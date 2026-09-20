Шахтёр - ЛНЗ Черкассы 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Шахтёр 3 : 0 ЛНЗ Черкассы Составы команд Шахтёр ЛНЗ Черкассы Черкассы 31 вр Дмитрий Ризнык 20 зщ Александр Караваев 73' 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 27 пз Олег Очеретько 6 пз Марлон Гомес 14 пз Исаке 87' 30 нп Алисон 56' 77 нп Глейкер Мендоса 56' 2 нп Лассина Траоре 73' 11 пз Невертон 56' 10 пз Педриньо 56' 17 зщ Винисиус Аугусто 73' 9 нп Кауан Элиас 73' 49 нп Лука Мейреллес 87' 1 вр Дмитрий Ледвий 11 зщ Геннадий Пасич 29 зщ Роман Дидык 34 зщ Назарий Муравский 14 зщ Александр Драмбаев 17 зщ Денис Кузык 8 пз Adam Yakubu 67' 16 пз Артур Рябов 10 нп Мухаррем Яшари 77' 19 нп Евгений Пастух 37 нп Папа Яд 28' 4 зщ Айди Дайко 28' 90 нп Марк Ассинор 67' 92 зщ Богдан Слюбик 77' Запасные 48 вр Денис Твардовский 4 зщ Марлон 8 пз Дмитрий Крыськив 24 пз Виктор Цуканов 29 пз Егор Назарина 37 нп Лукас Феррейра 68 нп Проспер Оба 12 вр Алексей Паламарчук 72 вр Кирилл Самойленко 93 зщ Виталий Роман 75 зщ Андрей Китела 30 пз Таллес 9 нп Егор Твердохлеб 77 нп Теди Цара 99 нп Кореде Адедойин 7 нп Артур Микитишин Главные тренеры Арда Туран Голы Педриньо Лассина Траоре 1:0 63' Невертон 2:0 70' Исаке Педро Энрике Азеведо Перейра 3:0 83' Наказания Назарий Муравский 22' Алисон 33' Дмитрий Ледвий 68'

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