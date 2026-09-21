02:16 ()
Свернуть список

Порту - Бенфика 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 21-09-2026
Порту
Порту
3 : 1
Бенфика
Бенфика
Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
5ПольшазщЯн Беднарек
4ПольшазщЯкуб Кивёр
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
69'
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
10ИспанияпзГабриэль Вейга
38'
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
7БразилиянпВиллиам Гомес
68'
19ПортугалиянпАндре Силва
84'
11Бразилиянп Пепе
84'
16Южная КореяпзХван Ин Бём
38'
17ИспаниянпБорха Сайнс
68'
74ПортугалиязщФрансишку Моура
69'
77ПольшанпОскар Петушевский
84'
9ИспаниянпСамуэль Агехова
84'
24ПортугалияврСамуэл Суареш
44ПортугалиязщТомаш Араужу
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
85'
6ДаниязщАлександр Бах
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
27ПортугалияпзРафаэл Силва
74'
25АргентинапзДжанлука Престианни
74'
10УкраинапзГеоргий Судаков
38'
8НорвегиянпФредрик Эурснес
74'
14ГрециянпВангелис Павлидис
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
38'
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
74'
11БельгияпзДоди Лукебакио
74'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
74'
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
85'
Запасные
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
21ХорватиязщДоминик Прпич
33Бразилиязщ Соуза
22АргентинапзАлан Варела
37БразилияпзГабриэл Мек
29МексиканпСантьяго Хименес
64ПортугалияLuis Gomes
1УкраинаврАнатолий Трубин
16ПортугалиязщМануэл Силва
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
13ПольшапзЯкуб Каминьский
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
22КолумбиянпДжон Дуран
72Португалиянп Анизиу
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
ПортугалияМарку Силва
Голы
Габриэль Вейга
Пепе
1:0
31'
Александр Бах
Джанлука Престианни
1:1
51'
Виктор Фрохольдт
Андре Силва
2:1
54'
Хван Ин Бём
Андре Силва
3:1
60'
Наказания
Габриэль Вейга
5'
Клеман Лангле
25'
Джанлука Престианни
34'
Клеман Лангле
35'
Хван Ин Бём
79'
Оскар Петушевский
90+2'
Александр Бах
90+2'
Томаш Араужу
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Бенфика, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close