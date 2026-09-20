02:16 ()
Свернуть список

Санта-Клара - Брага 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Санта-Клара
Санта-Клара
0 : 0
Брага
Брага
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Брага
Брага
1Бразилиявр Лукас
42БразилиязщЛукас Соарес
4ПортугалиязщПедру Пашеку
21ПортугалиязщEmanuel Moreira
5БразилиязщГильерме Ромао
20ПортугалияпзТьягу Рибейру
63'
6ПортугалияпзПедру Феррейра
8Кабо-ВердепзJose Tavares
9ПортугалияпзГонсало Пасьенса
71'
10Бразилияпз Brenner
71'
70Бразилиянп Vinicius
90+2'
41БразилияпзDaniel Borges
63'
11Бразилиянп Welinton
71'
7Бразилиянп Luis
71'
17ПортугалияпзЖоау Вашкунселуш
90+2'
31БразилияврBernardo Fontes
6БразилиязщВитор Карвальо
44АлбаниязщАдриан Байрами
37Босния и ГерцеговиназщАдриан Леон Баришич
65'
2ИспанияпзВиктор Гомес
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
65'
77ИспанияпзГабри Мартинес
55'
21ПортугалияпзРикарду Орта
85'
29ФранцияпзЖан-Батист Горби
10ИспаниянпПау Виктор
17СербиянпЙован Милошевич
55'
11БразилияпзГабриэл Силва
55'
23Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
55'
22ИспаниязщСерхио Барсия
65'
34ТурцияпзДемир Тыкназ
65'
16ИспанияпзТомми Маркес
85'
Запасные
12Бразилиявр Neneca
3БразилиязщHenrique Silva
19Бразилиязщ Ythallo
22Бразилияпз Vitinho
18ПортугалияAfonso Duarte
25ПортугалияFrederico Silva
73БразилияLeo Jaco
80ПортугалияTiago Duarte
78ПортугалияврЖоау Карвалью
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
50ПортугалияпзДиегу Родригеш
7ПортугалияпзДиогу Травасуш
9ИспаниянпФран Наварро
19ДаниянпЙонас Винд
20Кот-д&#039;ИвуарнпМарио Доржелес
Главные тренеры
ИспанияКарлос Висенс
Наказания
Тьягу Рибейру
29'
Адриан Байрами
36'
Жоау Моутинью
56'
Лукас Соарес
68'
Лукас
73'
Daniel Borges
78'
Жан-Батист Горби
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Санта-Клара - Брага, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close