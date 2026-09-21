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Валенсия - Реал Сосьедад 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 21-09-2026
Валенсия
Валенсия
2 : 3
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
82'
18Испаниязщ Пепелу
12НидерландызщЮстин де Хас
24ИспаниязщПабло Маффео
33ИспанияпзАарон Майоль
2АргентинапзГвидо Родригес
69'
8ИспанияпзХави Герра
23ШвейцарияпзФилип Угринич
46'
9ИспаниянпУго Дуро
82'
7НидерландынпАрно Данжума
88'
27НигериянпДавид Оторби
46'
10АнглияпзХарви Эллиотт
69'
21ИспаниязщХесус Васкес
82'
37ИспаниянпАймар Бласкес
82'
11ИспаниянпЛуис Риоха
88'
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
6ИспаниязщХон Мартин
34ИспаниязщЛукен Бейтия
17ИспаниязщСерхио Гомес
69'
18ИспанияпзКарлос Солер
24ХорватияпзЛука Сучич
87'
4ИспанияпзХон Горрочатеги
69'
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
61'
12КениянпДжоб Очиенг
61'
7ИспанияпзАндер Барренечеа
61'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
61'
3ИспаниязщАйен Муньос
69'
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
69'
23РоссияпзАрсен Захарян
87'
Запасные
25НидерландыврКайне ван Увелен
22ИспаниязщАрнау Мартинес
36ИспаниязщИкер Кордоба
29ИспаниязщАлехандро Панач
15МалипзАлиу Дьенг
19ИспаниянпДани Раба
39ЯпониянпРюносукэ Сато
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
16ИспаниязщХон Пачеко
19СенегалзщМамаду Сарр
22ИспаниязщЭктор Форт
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
29ИспаниянпАлекс Марчаль
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
СШАПеллегрино Матараццо
Голы
Лука Сучич
Джоб Очиенг
0:1
26'
Аарон Майоль
Уго Дуро
1:1
57'
Карлос Солер
1:2
75'
Лукен Бейтия
2:2
84'
Андер Барренечеа
Карлос Солер
2:3
90+1'
Наказания
Юстин де Хас
11'
Хосе Луис Гайя
12'
Лука Сучич
54'
Орри Оускарссон
90+6'
Орри Оускарссон
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Валенсия - Реал Сосьедад, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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