Падерборн - Хоффенхайм 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Падерборн 07
3 : 1
Хоффенхайм
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Хоффенхайм
Зинсхайм
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
76'
|28
|пз
|Лаурин Ульрих
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
64'
|17
|пз
|Лорин Курда
|40
|нп
|Габриэль Видович
73'
|18
|нп
|Марвин Пирингер
46'
|30
|нп
|Стефано Марино
73'
|27
|нп
|Штеффен Тиггес
46'
|3
|пз
|Йона Штиккер
64'
|6
|пз
|Том Бак
73'
|9
|нп
|Райан Филипп
73'
|20
|зщ
|Феликс Гётце
76'
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|39
|зщ
|Матс Ротс
46'
|28
|зщ
|Коки Матида
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
81'
|10
|нп
|Адам Гложек
62'
|14
|нп
|Адам Дагим
81'
|9
|нп
|Макс Моэрстедт
62'
|20
|нп
|Бамбазе Конте
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
46'
|19
|нп
|Тим Лемперле
62'
|8
|нп
|Патрик Виммер
62'
|27
|пз
|Андрей Крамарич
81'
|11
|нп
|Фисник Аслани
81'
Запасные
|1
|вр
|Маркус Шуберт
|2
|пз
|Рубен Мюллер
|11
|нп
|Свен Михель
|38
|Deniz Zeitler
|37
|вр
|Лука Филипп
|2
|зщ
|Робин Гранач
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|17
|пз
|Натан Де Кат
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
Голы
Сантьяго Кастаньеда
1:0
29'
Стефано Марино
Лорин Курда
2:0
43'
Адам Дагим
Макс Моэрстедт
2:1
50'
Штеффен Тиггес
Йона Штиккер
3:1
69'
Наказания
Ваутер Бюргер
45+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Падерборн - Хоффенхайм, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.