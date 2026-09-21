Интер Майами - Сан-Диего 21 Сентября обзор матча Дата публикации: 21-09-2026 Интер Майами 2 : 2 Сан-Диего Составы команд Интер Майами Майами Сан-Диего 97 вр Дейн Сент-Клэр 4 зщ Факундо Мура 37 зщ Максимилиано Фалькон 15 зщ Fricio Caicedo 69' 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 42 пз Янник Брайт 80 пз Матиас Галарса 69' 10 пз Лионель Месси 9 нп Луис Суарес 19 нп Херман Бертераме 87' 3 зщ Серхио Регилон 69' 88 пз Александр Шоу 69' 56 нп Даниэль Пинтер 87' 1 вр Си Джей душ Сантуш 25 зщ Иэн Пилчер 26 зщ Ману Дуа 32 зщ Ян Мёрфи 73' 5 зщ Kieran Sargeant 3 пз Дагюр Тоурхалльссон 90' 6 пз Йеппе Тверсков 20 пз Анибаль Годой 73' 10 нп Андерс Дрейер 7 нп Маркус Ингвартсен 62' 99 нп Элиас Ашури 94 нп Седрик Бакамбу 62' 97 зщ Кристофер Маквей 73' 70 пз Alejandro Alvarado 73' 23 зщ Сэм Винс 90' Запасные 34 вр Рокко Риос Ново 16 зщ Микаэл дос Сантос Силва 2 зщ Гонсало Лухан 22 пз Давид Айяла 20 пз Сантьяго Моралес 59 Preston Plambeck 18 вр Duran Ferree 19 пз Давид Васкес 8 пз Онни Валакари 90 нп Амаль Пеллегрино 14 нп Bryan Zamble Главные тренеры Хавьер Маскерано Голы Андерс Дрейер Йеппе Тверсков 0:1 12' Лионель Месси 1:1 24' Луис Суарес Родриго Де Пауль 2:1 74' Андерс Дрейер Йеппе Тверсков 2:2 82' Наказания Ян Мёрфи 33' Янник Брайт 64' Александр Шоу 82'

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