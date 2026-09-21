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Милан - Лечче 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 21-09-2026
Милан
Милан
3 : 0
Лечче
Лечче
Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
16ФранцияврМик Меньян
34ИспаниязщМарио Хила
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
21НигерияпзСаму Чуквезе
87'
14ХорватияпзЛука Модрич
76'
12ФранцияпзАдриен Рабьо
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
76'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
11СШАнпКристиан Пулишич
69'
56БельгиянпАлексис Салемакерс
69'
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
69'
22БельгиянпДиегу Морейра
69'
33ИталиязщДавиде Бартезаги
76'
80СШАпзЮнус Муса
76'
73ИталиянпФранческо Камарда
87'
30ИталияврВладимиро Фальконе
25ИталиязщАнтонино Галло
17ПортугалиязщДанилу Вейга
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
4АнголазщКиалонда Гаспар
29МалипзЛассана Кулибали
20СербияпзИван Илич
70'
14МароккопзЮссеф Мале
69'
9СербиянпНикола Штулич
46'
99ШвейцариянпЖоэль Монтейру
70'
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
82'
22ИспанияPaco Esteban
46'
79МавританияпзУмар Нгом
69'
77ФранцияпзМохамед Каба
70'
7ШвециянпАмар Фатах
70'
11Кот-д&#039;ИвуарнпКонан Н'Дри
82'
Запасные
1ИталияврПьетро Терраччано
96ИталияврЛоренцо Торриани
13ФранциязщСанхун Диавара
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
28ИталияпзКристиан Комотто
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
42ИталияпзФилиппо Терраччано
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
20АнглиянпОмари Хатчинсон
1ИталияврМарко Блеве
32РумынияврАлександру Борбей
2ФранциязщАли Дембеле
3ИрландиязщКорри Ндаба
8ГерманиязщСадик Фофана
18ФранциязщГаби Жан
28НидерландыпзОлаф Гортер
31ГерманияЭлайджа Скотт
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИталияЭусебио Ди Франческо
Голы
Кристиан Пулишич
Страхиня Павлович
1:0
14'
Адриен Рабьо
Гонсалу Рамуш
2:0
61'
Диегу Морейра
3:0
73'
Наказания
Данилу Вейга
58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Лечче, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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