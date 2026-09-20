Байер - РБ Лейпциг 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Байер
2 : 0
РБ Лейпциг
Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
72'
|19
|пз
|Мусса Диаби
89'
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|14
|нп
|Патрик Шик
77'
|8
|пз
|Роберт Андрих
72'
|35
|нп
|Кристиан Кофане
77'
|17
|зщ
|Лукас Васкес
89'
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|17
|зщ
|Ридле Баку
84'
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Браян Груда
26'
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
67'
|7
|нп
|Антонио Нуса
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
84'
|40
|нп
|Ромуло
67'
|27
|нп
|Тидиам Гомис
26'
|13
|пз
|Николас Зайвальд
67'
|30
|пз
|Андрия Максимович
67'
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
84'
|45
|нп
|Самба Конате
84'
Запасные
|28
|вр
|Янис Бласвих
|5
|зщ
|Луак Баде
|10
|пз
|Малик Тилльман
|7
|пз
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|11
|нп
|Мартен Терье
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Абдул Коне
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Мартин Гастон Демикелис
Голы
Патрик Шик
Мигель Гутьеррес
1:0
44'
Мигель Гутьеррес
2:0
57'
Наказания
Антонио Нуса
11'
Нейл Эль-Айнауи
74'
Эдмон Тапсоба
81'
Афонсу Морейра
90+1'
Бенджамин Хенрихс
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - РБ Лейпциг, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.