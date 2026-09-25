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Косово - Ирландия 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Косово
Косово
1 : 0
Ирландия
Ирландия
Составы команд
Косово
Ирландия
1КосововрАриянет Мурич
15КосовозщМергим Войвода
5КосовозщЛюмбард Деллова
21КосовозщАльбиан Хайдари
13КосовозщДион Галлапени
23КосовопзЛеон Авдуллаху
10КосовопзЭдон Жегрова
73'
20КосовопзВелдин Ходжа
87'
4КосовопзИлир Красники
14КосовопзБатон Забергя
73'
18КосовонпВедат Мурики
87'
17КосовопзЭрмал Красники
73'
7КосовопзМилот Рашица
73'
6ГерманияпзЭрблин Османи
87'
11КосовонпФисник Аслани
87'
1ИрландияврКивин Келлехер
5ИрландиязщДжейк О'Брайен
4ИрландиязщДара О'Ши
15ИрландиязщДжон Иган
88'
2ИрландияпзДжеймс Абанква
80'
6ИрландияпзДжейсон Моламби
20ИрландияпзЧидози Огбене
61'
8ИрландияпзДжейсон Найт
11ИрландияпзФинн Азаз
3ИрландияпзЛиам Скэйлз
88'
7ИрландиянпТрой Пэрротт
80'
17ИрландияпзДжек Мойлан
61'
14ИрландияпзКонор Ковентри
80'
10ИрландиянпАдам Айда
80'
18ИрландияпзРайан Мэннинг
88'
19АнглиянпOwen Elding
88'
Запасные
12КосововрВисар Бекай
16КосововрАмир Саипи
2КосовозщРон Рачи
8ШвейцарияпзValmir Matoshi
19ШвейцарияпзДион Кацури
3КосовонпМилёт Авдюли
9КосовонпАльбион Рахмани
22КосовонпМухаррем Яшари
16ИрландияврГэвин Базуну
23ИрландияврМакс О'Лири
12АнглиязщЛиам Китчинг
13ИрландиязщДжоэл Баган
22ИрландияпзКиллиан Филлипс
9ИрландиянпТомас Кэннон
21ИрландиянпРокко Вата
Главные тренеры
ГерманияФранко Фода
ИсландияХеймир Хадльгримссон
Голы
Ведат Мурики
1:0
83'
Наказания
Джейсон Моламби
66'
Джеймс Абанква
68'
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