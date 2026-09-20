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Депортиво - Бетис 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Депортиво
Депортиво
1 : 1
Бетис
Бетис
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Бетис
Севилья
13ИспанияврЛео Роман
20УругвайзщХосе Хименес
23Испаниязщ Химо
22ПольшазщБрайт Эде
12ИталияпзДжакомо Квальята
6ИспанияпзМарк Касадо
34'
21ИспанияпзМарио Сориано
14ИспанияпзРикардо Родригес
65'
18ДанияпзЙонатан Асп Йенсен
65'
32КамеруннпБил Нсонго
75'
11ИспаниянпДавид Мелья
75'
8ИспанияпзДиего Вильярес
34'
19ИспанияпзЛуисми Крус
65'
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
65'
10ИспаниянпЕремай Эрнандес
75'
24ИспаниянпАдама Траоре
75'
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
12'
2ИспаниязщЭктор Бельерин
4Бразилиязщ Натан
11ИспаниязщФрансиско Гарсия
8ИспанияпзПабло Форнальс
79'
21ИспанияпзМарк Рока
79'
18КолумбияпзНельсон Деосса
62'
10МарокконпАбде Эззалзули
9КолумбиянпКучо Эрнандес
7Бразилиянп Антони
62'
16АргентиназщВалентин Гомес
12'
22Испанияпз Иско
62'
6УругвайпзФакундо Берналь
62'
25ИспанияпзДаниель Себальос
79'
17ИспанияпзРодриго Рикельме
79'
Запасные
25ИспанияврАльваро Фернандес
2ИспаниязщАдрия Альтимира
3ИспаниязщАрно Комас
4БельгиязщЛукас Нуби
5ИспаниязщДани Барсия
15ИспаниязщМигель Лоурейро
9НидерландынпЗакария Эддахшури
31ИспанияврМану Гонсалес
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
12ИспаниязщАнхель Ортис
15МексикапзАльваро Фидальго
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
19ИрландиянпТрой Пэрротт
27ИспаниянпХосе Антонио Моранте
Главные тренеры
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
ЧилиМануэль Пеллегрини
Голы
Кучо Эрнандес
Нельсон Деосса
0:1
43'
Диего Вильярес
Марио Сориано
1:1
87'
Наказания
Брайт Эде
3'
Валентин Гомес
65'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Бетис, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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