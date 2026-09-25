Сербия - Греция 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Сербия
1 : 2
Греция
Составы команд
Сербия
Греция
|23
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|16
|зщ
|Страхиня Эракович
|3
|зщ
|Страхиня Павлович
|11
|зщ
|Филип Костич
72'
|13
|зщ
|Никола Симич
81'
|14
|пз
|Андрия Живкович
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|5
|пз
|Неманья Максимович
|18
|пз
|Михайло Цветкович
46'
|10
|пз
|Душан Тадич
87'
|8
|нп
|Лука Йович
72'
|22
|пз
|Саша Лукич
46'
|17
|зщ
|Алекса Терзич
72'
|9
|нп
|Деян Йовелич
72'
|6
|зщ
|Неманья Гудель
81'
|2
|зщ
|Петар Сукачев
87'
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
90+1'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|5
|зщ
|Панайотис Рецос
|20
|пз
|Христос Зафейрис
90+1'
|10
|пз
|Христос Цолис
|19
|пз
|Константинос Карецас
74'
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|11
|нп
|Харалампос Костулас
63'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
74'
|8
|нп
|Фотис Иоаннидис
63'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
74'
|16
|нп
|Андреас Тетте
74'
|18
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
90+1'
|15
|пз
|Анастасиос Андруцос
90+1'
Запасные
|1
|вр
|Джордже Петрович
|12
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Срджан Бабич
|4
|пз
|Ваня Драгоевич
|7
|пз
|Александар Станкович
|19
|пз
|Василие Костов
|21
|пз
|Лазар Самарджич
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|13
|вр
|Христос Мандас
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|17
|зщ
|Манолис Салиакас
|22
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|7
|пз
|Георгиос Масурас
|23
|пз
|Христос Музакитис
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Иван Йованович
Голы
Андрия Живкович
Душан Тадич
1:0
4'
Христос Цолис
1:1
74'
Анастасиос Дувикас
Константинос Цимикас
1:2
90+5'
Наказания
Филип Костич
63'
Алекса Терзич
72'
Христос Зафейрис
83'