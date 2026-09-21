Валенсия - Реал Сосьедад 20 сентября обзор матча Дата публикации: 21-09-2026 Валенсия 2 : 3 Реал Сосьедад Составы команд Валенсия Валенсия Реал Сосьедад Сан-Себастьян 1 вр Столе Димитриевски 14 зщ Хосе Луис Гайя 82' 18 зщ Пепелу 12 зщ Юстин де Хас 24 зщ Пабло Маффео 33 пз Аарон Майоль 2 пз Гвидо Родригес 69' 8 пз Хави Герра 23 пз Филип Угринич 46' 9 нп Уго Дуро 82' 7 нп Арно Данжума 88' 27 нп Давид Оторби 46' 10 пз Харви Эллиотт 69' 21 зщ Хесус Васкес 82' 37 нп Аймар Бласкес 82' 11 нп Луис Риоха 88' 1 вр Алекс Ремиро 2 зщ Хон Арамбуру 6 зщ Хон Мартин 34 зщ Лукен Бейтия 17 зщ Серхио Гомес 69' 18 пз Карлос Солер 24 пз Лука Сучич 87' 4 пз Хон Горрочатеги 69' 11 нп Гонсалу Гедеш 10 нп Микель Оярсабаль 61' 12 нп Джоб Очиенг 61' 7 пз Андер Барренечеа 61' 9 нп Орри Оускарссон 61' 3 зщ Айен Муньос 69' 21 пз Янхель Эррера 69' 23 пз Арсен Захарян 87' Запасные 25 вр Кайне ван Увелен 22 зщ Арнау Мартинес 36 зщ Икер Кордоба 29 зщ Алехандро Панач 15 пз Алиу Дьенг 19 нп Дани Раба 39 нп Рюносукэ Сато 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 16 зщ Хон Пачеко 19 зщ Мамаду Сарр 22 зщ Эктор Форт 8 пз Беньят Туррьентес 14 пз Такэфуса Кубо 29 нп Алекс Марчаль Главные тренеры Карлос Корберан Пеллегрино Матараццо Голы Лука Сучич Джоб Очиенг 0:1 26' Аарон Майоль Уго Дуро 1:1 57' Карлос Солер 1:2 75' Лукен Бейтия 2:2 84' Андер Барренечеа Карлос Солер 2:3 90+1' Наказания Юстин де Хас 11' Хосе Луис Гайя 12' Лука Сучич 54' Орри Оускарссон 90+6' Орри Оускарссон 90+6'

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