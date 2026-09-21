Марсель - ПСЖ 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 21-09-2026
Марсель
1 : 2
ПСЖ
Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
84'
|8
|пз
|Химад Абделли
84'
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|77
|пз
|Амин Арит
63'
|14
|пз
|Игор Пайшао
30'
|9
|нп
|Амин Гуири
|11
|нп
|Ниль Мопе
84'
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
30'
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
63'
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
84'
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
84'
|29
|нп
|Фарис Мумбанья
84'
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
65'
|10
|нп
|Усман Дембеле
79'
|14
|нп
|Дезире Дуэ
79'
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
59'
|9
|нп
|Ферран Торрес
59'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
65'
|4
|пз
|Лукас Бералдо
79'
|22
|нп
|Мика Годтс
79'
Запасные
|92
|вр
|Тео Вермо
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|46
|зщ
|Алекси Кум
|43
|пз
|Таджидин Ммади
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Люка Динь
|6
|зщ
|Илья Забарный
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|27
|пз
|Дро Фернандес
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Луис Энрике
Голы
Ферран Торрес
Дезире Дуэ
0:1
66'
Эйнджел Гомес
Амин Гуири
1:1
72'
Маркиньос
1:2
74'
Наказания
Тимоти Веа
32'
Нуну Мендеш
39'
Тимоти Веа
77'
Кейлиан Абдалла
81'
Эйнджел Гомес
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - ПСЖ, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.