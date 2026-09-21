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Марсель - ПСЖ 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 21-09-2026
Марсель
Марсель
1 : 2
ПСЖ
ПСЖ
Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
84'
8АлжирпзХимад Абделли
84'
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
77МароккопзАмин Арит
63'
14БразилияпзИгор Пайшао
30'
9АлжирнпАмин Гуири
11ФранциянпНиль Мопе
84'
7АнглияпзЭйнджел Гомес
30'
48ФранциянпКейлиан Абдалла
63'
74ФранциязщКелиан Безахаф
84'
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
84'
29КамеруннпФарис Мумбанья
84'
39РоссияврМатвей Сафонов
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
65'
10ФранциянпУсман Дембеле
79'
14ФранциянпДезире Дуэ
79'
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
59'
9ИспаниянпФерран Торрес
59'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
65'
4БразилияпзЛукас Бералдо
79'
22БельгиянпМика Годтс
79'
Запасные
92ФранцияврТео Вермо
13КанадазщДерек Корнелиус
46ФранциязщАлекси Кум
43ФранцияпзТаджидин Ммади
30ФранцияврЛюка Шевалье
12ФранциязщЛюка Динь
6УкраиназщИлья Забарный
24ФранцияпзСенни Маюлу
27ИспанияпзДро Фернандес
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ИспанияЛуис Энрике
Голы
Ферран Торрес
Дезире Дуэ
0:1
66'
Эйнджел Гомес
Амин Гуири
1:1
72'
Маркиньос
1:2
74'
Наказания
Тимоти Веа
32'
Нуну Мендеш
39'
Тимоти Веа
77'
Кейлиан Абдалла
81'
Эйнджел Гомес
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - ПСЖ, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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