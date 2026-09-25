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Лихтенштейн - Литва 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Лихтенштейн
Лихтенштейн
0 : 2
Литва
Литва
Составы команд
Лихтенштейн
Литва
1ЛихтенштейнврБеньямин Бюхель
5ЛихтенштейнзщЙонас Вайссенхофер
4ЛихтенштейнзщЛарс Трабер
3ЛихтенштейнзщМакс Гопель
19ЛихтенштейнзщЭмануэль Цюнд
88'
18ЛихтенштейнпзНиколас Хаслер
10ЛихтенштейнпзМарсель Бюхель
88'
20ЛихтенштейнпзАлессио Хаслер
8ЛихтенштейннпАрон Зеле
73'
7ЛихтенштейннпФабио Люк-Нотаро
73'
9ЛихтенштейннпФерхат Саглам
61'
11ЛихтенштейнAlessandro Lo Russo
61'
13ЛихтенштейнпзКенни Киндле
73'
6ЛихтенштейннпСеверин Шлегель
73'
15ЛихтенштейнпзАндрин Нетцер
88'
16ЛихтенштейнBruno Poitner
88'
23ЛитваврДжугас Барткус
17ЛитвазщПиюс Ширвис
62'
5ЛитвазщКипрас Кажуколовас
3ЛитвазщЭдгарас Уткус
2ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
15ЛитвапзГвидас Гинейтис
6ЛитвапзМодестас Воробьёвас
46'
16ЛитвапзЛукас Михельбринк
13ЛитванпЮстас Ласицкас
83'
10ЛитванпАрмандас Кучис
73'
11ЛитванпЭлигиюс Янкаускас
62'
22ЛитванпМотеюс Бурба
46'
7ЛитвапзАртур Должников
62'
21ЛитванпАдриан Лицкунас
62'
9ЛитванпМанфредас Рузгис
73'
4ЛитвазщЖигимантас Балтрунас
83'
Запасные
12ЛихтенштейнврГабриэль Фозер
21ЛихтенштейнврЛоренцо Ло Руссо
2ЛихтенштейнзщНиклас Бек
23ЛихтенштейнзщЙенс Хофер
14ЛихтенштейнпзЛивио Майер
17ЛихтенштейнпзЛиам Кранц
22ЛихтенштейнFlorian Allgauer
1ЛитваврЭдвинас Гертмонас
12ЛитваврТомас Шведкаускас
18ЛитвазщВилюс Армалас
20ЛитвазщДейвидас Малжинскас
8ЛитвапзДомантас Шлута
14ЛитвапзВыкинтас Сливка
24ЛитванпИгнас Венцкус
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
ЛитваЭдгарас Янкаускас
Голы
Лукас Михельбринк
Армандас Кучис
0:1
53'
Артур Должников
Гвидас Гинейтис
0:2
66'
Наказания
Юстас Ласицкас
16'
Ферхат Саглам
40'
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