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Андорра - Мальта 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Андорра
Андорра
1 : 2
Мальта
Мальта
Составы команд
Андорра
Мальта
12АндорраврИкер Альварес
2АндорразщБьель Борра
5АндорразщМакс Льовера
22АндорразщИан Оливера
15АндорразщМойзес Сан Николас
87'
17АндоррапзАрон Родриго
3АндоррапзПау Бабот
23АндоррапзОт Ремолинс
87'
16АндоррапзЭрик Искьердо
67'
20АндорранпХерард Сола
76'
10АндорранпГийом Лопес
67'
14АндоррапзЖорди Алаез
67'
11АндорранпАльберт Росас
67'
7АндоррапзАлешандре Мартинез
76'
21АндорразщАлекс Корнелья
87'
8АндоррапзЭрик Валес
87'
1МальтаврАнри Бонелло
22МальтазщЗак Мускат
46'
5МальтазщКурт Шоу
13МальтазщЭнрико Пепе
3МальтазщРайан Камензули
6МальтапзМэттью Гийомье
23МальтапзАлександер Сатариано
75'
20МальтапзИльяс Шуареф
10МальтапзТедди Теума
89'
8МальтапзПол Мбонг
75'
11МальтанпИрвин Кардона
21МальтапзХуан Корбалан
46'
19МальтапзКейон Эвурум
75'
7МальтанпБрандон Пайбер
75'
9МальтазщДжейк Грек
89'
Запасные
1АндорраврМарк де Кастро
13АндорраврАлекс Руис
4АндорразщКристиан Гарсия
6АндорразщФрансиско Помарес
18АндоррапзХесус Рубио
19АндоррапзДжоэль Гиллен
9АндорранпРикард Фернандес
12МальтаврДжеймс Сиссонс
16МальтаврРашед Аль-Туми
4МальтазщГабриел Борер Менц
2МальтазщАдам Магри-Оверенд
15МальтазщМайлз Бирман
18МальтазщКин Скиклуна
17МальтапзДжейк Аццопарди
14МальтанпАндреа Дзаммит
Главные тренеры
АндорраКольдо Альварес
ИталияЭмилио Де Лео
Голы
Гийом Лопес
1:0
17'
Ирвин Кардона
Тедди Теума
1:1
37'
Тедди Теума
Ирвин Кардона
1:2
81'
Наказания
Иан Оливера
4'
Мойзес Сан Николас
14'
Александер Сатариано
34'
Херард Сола
54'
Эрик Искьердо
63'
Альберт Росас
90'
Курт Шоу
90+2'
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