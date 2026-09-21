Милан - Лечче 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 21-09-2026
Милан
3 : 0
Лечче
Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|21
|пз
|Саму Чуквезе
87'
|14
|пз
|Лука Модрич
76'
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|2
|пз
|Первис Эступиньян
76'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
69'
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
69'
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
69'
|22
|нп
|Диегу Морейра
69'
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
76'
|80
|пз
|Юнус Муса
76'
|73
|нп
|Франческо Камарда
87'
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|25
|зщ
|Антонино Галло
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Иван Илич
70'
|14
|пз
|Юссеф Мале
69'
|9
|нп
|Никола Штулич
46'
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
70'
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
82'
|22
|Paco Esteban
46'
|79
|пз
|Умар Нгом
69'
|77
|пз
|Мохамед Каба
70'
|7
|нп
|Амар Фатах
70'
|11
|нп
|Конан Н'Дри
82'
Запасные
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|13
|зщ
|Санхун Диавара
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|пз
|Кристиан Комотто
|30
|пз
|Ардон Яшари
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|1
|вр
|Марко Блеве
|32
|вр
|Александру Борбей
|2
|зщ
|Али Дембеле
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|8
|зщ
|Садик Фофана
|18
|зщ
|Габи Жан
|28
|пз
|Олаф Гортер
|31
|Элайджа Скотт
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Эусебио Ди Франческо
Голы
Кристиан Пулишич
Страхиня Павлович
1:0
14'
Адриен Рабьо
Гонсалу Рамуш
2:0
61'
Диегу Морейра
3:0
73'
Наказания
Данилу Вейга
58'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Лечче, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.