан Де Кат
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
Голы
Сантьяго Кастаньеда
1:0
29'
Стефано Марино
Лорин Курда
2:0
43'
Адам Дагим
Макс Моэрстедт
2:1
50'
Штеффен Тиггес
Йона Штиккер
3:1
69'
Наказания
Ваутер Бюргер
45+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Падерборн - Хоффенхайм, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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