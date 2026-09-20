Атлетико - Реал Мадрид 20 сентября обзор матча
Дата публикации: 20-09-2026
Атлетико М
2 : 1
Реал Мадрид
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|21
|зщ
|Кристиан Ромеро
89'
|18
|зщ
|Марк Пубиль
46'
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|7
|нп
|Ли Кан Ин
89'
|10
|нп
|Алекс Баэна
67'
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
62'
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|6
|пз
|Коке
46'
|19
|нп
|Хулиан Альварес
62'
|11
|нп
|Адемола Лукман
67'
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
89'
|23
|пз
|Мортен Юльманн
89'
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
71'
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|пз
|Арда Гюлер
54'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
54'
|5
|пз
|Джуд Беллингем
82'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
54'
|25
|пз
|Ян Диоманде
54'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
71'
|20
|пз
|Бернарду Силва
82'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|27
|зщ
|Хорхе Домингес
|3
|пз
|Обед Варгас
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|46
|пз
|Хорхе Кастильо
|16
|нп
|Арнау Ортис
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Рауль Асенсио
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|19
|пз
|Карлос Эспи
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|9
|нп
|Эндрик
|21
|нп
|Браим Диас
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Жозе Моуринью
Голы
Алехандро Гримальдо
1:0
53'
Джонатан Дэвид
Джулиано Симеоне
2:0
59'
Антонио Рюдигер
Бернарду Силва
2:1
89'
Наказания
Марк Пубиль
35'
Кристиан Ромеро
38'
Дензел Думфрис
49'
Дин Хёйсен
52'
Джуд Беллингем
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Реал Мадрид, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.