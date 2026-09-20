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Манчестер Сити - Сандерленд 19 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Ман Сити
Ман Сити
5 : 3
Сандерленд
Сандерленд
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Сандерленд
Сандерленд
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
27ПортугалиязщМатеус Нунес
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
5АнглияпзЭллиот Андерсон
17АргентинапзЭнцо Фернандес
7СенегалпзИлиман Ндиайе
75'
42ГанапзАнтуан Семеньо
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
10ФранциянпРайан Шерки
85'
11БельгияпзЖереми Доку
75'
33АнглиязщНико О'Райли
85'
22НидерландыврРобин Руфс
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
12БельгиязщТома Мёнье
79'
6ФранциязщДайанн Металье
4АвстрияпзКевин Дансо
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
68'
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
60'
9НидерландынпБрайан Бробби
39БельгияпзМалик Фофана
60'
18ГаитинпВильсон Изидор
68'
32Северная ИрландиязщТрай Хам
79'
Запасные
28АргентинаврХеронимо Рульи
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
8ХорватияпзМатео Ковачич
21АлжирпзРайан Аит-Нури
32МароккопзАйюб Буадди
37Бразилияпз Аллан
82АнглияпзРико Льюис
31ШвецияврМелькер Элльборг
13АнглиязщЛюк О'Найен
15ПарагвайзщОмар Альдерете
7МароккопзШемсдин Тальби
29ДР КонгопзJules Ahoka
11АнглияпзКристофер Ригг
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ФранцияРежис Ле Брис
Голы
Энцо Фернандес
1:0
9'
Брайан Бробби
Энцо Ле Фе
1:1
12'
Райан Шерки
Антуан Семеньо
2:1
29'
Брайан Бробби
Тома Мёнье
2:2
33'
Антуан Семеньо
Марк-Израэль Гехи
3:2
43'
Антуан Семеньо
4:2
57'
Брайан Бробби
Нильсон Ангуло
4:3
59'
Эрлинг Холанд
Йошко Гвардиол
5:3
81'
Наказания
Дайанн Металье
8'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Сандерленд, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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