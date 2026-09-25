Косово - Ирландия 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Косово
1 : 0
Ирландия
Составы команд
Косово
Ирландия
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|10
|пз
|Эдон Жегрова
73'
|20
|пз
|Велдин Ходжа
87'
|4
|пз
|Илир Красники
|14
|пз
|Батон Забергя
73'
|18
|нп
|Ведат Мурики
87'
|17
|пз
|Эрмал Красники
73'
|7
|пз
|Милот Рашица
73'
|6
|пз
|Эрблин Османи
87'
|11
|нп
|Фисник Аслани
87'
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Джон Иган
88'
|2
|пз
|Джеймс Абанква
80'
|6
|пз
|Джейсон Моламби
|20
|пз
|Чидози Огбене
61'
|8
|пз
|Джейсон Найт
|11
|пз
|Финн Азаз
|3
|пз
|Лиам Скэйлз
88'
|7
|нп
|Трой Пэрротт
80'
|17
|пз
|Джек Мойлан
61'
|14
|пз
|Конор Ковентри
80'
|10
|нп
|Адам Айда
80'
|18
|пз
|Райан Мэннинг
88'
|19
|нп
|Owen Elding
88'
Запасные
|12
|вр
|Висар Бекай
|16
|вр
|Амир Саипи
|2
|зщ
|Рон Рачи
|8
|пз
|Valmir Matoshi
|19
|пз
|Дион Кацури
|3
|нп
|Милёт Авдюли
|9
|нп
|Альбион Рахмани
|22
|нп
|Мухаррем Яшари
|16
|вр
|Гэвин Базуну
|23
|вр
|Макс О'Лири
|12
|зщ
|Лиам Китчинг
|13
|зщ
|Джоэл Баган
|22
|пз
|Киллиан Филлипс
|9
|нп
|Томас Кэннон
|21
|нп
|Рокко Вата
Главные тренеры
|Франко Фода
|Хеймир Хадльгримссон
Голы
Ведат Мурики
1:0
83'
Наказания
Джейсон Моламби
66'
Джеймс Абанква
68'