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Интер Майами - Сан-Диего 21 Сентября обзор матча

Дата публикации: 21-09-2026
Интер Майами
Интер Майами
2 : 2
Сан-Диего
Сан-Диего
Составы команд
Интер Майами
Майами
Сан-Диего
97КанадаврДейн Сент-Клэр
4АргентиназщФакундо Мура
37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
15ЭквадорзщFricio Caicedo
69'
5Бразилияпз Каземиро
7АргентинапзРодриго Де Пауль
42ИталияпзЯнник Брайт
80ПарагвайпзМатиас Галарса
69'
10АргентинапзЛионель Месси
9УругвайнпЛуис Суарес
19АргентинанпХерман Бертераме
87'
3ИспаниязщСерхио Регилон
69'
88СШАпзАлександр Шоу
69'
56СШАнпДаниэль Пинтер
87'
1Кабо-ВердеврСи Джей душ Сантуш
25СШАзщИэн Пилчер
26ГаназщМану Дуа
32СШАзщЯн Мёрфи
73'
5СШАзщKieran Sargeant
3ИсландияпзДагюр Тоурхалльссон
90'
6ДанияпзЙеппе Тверсков
20ПанамапзАнибаль Годой
73'
10ДаниянпАндерс Дрейер
7ДаниянпМаркус Ингвартсен
62'
99ТуниснпЭлиас Ашури
94ДР КонгонпСедрик Бакамбу
62'
97ШвециязщКристофер Маквей
73'
70СШАпзAlejandro Alvarado
73'
23СШАзщСэм Винс
90'
Запасные
34АргентинаврРокко Риос Ново
16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
2АргентиназщГонсало Лухан
22АргентинапзДавид Айяла
20СШАпзСантьяго Моралес
59СШАPreston Plambeck
18СШАврDuran Ferree
19СШАпзДавид Васкес
8ФинляндияпзОнни Валакари
90НорвегиянпАмаль Пеллегрино
14Кот-д&#039;ИвуарнпBryan Zamble
Главные тренеры
АргентинаХавьер Маскерано
Голы
Андерс Дрейер
Йеппе Тверсков
0:1
12'
Лионель Месси
1:1
24'
Луис Суарес
Родриго Де Пауль
2:1
74'
Андерс Дрейер
Йеппе Тверсков
2:2
82'
Наказания
Ян Мёрфи
33'
Янник Брайт
64'
Александр Шоу
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Сан-Диего, который состоялся 21 Сентября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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