Депортиво - Бетис 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Депортиво
1 : 1
Бетис
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Лео Роман
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|23
|зщ
|Химо
|22
|зщ
|Брайт Эде
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|6
|пз
|Марк Касадо
34'
|21
|пз
|Марио Сориано
|14
|пз
|Рикардо Родригес
65'
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
65'
|32
|нп
|Бил Нсонго
75'
|11
|нп
|Давид Мелья
75'
|8
|пз
|Диего Вильярес
34'
|19
|пз
|Луисми Крус
65'
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
65'
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
75'
|24
|нп
|Адама Траоре
75'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
12'
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|11
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Пабло Форнальс
79'
|21
|пз
|Марк Рока
79'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
62'
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|7
|нп
|Антони
62'
|16
|зщ
|Валентин Гомес
12'
|22
|пз
|Иско
62'
|6
|пз
|Факундо Берналь
62'
|25
|пз
|Даниель Себальос
79'
|17
|пз
|Родриго Рикельме
79'
Запасные
|25
|вр
|Альваро Фернандес
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|3
|зщ
|Арно Комас
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|5
|зщ
|Дани Барсия
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|9
|нп
|Закария Эддахшури
|31
|вр
|Ману Гонсалес
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|27
|нп
|Хосе Антонио Моранте
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Мануэль Пеллегрини
Голы
Кучо Эрнандес
Нельсон Деосса
0:1
43'
Диего Вильярес
Марио Сориано
1:1
87'
Наказания
Брайт Эде
3'
Валентин Гомес
65'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Бетис, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.