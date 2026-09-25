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Сербия - Греция 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Сербия
Сербия
1 : 2
Греция
Греция
Составы команд
Сербия
Греция
23СербияврВаня Милинкович-Савич
16СербиязщСтрахиня Эракович
3СербиязщСтрахиня Павлович
11СербиязщФилип Костич
72'
13СербиязщНикола Симич
81'
14СербияпзАндрия Живкович
20СербияпзСергей Милинкович-Савич
5СербияпзНеманья Максимович
18СербияпзМихайло Цветкович
46'
10СербияпзДушан Тадич
87'
8СербиянпЛука Йович
72'
22СербияпзСаша Лукич
46'
17СербиязщАлекса Терзич
72'
9СербиянпДеян Йовелич
72'
6СербиязщНеманья Гудель
81'
2СербиязщПетар Сукачев
87'
12ГрецияврКонстантинос Цолакис
2ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
90+1'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
5ГрециязщПанайотис Рецос
20ГрецияпзХристос Зафейрис
90+1'
10ГрецияпзХристос Цолис
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
74'
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
11ГрециянпХаралампос Костулас
63'
14ГрециянпВангелис Павлидис
74'
8ГрециянпФотис Иоаннидис
63'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
74'
16ГрециянпАндреас Тетте
74'
18ГрециязщИоаннис Михайлидис
90+1'
15ГрецияпзАнастасиос Андруцос
90+1'
Запасные
1СербияврДжордже Петрович
12СербияврФилип Станкович
15СербиязщСрджан Бабич
4СербияпзВаня Драгоевич
7СербияпзАлександар Станкович
19СербияпзВасилие Костов
21СербияпзЛазар Самарджич
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
13ГрецияврХристос Мандас
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
17ГрециязщМанолис Салиакас
22ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
7ГрецияпзГеоргиос Масурас
23ГрецияпзХристос Музакитис
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
СербияИван Йованович
Голы
Андрия Живкович
Душан Тадич
1:0
4'
Христос Цолис
1:1
74'
Анастасиос Дувикас
Константинос Цимикас
1:2
90+5'
Наказания
Филип Костич
63'
Алекса Терзич
72'
Христос Зафейрис
83'
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