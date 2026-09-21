Валенсия - Реал Сосьедад 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 21-09-2026
Валенсия
2 : 3
Реал Сосьедад
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
82'
|18
|зщ
|Пепелу
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|33
|пз
|Аарон Майоль
|2
|пз
|Гвидо Родригес
69'
|8
|пз
|Хави Герра
|23
|пз
|Филип Угринич
46'
|9
|нп
|Уго Дуро
82'
|7
|нп
|Арно Данжума
88'
|27
|нп
|Давид Оторби
46'
|10
|пз
|Харви Эллиотт
69'
|21
|зщ
|Хесус Васкес
82'
|37
|нп
|Аймар Бласкес
82'
|11
|нп
|Луис Риоха
88'
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Хон Мартин
|34
|зщ
|Лукен Бейтия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
69'
|18
|пз
|Карлос Солер
|24
|пз
|Лука Сучич
87'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
69'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
61'
|12
|нп
|Джоб Очиенг
61'
|7
|пз
|Андер Барренечеа
61'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
61'
|3
|зщ
|Айен Муньос
69'
|21
|пз
|Янхель Эррера
69'
|23
|пз
|Арсен Захарян
87'
Запасные
|25
|вр
|Кайне ван Увелен
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|36
|зщ
|Икер Кордоба
|29
|зщ
|Алехандро Панач
|15
|пз
|Алиу Дьенг
|19
|нп
|Дани Раба
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|16
|зщ
|Хон Пачеко
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|22
|зщ
|Эктор Форт
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|29
|нп
|Алекс Марчаль
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Пеллегрино Матараццо
Голы
Лука Сучич
Джоб Очиенг
0:1
26'
Аарон Майоль
Уго Дуро
1:1
57'
Карлос Солер
1:2
75'
Лукен Бейтия
2:2
84'
Андер Барренечеа
Карлос Солер
2:3
90+1'
Наказания
Юстин де Хас
11'
Хосе Луис Гайя
12'
Лука Сучич
54'
Орри Оускарссон
90+6'
Орри Оускарссон
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Реал Сосьедад, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.