Милан - Лечче 20 сентября обзор матча Дата публикации: 21-09-2026 Милан 3 : 0 Лечче Составы команд Милан Милан Лечче Лечче 16 вр Мик Меньян 34 зщ Марио Хила 5 зщ Кони де Винтер 31 зщ Страхиня Павлович 21 пз Саму Чуквезе 87' 14 пз Лука Модрич 76' 12 пз Адриен Рабьо 2 пз Первис Эступиньян 76' 9 нп Гонсалу Рамуш 11 нп Кристиан Пулишич 69' 56 нп Алексис Салемакерс 69' 8 пз Рубен Лофтус-Чик 69' 22 нп Диегу Морейра 69' 33 зщ Давиде Бартезаги 76' 80 пз Юнус Муса 76' 73 нп Франческо Камарда 87' 30 вр Владимиро Фальконе 25 зщ Антонино Галло 17 зщ Данилу Вейга 5 зщ Джамиль Зиберт 4 зщ Киалонда Гаспар 29 пз Лассана Кулибали 20 пз Иван Илич 70' 14 пз Юссеф Мале 69' 9 нп Никола Штулич 46' 99 нп Жоэль Монтейру 70' 50 нп Сантьяго Пьеротти 82' 22 Paco Esteban 46' 79 пз Умар Нгом 69' 77 пз Мохамед Каба 70' 7 нп Амар Фатах 70' 11 нп Конан Н'Дри 82' Запасные 1 вр Пьетро Терраччано 96 вр Лоренцо Торриани 13 зщ Санхун Диавара 23 зщ Фикайо Томори 46 зщ Маттео Габбиа 28 пз Кристиан Комотто 30 пз Ардон Яшари 42 пз Филиппо Терраччано 70 пз Альфаджо Сиссе 20 нп Омари Хатчинсон 1 вр Марко Блеве 32 вр Александру Борбей 2 зщ Али Дембеле 3 зщ Корри Ндаба 8 зщ Садик Фофана 18 зщ Габи Жан 28 пз Олаф Гортер 31 Элайджа Скотт Главные тренеры Рубен Аморим Эусебио Ди Франческо Голы Кристиан Пулишич Страхиня Павлович 1:0 14' Адриен Рабьо Гонсалу Рамуш 2:0 61' Диегу Морейра 3:0 73' Наказания Данилу Вейга 58'

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