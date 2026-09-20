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Шахтёр - ЛНЗ Черкассы 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Шахтёр
Шахтёр
3 : 0
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Шахтёр
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
31УкраинаврДмитрий Ризнык
20УкраиназщАлександр Караваев
73'
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
27УкраинапзОлег Очеретько
6БразилияпзМарлон Гомес
14пз Исаке
87'
30Бразилиянп Алисон
56'
77ВенесуэланпГлейкер Мендоса
56'
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
73'
11Бразилияпз Невертон
56'
10Бразилияпз Педриньо
56'
17БразилиязщВинисиус Аугусто
73'
9БразилиянпКауан Элиас
73'
49БразилиянпЛука Мейреллес
87'
1УкраинаврДмитрий Ледвий
11УкраиназщГеннадий Пасич
29УкраиназщРоман Дидык
34УкраиназщНазарий Муравский
14УкраиназщАлександр Драмбаев
17УкраиназщДенис Кузык
8НигерияпзAdam Yakubu
67'
16УкраинапзАртур Рябов
10КосовонпМухаррем Яшари
77'
19УкраинанпЕвгений Пастух
37МавританиянпПапа Яд
28'
4АлбаниязщАйди Дайко
28'
90ГананпМарк Ассинор
67'
92УкраиназщБогдан Слюбик
77'
Запасные
48УкраинаврДенис Твардовский
4Бразилиязщ Марлон
8УкраинапзДмитрий Крыськив
24УкраинапзВиктор Цуканов
29УкраинапзЕгор Назарина
37БразилиянпЛукас Феррейра
68НигериянпПроспер Оба
12УкраинаврАлексей Паламарчук
72УкраинаврКирилл Самойленко
93УкраиназщВиталий Роман
75УкраиназщАндрей Китела
30Бразилияпз Таллес
9УкраинанпЕгор Твердохлеб
77АлбаниянпТеди Цара
99НигериянпКореде Адедойин
7УкраинанпАртур Микитишин
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
Голы
Педриньо
Лассина Траоре
1:0
63'
Невертон
2:0
70'
Исаке
Педро Энрике Азеведо Перейра
3:0
83'
Наказания
Назарий Муравский
22'
Алисон
33'
Дмитрий Ледвий
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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