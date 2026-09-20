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Байер - РБ Лейпциг 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Байер
Байер
2 : 0
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
2АргентиназщФакундо Медина
24ИспанияпзАлеш Гарсия
6АргентинапзИгнасио Фернандес
72'
19ФранцияпзМусса Диаби
89'
30АлжирпзИбрахим Маза
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
14ЧехиянпПатрик Шик
77'
8ГерманияпзРоберт Андрих
72'
35КамеруннпКристиан Кофане
77'
17ИспаниязщЛукас Васкес
89'
26БельгияврМартен Вандевордт
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
17ГерманиязщРидле Баку
84'
3ФранциязщМаксим Эстеве
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
10ГерманияпзБраян Груда
26'
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
67'
7НорвегиянпАнтонио Нуса
28ФранциянпКристофер Нкунку
84'
40Бразилиянп Ромуло
67'
27ФранциянпТидиам Гомис
26'
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
67'
30СербияпзАндрия Максимович
67'
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
84'
45ФранциянпСамба Конате
84'
Запасные
28ГерманияврЯнис Бласвих
5ФранциязщЛуак Баде
10СШАпзМалик Тилльман
7ГерманияпзЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
11ФранциянпМартен Терье
1НорвегияврЭрьян Нюланд
2ФранциязщАбдул Коне
16ГерманиязщЛукас Клостерман
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
АргентинаМартин Гастон Демикелис
Голы
Патрик Шик
Мигель Гутьеррес
1:0
44'
Мигель Гутьеррес
2:0
57'
Наказания
Антонио Нуса
11'
Нейл Эль-Айнауи
74'
Эдмон Тапсоба
81'
Афонсу Морейра
90+1'
Бенджамин Хенрихс
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - РБ Лейпциг, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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