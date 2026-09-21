Марсель - ПСЖ 20 сентября обзор матча Дата публикации: 21-09-2026 Марсель 1 : 2 ПСЖ Составы команд Марсель Марсель ПСЖ Париж 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 33 зщ Эмерсон 84' 8 пз Химад Абделли 84' 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 77 пз Амин Арит 63' 14 пз Игор Пайшао 30' 9 нп Амин Гуири 11 нп Ниль Мопе 84' 7 пз Эйнджел Гомес 30' 48 нп Кейлиан Абдалла 63' 74 зщ Келиан Безахаф 84' 25 зщ Улиссес Гарсия 84' 29 нп Фарис Мумбанья 84' 39 вр Матвей Сафонов 5 зщ Маркиньос 51 зщ Вильям Пачо 25 зщ Нуну Мендеш 33 пз Уоррен Заир-Эмери 87 пз Жоау Невеш 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 65' 10 нп Усман Дембеле 79' 14 нп Дезире Дуэ 79' 7 нп Хвича Кварацхелия 59' 9 нп Ферран Торрес 59' 11 нп Магнес Аклиуш 65' 4 пз Лукас Бералдо 79' 22 нп Мика Годтс 79' Запасные 92 вр Тео Вермо 13 зщ Дерек Корнелиус 46 зщ Алекси Кум 43 пз Таджидин Ммади 30 вр Люка Шевалье 12 зщ Люка Динь 6 зщ Илья Забарный 24 пз Сенни Маюлу 27 пз Дро Фернандес Главные тренеры Бруно Женезио Луис Энрике Голы Ферран Торрес Дезире Дуэ 0:1 66' Эйнджел Гомес Амин Гуири 1:1 72' Маркиньос 1:2 74' Наказания Тимоти Веа 32' Нуну Мендеш 39' Тимоти Веа 77' Кейлиан Абдалла 81' Эйнджел Гомес 90'

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