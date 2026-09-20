21:33 ()
Свернуть список

Атлетико - Реал Мадрид 20 сентября обзор матча

Дата публикации: 20-09-2026
Атлетико М
Атлетико М
2 : 1
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
21АргентиназщКристиан Ромеро
89'
18ИспаниязщМарк Пубиль
46'
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
5СШАпзДжонни Кардозо
7Южная КореянпЛи Кан Ин
89'
10ИспаниянпАлекс Баэна
67'
15КанаданпДжонатан Дэвид
62'
20АргентинанпДжулиано Симеоне
6Испанияпз Коке
46'
19АргентинанпХулиан Альварес
62'
11НигериянпАдемола Лукман
67'
24ИспаниязщРобен Ле Норман
89'
23ДанияпзМортен Юльманн
89'
1БельгияврТибо Куртуа
16ФранциязщИбраима Конате
4ИспаниязщДин Хёйсен
17ИспаниязщМарк Кукурелья
14ФранциязщОрельен Тчуамени
71'
24НидерландызщДензел Думфрис
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурцияпзАрда Гюлер
54'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
54'
5АнглияпзДжуд Беллингем
82'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
54'
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
54'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
71'
20ПортугалияпзБернарду Силва
82'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
30ИспаниязщДани Мартинес
27ИспаниязщХорхе Домингес
3МексикапзОбед Варгас
4ИспанияпзРодриго Мендоса
46ИспанияпзХорхе Кастильо
16ИспаниянпАрнау Ортис
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщРауль Асенсио
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
18ИспаниязщАльваро Каррерас
19ИспанияпзКарлос Эспи
27ИспанияпзТьяго Питарч
9Бразилиянп Эндрик
21МарокконпБраим Диас
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ПортугалияЖозе Моуринью
Голы
Алехандро Гримальдо
1:0
53'
Джонатан Дэвид
Джулиано Симеоне
2:0
59'
Антонио Рюдигер
Бернарду Силва
2:1
89'
Наказания
Марк Пубиль
35'
Кристиан Ромеро
38'
Дензел Думфрис
49'
Дин Хёйсен
52'
Джуд Беллингем
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Реал Мадрид, который состоялся 20 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close