Манчестер Сити - Сандерленд 19 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Ман Сити
5 : 3
Сандерленд
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
75'
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
85'
|11
|пз
|Жереми Доку
75'
|33
|зщ
|Нико О'Райли
85'
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|12
|зщ
|Тома Мёнье
79'
|6
|зщ
|Дайанн Металье
|4
|пз
|Кевин Дансо
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
68'
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
60'
|9
|нп
|Брайан Бробби
|39
|пз
|Малик Фофана
60'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
68'
|32
|зщ
|Трай Хам
79'
Запасные
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|8
|пз
|Матео Ковачич
|21
|пз
|Райан Аит-Нури
|32
|пз
|Айюб Буадди
|37
|пз
|Аллан
|82
|пз
|Рико Льюис
|31
|вр
|Мелькер Элльборг
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
|29
|пз
|Jules Ahoka
|11
|пз
|Кристофер Ригг
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Режис Ле Брис
Голы
Энцо Фернандес
1:0
9'
Брайан Бробби
Энцо Ле Фе
1:1
12'
Райан Шерки
Антуан Семеньо
2:1
29'
Брайан Бробби
Тома Мёнье
2:2
33'
Антуан Семеньо
Марк-Израэль Гехи
3:2
43'
Антуан Семеньо
4:2
57'
Брайан Бробби
Нильсон Ангуло
4:3
59'
Эрлинг Холанд
Йошко Гвардиол
5:3
81'
Наказания
Дайанн Металье
8'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Сандерленд, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.