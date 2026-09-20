Депортиво - Бетис 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Депортиво 1 : 1 Бетис Составы команд Депортиво Ла-Корунья Бетис Севилья 13 вр Лео Роман 20 зщ Хосе Хименес 23 зщ Химо 22 зщ Брайт Эде 12 пз Джакомо Квальята 6 пз Марк Касадо 34' 21 пз Марио Сориано 14 пз Рикардо Родригес 65' 18 пз Йонатан Асп Йенсен 65' 32 нп Бил Нсонго 75' 11 нп Давид Мелья 75' 8 пз Диего Вильярес 34' 19 пз Луисми Крус 65' 7 нп Пьер-Эмерик Обамеянг 65' 10 нп Еремай Эрнандес 75' 24 нп Адама Траоре 75' 1 вр Альваро Вальес 5 зщ Марк Бартра 12' 2 зщ Эктор Бельерин 4 зщ Натан 11 зщ Франсиско Гарсия 8 пз Пабло Форнальс 79' 21 пз Марк Рока 79' 18 пз Нельсон Деосса 62' 10 нп Абде Эззалзули 9 нп Кучо Эрнандес 7 нп Антони 62' 16 зщ Валентин Гомес 12' 22 пз Иско 62' 6 пз Факундо Берналь 62' 25 пз Даниель Себальос 79' 17 пз Родриго Рикельме 79' Запасные 25 вр Альваро Фернандес 2 зщ Адрия Альтимира 3 зщ Арно Комас 4 зщ Лукас Нуби 5 зщ Дани Барсия 15 зщ Мигель Лоурейро 9 нп Закария Эддахшури 31 вр Ману Гонсалес 23 зщ Хуниор Фирпо 12 зщ Анхель Ортис 15 пз Альваро Фидальго 20 пз Джовани Ло Чельсо 19 нп Трой Пэрротт 27 нп Хосе Антонио Моранте Главные тренеры Антонио Идальго Морилья Мануэль Пеллегрини Голы Кучо Эрнандес Нельсон Деосса 0:1 43' Диего Вильярес Марио Сориано 1:1 87' Наказания Брайт Эде 3' Валентин Гомес 65'

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