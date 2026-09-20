Ницца - Лилль 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Ницца
2 : 1
Лилль
Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
58'
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|27
|пз
|Нильс Нкунку
78'
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
73'
|11
|нп
|Элье Ваи
74'
|7
|нп
|Готье Эн
|9
|нп
|Мохамед Амура
77'
|36
|зщ
|Алиду Сейду
58'
|87
|пз
|Эвертон Перейра
73'
|10
|нп
|Софьян Диоп
74'
|29
|нп
|Натан Н'Гуму
77'
|2
|зщ
|Али Абди
78'
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
77'
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
64'
|21
|пз
|Бенжамен Андре
64'
|8
|пз
|Этан Мбаппе
55'
|19
|пз
|Башар Онал
64'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
|7
|нп
|Дилан Баква
55'
|11
|пз
|Осам Сахрауи
64'
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
64'
|9
|нп
|Оливье Жиру
64'
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
77'
Запасные
|77
|вр
|Тедди Бульхенди
|84
|зщ
|Хамза Кутун
|6
|пз
|Хишем Будауи
|21
|нп
|Исак Янссон
|12
|вр
|Орландо Хиль
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|26
|зщ
|Исаак Коссье
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Давиде Анчелотти
Голы
Натан Нгой
1:0
22'
Мохамед Амура
Готье Эн
2:0
67'
Аясэ Уэда
Мауритс Кьергор
2:1
79'
Наказания
Мохамед Абдель Монем
5'
Xavier Mandza
45+1'
Мохамед Амура
57'
Мауритс Кьергор
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ницца - Лилль, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.