Порту - Бенфика 20 сентября обзор матча Дата публикации: 21-09-2026 Порту 3 : 1 Бенфика Составы команд Порту Порту Бенфика Лиссабон 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 5 зщ Ян Беднарек 4 зщ Якуб Кивёр 52 зщ Мартим Фернандеш 69' 13 пз Пабло Паулино Росарио 10 пз Габриэль Вейга 38' 8 пз Виктор Фрохольдт 7 нп Виллиам Гомес 68' 19 нп Андре Силва 84' 11 нп Пепе 84' 16 пз Хван Ин Бём 38' 17 нп Борха Сайнс 68' 74 зщ Франсишку Моура 69' 77 нп Оскар Петушевский 84' 9 нп Самуэль Агехова 84' 24 вр Самуэл Суареш 44 зщ Томаш Араужу 2 зщ Клеман Лангле 26 зщ Самуэль Даль 85' 6 зщ Александр Бах 36 пз Жоау Пальинья 27 пз Рафаэл Силва 74' 25 пз Джанлука Престианни 74' 10 пз Георгий Судаков 38' 8 нп Фредрик Эурснес 74' 14 нп Вангелис Павлидис 3 зщ Алессандро Чиркати 38' 18 пз Леандро Баррейро 74' 11 пз Доди Лукебакио 74' 21 пз Андреас Шельдеруп 74' 34 зщ Суфьян Эль-Каруани 85' Запасные 14 вр Клаудиу Рамуш 21 зщ Доминик Прпич 33 зщ Соуза 22 пз Алан Варела 37 пз Габриэл Мек 29 нп Сантьяго Хименес 64 Luis Gomes 1 вр Анатолий Трубин 16 зщ Мануэл Силва 58 зщ Даниэл Банжаки 13 пз Якуб Каминьский 30 пз Клаудио Эчеверри 22 нп Джон Дуран 72 нп Анизиу Главные тренеры Франческо Фариоли Марку Силва Голы Габриэль Вейга Пепе 1:0 31' Александр Бах Джанлука Престианни 1:1 51' Виктор Фрохольдт Андре Силва 2:1 54' Хван Ин Бём Андре Силва 3:1 60' Наказания Габриэль Вейга 5' Клеман Лангле 25' Джанлука Престианни 34' Клеман Лангле 35' Хван Ин Бём 79' Оскар Петушевский 90+2' Александр Бах 90+2' Томаш Араужу 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Бенфика, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.