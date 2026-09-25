Нидерланды - Германия 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Нидерланды
1 : 1
Германия
Составы команд
Нидерланды
Германия
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
83'
|19
|пз
|Квинтен Тимбер
57'
|9
|нп
|Брайан Бробби
35'
|11
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
83'
|17
|нп
|Мекс Мердинк
35'
|18
|пз
|Йоей Верман
57'
|16
|пз
|Гус Тиль
83'
|21
|пз
|Рубен ван Боммел
83'
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|4
|зщ
|Жонатан Та
|18
|зщ
|Натаниэль Браун
|13
|зщ
|Филипп Трой
|8
|пз
|Феликс Нмеча
64'
|11
|пз
|Надим Амири
80'
|7
|нп
|Кай Хаверц
30'
|9
|нп
|Кевин Шаде
64'
|19
|нп
|Карим Адейеми
80'
|23
|нп
|Юнес Эбнуталиб
30'
|17
|пз
|Крис Фюрих
64'
|16
|пз
|Антон Стах
64'
|20
|пз
|Серж Гнабри
80'
|5
|пз
|Янник Энгельхардт
80'
Запасные
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|5
|зщ
|Натан Аке
|3
|пз
|Йоррел Хато
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|нп
|Ноа Ланг
|12
|нп
|Жереми Фримпонг
|12
|вр
|Финн Дамен
|21
|вр
|Александр Нюбель
|3
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|14
|зщ
|Йоша Ваньоман
|2
|зщ
|Янн Биссекк
|22
|пз
|Хеннес Беренс
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Юрген Клопп
Голы
Феликс Нмеча
0:1
32'
Коди Гакпо
Рубен ван Боммел
1:1
90+2'
Наказания
Квинтен Тимбер
22'
Ян Паул ван Хекке
24'
Надим Амири
68'
Дензел Думфрис
69'