Порту - Бенфика 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 21-09-2026
Порту
3 : 1
Бенфика
Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
69'
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
38'
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|7
|нп
|Виллиам Гомес
68'
|19
|нп
|Андре Силва
84'
|11
|нп
|Пепе
84'
|16
|пз
|Хван Ин Бём
38'
|17
|нп
|Борха Сайнс
68'
|74
|зщ
|Франсишку Моура
69'
|77
|нп
|Оскар Петушевский
84'
|9
|нп
|Самуэль Агехова
84'
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
85'
|6
|зщ
|Александр Бах
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
74'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
74'
|10
|пз
|Георгий Судаков
38'
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
74'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
38'
|18
|пз
|Леандро Баррейро
74'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
74'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
74'
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
85'
Запасные
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|21
|зщ
|Доминик Прпич
|33
|зщ
|Соуза
|22
|пз
|Алан Варела
|37
|пз
|Габриэл Мек
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|64
|Luis Gomes
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
|22
|нп
|Джон Дуран
|72
|нп
|Анизиу
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Марку Силва
Голы
Габриэль Вейга
Пепе
1:0
31'
Александр Бах
Джанлука Престианни
1:1
51'
Виктор Фрохольдт
Андре Силва
2:1
54'
Хван Ин Бём
Андре Силва
3:1
60'
Наказания
Габриэль Вейга
5'
Клеман Лангле
25'
Джанлука Престианни
34'
Клеман Лангле
35'
Хван Ин Бём
79'
Оскар Петушевский
90+2'
Александр Бах
90+2'
Томаш Араужу
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Бенфика, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.