Манчестер Сити - Сандерленд 19 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Ман Сити 5 : 3 Сандерленд Составы команд Манчестер Сити Манчестер Сандерленд Сандерленд 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 27 зщ Матеус Нунес 6 зщ Марк-Израэль Гехи 3 зщ Рубен Диаш 24 зщ Йошко Гвардиол 5 пз Эллиот Андерсон 17 пз Энцо Фернандес 7 пз Илиман Ндиайе 75' 42 пз Антуан Семеньо 9 нп Эрлинг Холанд 10 нп Райан Шерки 85' 11 пз Жереми Доку 75' 33 зщ Нико О'Райли 85' 22 вр Робин Руфс 20 зщ Норди Мукиэле 5 зщ Дэниел Баллард 12 зщ Тома Мёнье 79' 6 зщ Дайанн Металье 4 пз Кевин Дансо 34 пз Гранит Джака 27 пз Ноа Садики 68' 28 пз Энцо Ле Фе 10 пз Нильсон Ангуло 60' 9 нп Брайан Бробби 39 пз Малик Фофана 60' 18 нп Вильсон Изидор 68' 32 зщ Трай Хам 79' Запасные 28 вр Херонимо Рульи 45 зщ Абдукодир Хусанов 8 пз Матео Ковачич 21 пз Райан Аит-Нури 32 пз Айюб Буадди 37 пз Аллан 82 пз Рико Льюис 31 вр Мелькер Элльборг 13 зщ Люк О'Найен 15 зщ Омар Альдерете 7 пз Шемсдин Тальби 29 пз Jules Ahoka 11 пз Кристофер Ригг Главные тренеры Энцо Мареска Режис Ле Брис Голы Энцо Фернандес 1:0 9' Брайан Бробби Энцо Ле Фе 1:1 12' Райан Шерки Антуан Семеньо 2:1 29' Брайан Бробби Тома Мёнье 2:2 33' Антуан Семеньо Марк-Израэль Гехи 3:2 43' Антуан Семеньо 4:2 57' Брайан Бробби Нильсон Ангуло 4:3 59' Эрлинг Холанд Йошко Гвардиол 5:3 81' Наказания Дайанн Металье 8'

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