Шахтёр - ЛНЗ Черкассы 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Шахтёр
3 : 0
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Шахтёр
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|20
|зщ
|Александр Караваев
73'
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|27
|пз
|Олег Очеретько
|6
|пз
|Марлон Гомес
|14
|пз
|Исаке
87'
|30
|нп
|Алисон
56'
|77
|нп
|Глейкер Мендоса
56'
|2
|нп
|Лассина Траоре
73'
|11
|пз
|Невертон
56'
|10
|пз
|Педриньо
56'
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
73'
|9
|нп
|Кауан Элиас
73'
|49
|нп
|Лука Мейреллес
87'
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|29
|зщ
|Роман Дидык
|34
|зщ
|Назарий Муравский
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|17
|зщ
|Денис Кузык
|8
|пз
|Adam Yakubu
67'
|16
|пз
|Артур Рябов
|10
|нп
|Мухаррем Яшари
77'
|19
|нп
|Евгений Пастух
|37
|нп
|Папа Яд
28'
|4
|зщ
|Айди Дайко
28'
|90
|нп
|Марк Ассинор
67'
|92
|зщ
|Богдан Слюбик
77'
Запасные
|48
|вр
|Денис Твардовский
|4
|зщ
|Марлон
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|24
|пз
|Виктор Цуканов
|29
|пз
|Егор Назарина
|37
|нп
|Лукас Феррейра
|68
|нп
|Проспер Оба
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|72
|вр
|Кирилл Самойленко
|93
|зщ
|Виталий Роман
|75
|зщ
|Андрей Китела
|30
|пз
|Таллес
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
|77
|нп
|Теди Цара
|99
|нп
|Кореде Адедойин
|7
|нп
|Артур Микитишин
Главные тренеры
|Арда Туран
Голы
Педриньо
Лассина Траоре
1:0
63'
Невертон
2:0
70'
Исаке
Педро Энрике Азеведо Перейра
3:0
83'
Наказания
Назарий Муравский
22'
Алисон
33'
Дмитрий Ледвий
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.