Байер - РБ Лейпциг 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Байер 2 : 0 РБ Лейпциг Составы команд Байер Леверкузен РБ Лейпциг Лейпциг 1 вр Марк Флеккен 4 зщ Джарелл Куанса 12 зщ Эдмон Тапсоба 3 зщ Мигель Гутьеррес 2 зщ Факундо Медина 24 пз Алеш Гарсия 6 пз Игнасио Фернандес 72' 19 пз Мусса Диаби 89' 30 пз Ибрахим Маза 9 пз Афонсу Морейра 14 нп Патрик Шик 77' 8 пз Роберт Андрих 72' 35 нп Кристиан Кофане 77' 17 зщ Лукас Васкес 89' 26 вр Мартен Вандевордт 4 зщ Вилли Орбан 22 зщ Давид Раум 17 зщ Ридле Баку 84' 3 зщ Максим Эстеве 21 пз Нейл Эль-Айнауи 10 пз Браян Груда 26' 6 пз Эзехил Банзюзи 67' 7 нп Антонио Нуса 28 нп Кристофер Нкунку 84' 40 нп Ромуло 67' 27 нп Тидиам Гомис 26' 13 пз Николас Зайвальд 67' 30 пз Андрия Максимович 67' 39 зщ Бенджамин Хенрихс 84' 45 нп Самба Конате 84' Запасные 28 вр Янис Бласвих 5 зщ Луак Баде 10 пз Малик Тилльман 7 пз Йонас Хофман 22 нп Виктор Бонифасе 11 нп Мартен Терье 1 вр Эрьян Нюланд 2 зщ Абдул Коне 16 зщ Лукас Клостерман 35 зщ Макс Финкгрефе Главные тренеры Карлес Мартинес Мартин Гастон Демикелис Голы Патрик Шик Мигель Гутьеррес 1:0 44' Мигель Гутьеррес 2:0 57' Наказания Антонио Нуса 11' Нейл Эль-Айнауи 74' Эдмон Тапсоба 81' Афонсу Морейра 90+1' Бенджамин Хенрихс 90+1'

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