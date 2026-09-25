Андорра - Мальта 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Андорра
1 : 2
Мальта
Составы команд
Андорра
Мальта
|12
|вр
|Икер Альварес
|2
|зщ
|Бьель Борра
|5
|зщ
|Макс Льовера
|22
|зщ
|Иан Оливера
|15
|зщ
|Мойзес Сан Николас
87'
|17
|пз
|Арон Родриго
|3
|пз
|Пау Бабот
|23
|пз
|От Ремолинс
87'
|16
|пз
|Эрик Искьердо
67'
|20
|нп
|Херард Сола
76'
|10
|нп
|Гийом Лопес
67'
|14
|пз
|Жорди Алаез
67'
|11
|нп
|Альберт Росас
67'
|7
|пз
|Алешандре Мартинез
76'
|21
|зщ
|Алекс Корнелья
87'
|8
|пз
|Эрик Валес
87'
|1
|вр
|Анри Бонелло
|22
|зщ
|Зак Мускат
46'
|5
|зщ
|Курт Шоу
|13
|зщ
|Энрико Пепе
|3
|зщ
|Райан Камензули
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|23
|пз
|Александер Сатариано
75'
|20
|пз
|Ильяс Шуареф
|10
|пз
|Тедди Теума
89'
|8
|пз
|Пол Мбонг
75'
|11
|нп
|Ирвин Кардона
|21
|пз
|Хуан Корбалан
46'
|19
|пз
|Кейон Эвурум
75'
|7
|нп
|Брандон Пайбер
75'
|9
|зщ
|Джейк Грек
89'
Запасные
|1
|вр
|Марк де Кастро
|13
|вр
|Алекс Руис
|4
|зщ
|Кристиан Гарсия
|6
|зщ
|Франсиско Помарес
|18
|пз
|Хесус Рубио
|19
|пз
|Джоэль Гиллен
|9
|нп
|Рикард Фернандес
|12
|вр
|Джеймс Сиссонс
|16
|вр
|Рашед Аль-Туми
|4
|зщ
|Габриел Борер Менц
|2
|зщ
|Адам Магри-Оверенд
|15
|зщ
|Майлз Бирман
|18
|зщ
|Кин Скиклуна
|17
|пз
|Джейк Аццопарди
|14
|нп
|Андреа Дзаммит
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Эмилио Де Лео
Голы
Гийом Лопес
1:0
17'
Ирвин Кардона
Тедди Теума
1:1
37'
Тедди Теума
Ирвин Кардона
1:2
81'
Наказания
Иан Оливера
4'
Мойзес Сан Николас
14'
Александер Сатариано
34'
Херард Сола
54'
Эрик Искьердо
63'
Альберт Росас
90'
Курт Шоу
90+2'