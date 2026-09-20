Атлетико - Реал Мадрид 20 сентября обзор матча Дата публикации: 20-09-2026 Атлетико М 2 : 1 Реал Мадрид Составы команд Атлетико М Мадрид Реал Мадрид Мадрид 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 21 зщ Кристиан Ромеро 89' 18 зщ Марк Пубиль 46' 17 зщ Давид Ганцко 22 зщ Алехандро Гримальдо 5 пз Джонни Кардозо 7 нп Ли Кан Ин 89' 10 нп Алекс Баэна 67' 15 нп Джонатан Дэвид 62' 20 нп Джулиано Симеоне 6 пз Коке 46' 19 нп Хулиан Альварес 62' 11 нп Адемола Лукман 67' 24 зщ Робен Ле Норман 89' 23 пз Мортен Юльманн 89' 1 вр Тибо Куртуа 16 зщ Ибраима Конате 4 зщ Дин Хёйсен 17 зщ Марк Кукурелья 14 зщ Орельен Тчуамени 71' 24 зщ Дензел Думфрис 8 пз Федерико Вальверде 15 пз Арда Гюлер 54' 7 пз Винисиус Жуниор 54' 5 пз Джуд Беллингем 82' 10 нп Килиан Мбаппе 22 зщ Антонио Рюдигер 54' 25 пз Ян Диоманде 54' 6 пз Эдуарду Камавинга 71' 20 пз Бернарду Силва 82' Запасные 1 вр Хуан Муссо 30 зщ Дани Мартинес 27 зщ Хорхе Домингес 3 пз Обед Варгас 4 пз Родриго Мендоса 46 пз Хорхе Кастильо 16 нп Арнау Ортис 13 вр Андрей Лунин 2 зщ Рауль Асенсио 12 зщ Трент Александер-Арнольд 18 зщ Альваро Каррерас 19 пз Карлос Эспи 27 пз Тьяго Питарч 9 нп Эндрик 21 нп Браим Диас Главные тренеры Диего Симеоне Жозе Моуринью Голы Алехандро Гримальдо 1:0 53' Джонатан Дэвид Джулиано Симеоне 2:0 59' Антонио Рюдигер Бернарду Силва 2:1 89' Наказания Марк Пубиль 35' Кристиан Ромеро 38' Дензел Думфрис 49' Дин Хёйсен 52' Джуд Беллингем 78'

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