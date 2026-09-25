Лихтенштейн - Литва 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Лихтенштейн
0 : 2
Литва
Составы команд
Лихтенштейн
Литва
|1
|вр
|Беньямин Бюхель
|5
|зщ
|Йонас Вайссенхофер
|4
|зщ
|Ларс Трабер
|3
|зщ
|Макс Гопель
|19
|зщ
|Эмануэль Цюнд
88'
|18
|пз
|Николас Хаслер
|10
|пз
|Марсель Бюхель
88'
|20
|пз
|Алессио Хаслер
|8
|нп
|Арон Зеле
73'
|7
|нп
|Фабио Люк-Нотаро
73'
|9
|нп
|Ферхат Саглам
61'
|11
|Alessandro Lo Russo
61'
|13
|пз
|Кенни Киндле
73'
|6
|нп
|Северин Шлегель
73'
|15
|пз
|Андрин Нетцер
88'
|16
|Bruno Poitner
88'
|23
|вр
|Джугас Барткус
|17
|зщ
|Пиюс Ширвис
62'
|5
|зщ
|Кипрас Кажуколовас
|3
|зщ
|Эдгарас Уткус
|2
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|15
|пз
|Гвидас Гинейтис
|6
|пз
|Модестас Воробьёвас
46'
|16
|пз
|Лукас Михельбринк
|13
|нп
|Юстас Ласицкас
83'
|10
|нп
|Армандас Кучис
73'
|11
|нп
|Элигиюс Янкаускас
62'
|22
|нп
|Мотеюс Бурба
46'
|7
|пз
|Артур Должников
62'
|21
|нп
|Адриан Лицкунас
62'
|9
|нп
|Манфредас Рузгис
73'
|4
|зщ
|Жигимантас Балтрунас
83'
Запасные
|12
|вр
|Габриэль Фозер
|21
|вр
|Лоренцо Ло Руссо
|2
|зщ
|Никлас Бек
|23
|зщ
|Йенс Хофер
|14
|пз
|Ливио Майер
|17
|пз
|Лиам Кранц
|22
|Florian Allgauer
|1
|вр
|Эдвинас Гертмонас
|12
|вр
|Томас Шведкаускас
|18
|зщ
|Вилюс Армалас
|20
|зщ
|Дейвидас Малжинскас
|8
|пз
|Домантас Шлута
|14
|пз
|Выкинтас Сливка
|24
|нп
|Игнас Венцкус
Главные тренеры
|Конрад Фюнфштюк
|Эдгарас Янкаускас
Голы
Лукас Михельбринк
Армандас Кучис
0:1
53'
Артур Должников
Гвидас Гинейтис
0:2
66'
Наказания
Юстас Ласицкас
16'
Ферхат Саглам
40'