Ницца - Лилль 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Ницца 2 : 1 Лилль Составы команд Ницца Ницца Лилль Лилль 23 вр Йеванн Диуф 28 зщ Аксель Витсель 55 зщ Юссуф Ндайишимийе 58' 5 зщ Мохамед Абдель Монем 35 зщ Xavier Mandza 92 пз Жонатан Клосс 27 пз Нильс Нкунку 78' 39 пз Джибриль Кулибали 73' 11 нп Элье Ваи 74' 7 нп Готье Эн 9 нп Мохамед Амура 77' 36 зщ Алиду Сейду 58' 87 пз Эвертон Перейра 73' 10 нп Софьян Диоп 74' 29 нп Натан Н'Гуму 77' 2 зщ Али Абди 78' 1 вр Берке Озер 22 зщ Тьягу Сантош 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 15 зщ Ромен Перро 6 пз Набиль Бенталеб 77' 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 64' 21 пз Бенжамен Андре 64' 8 пз Этан Мбаппе 55' 19 пз Башар Онал 64' 18 нп Аясэ Уэда 7 нп Дилан Баква 55' 11 пз Осам Сахрауи 64' 14 пз Мауритс Кьергор 64' 9 нп Оливье Жиру 64' 17 пз Нгалайель Мукау 77' Запасные 77 вр Тедди Бульхенди 84 зщ Хамза Кутун 6 пз Хишем Будауи 21 нп Исак Янссон 12 вр Орландо Хиль 24 зщ Калвин Вердонк 26 зщ Исаак Коссье 28 пз Гаэтан Перрен Главные тренеры Оливье Панталони Давиде Анчелотти Голы Натан Нгой 1:0 22' Мохамед Амура Готье Эн 2:0 67' Аясэ Уэда Мауритс Кьергор 2:1 79' Наказания Мохамед Абдель Монем 5' Xavier Mandza 45+1' Мохамед Амура 57' Мауритс Кьергор 90+1'

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