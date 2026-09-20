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Ницца - Лилль 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Ницца
Ницца
2 : 1
Лилль
Лилль
Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
23СенегалврЙеванн Диуф
28БельгиязщАксель Витсель
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
58'
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
35ФранциязщXavier Mandza
92ФранцияпзЖонатан Клосс
27ФранцияпзНильс Нкунку
78'
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
73'
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
74'
7ФранциянпГотье Эн
9АлжирнпМохамед Амура
77'
36ГаназщАлиду Сейду
58'
87ФранцияпзЭвертон Перейра
73'
10ФранциянпСофьян Диоп
74'
29КамеруннпНатан Н'Гуму
77'
2ТунисзщАли Абди
78'
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
15ФранциязщРомен Перро
6АлжирпзНабиль Бенталеб
77'
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
64'
21ФранцияпзБенжамен Андре
64'
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
55'
19ТурцияпзБашар Онал
64'
18ЯпониянпАясэ Уэда
7ФранциянпДилан Баква
55'
11НорвегияпзОсам Сахрауи
64'
14ДанияпзМауритс Кьергор
64'
9ФранциянпОливье Жиру
64'
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
77'
Запасные
77АлжирврТедди Бульхенди
84МароккозщХамза Кутун
6АлжирпзХишем Будауи
21ШвециянпИсак Янссон
12ПарагвайврОрландо Хиль
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
26ФранциязщИсаак Коссье
28ФранцияпзГаэтан Перрен
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ИталияДавиде Анчелотти
Голы
Натан Нгой
1:0
22'
Мохамед Амура
Готье Эн
2:0
67'
Аясэ Уэда
Мауритс Кьергор
2:1
79'
Наказания
Мохамед Абдель Монем
5'
Xavier Mandza
45+1'
Мохамед Амура
57'
Мауритс Кьергор
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ницца - Лилль, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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