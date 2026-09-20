Санта-Клара - Брага 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Санта-Клара
0 : 0
Брага
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Брага
Брага
|1
|вр
|Лукас
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|4
|зщ
|Педру Пашеку
|21
|зщ
|Emanuel Moreira
|5
|зщ
|Гильерме Ромао
|20
|пз
|Тьягу Рибейру
63'
|6
|пз
|Педру Феррейра
|8
|пз
|Jose Tavares
|9
|пз
|Гонсало Пасьенса
71'
|10
|пз
|Brenner
71'
|70
|нп
|Vinicius
90+2'
|41
|пз
|Daniel Borges
63'
|11
|нп
|Welinton
71'
|7
|нп
|Luis
71'
|17
|пз
|Жоау Вашкунселуш
90+2'
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
65'
|2
|пз
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
65'
|77
|пз
|Габри Мартинес
55'
|21
|пз
|Рикарду Орта
85'
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|10
|нп
|Пау Виктор
|17
|нп
|Йован Милошевич
55'
|11
|пз
|Габриэл Силва
55'
|23
|пз
|Денис Хусейнбашич
55'
|22
|зщ
|Серхио Барсия
65'
|34
|пз
|Демир Тыкназ
65'
|16
|пз
|Томми Маркес
85'
Запасные
|12
|вр
|Neneca
|3
|зщ
|Henrique Silva
|19
|зщ
|Ythallo
|22
|пз
|Vitinho
|18
|Afonso Duarte
|25
|Frederico Silva
|73
|Leo Jaco
|80
|Tiago Duarte
|78
|вр
|Жоау Карвалью
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|50
|пз
|Диегу Родригеш
|7
|пз
|Диогу Травасуш
|9
|нп
|Фран Наварро
|19
|нп
|Йонас Винд
|20
|нп
|Марио Доржелес
Главные тренеры
|Карлос Висенс
Наказания
Тьягу Рибейру
29'
Адриан Байрами
36'
Жоау Моутинью
56'
Лукас Соарес
68'
Лукас
73'
Daniel Borges
78'
Жан-Батист Горби
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Санта-Клара - Брага, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.