Интер Майами - Сан-Диего 21 Сентября обзор матча
Дата публикации: 21-09-2026
Интер Майами
2 : 2
Сан-Диего
Составы команд
Интер Майами
Майами
Сан-Диего
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|4
|зщ
|Факундо Мура
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|15
|зщ
|Fricio Caicedo
69'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|80
|пз
|Матиас Галарса
69'
|10
|пз
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Херман Бертераме
87'
|3
|зщ
|Серхио Регилон
69'
|88
|пз
|Александр Шоу
69'
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
87'
|1
|вр
|Си Джей душ Сантуш
|25
|зщ
|Иэн Пилчер
|26
|зщ
|Ману Дуа
|32
|зщ
|Ян Мёрфи
73'
|5
|зщ
|Kieran Sargeant
|3
|пз
|Дагюр Тоурхалльссон
90'
|6
|пз
|Йеппе Тверсков
|20
|пз
|Анибаль Годой
73'
|10
|нп
|Андерс Дрейер
|7
|нп
|Маркус Ингвартсен
62'
|99
|нп
|Элиас Ашури
|94
|нп
|Седрик Бакамбу
62'
|97
|зщ
|Кристофер Маквей
73'
|70
|пз
|Alejandro Alvarado
73'
|23
|зщ
|Сэм Винс
90'
Запасные
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|22
|пз
|Давид Айяла
|20
|пз
|Сантьяго Моралес
|59
|Preston Plambeck
|18
|вр
|Duran Ferree
|19
|пз
|Давид Васкес
|8
|пз
|Онни Валакари
|90
|нп
|Амаль Пеллегрино
|14
|нп
|Bryan Zamble
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
Голы
Андерс Дрейер
Йеппе Тверсков
0:1
12'
Лионель Месси
1:1
24'
Луис Суарес
Родриго Де Пауль
2:1
74'
Андерс Дрейер
Йеппе Тверсков
2:2
82'
Наказания
Ян Мёрфи
33'
Янник Брайт
64'
Александр Шоу
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Сан-Диего, который состоялся 21 Сентября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.