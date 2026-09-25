09:17 ()
Свернуть список

Нидерланды - Германия 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Нидерланды
Нидерланды
1 : 1
Германия
Германия
Составы команд
Нидерланды
Германия
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
4НидерландызщВирджил ван Дейк
15НидерландызщМикки ван де Вен
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
8НидерландыпзРайан Гравенберх
14НидерландыпзТейани Рейндерс
83'
19НидерландыпзКвинтен Тимбер
57'
9НидерландынпБрайан Бробби
35'
11НидерландынпКоди Гакпо
7НидерландынпКрисенсио Саммервилл
83'
17НидерландынпМекс Мердинк
35'
18НидерландыпзЙоей Верман
57'
16НидерландыпзГус Тиль
83'
21НидерландыпзРубен ван Боммел
83'
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
6ГерманиязщЙозуа Киммих
15ГерманиязщНико Шлоттербек
4ГерманиязщЖонатан Та
18ГерманиязщНатаниэль Браун
13ГерманиязщФилипп Трой
8ГерманияпзФеликс Нмеча
64'
11ГерманияпзНадим Амири
80'
7ГерманиянпКай Хаверц
30'
9ГерманиянпКевин Шаде
64'
19ГерманиянпКарим Адейеми
80'
23ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
30'
17ГерманияпзКрис Фюрих
64'
16ГерманияпзАнтон Стах
64'
20ГерманияпзСерж Гнабри
80'
5ГерманияпзЯнник Энгельхардт
80'
Запасные
13НидерландыврРобин Руфс
23НидерландыврМарк Флеккен
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
5НидерландызщНатан Аке
3НидерландыпзЙоррел Хато
20НидерландыпзТён Копмейнерс
10НидерландынпНоа Ланг
12НидерландынпЖереми Фримпонг
12ГерманияврФинн Дамен
21ГерманияврАлександр Нюбель
3ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
14ГерманиязщЙоша Ваньоман
2ГерманиязщЯнн Биссекк
22ГерманияпзХеннес Беренс
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ГерманияЮрген Клопп
Голы
Феликс Нмеча
0:1
32'
Коди Гакпо
Рубен ван Боммел
1:1
90+2'
Наказания
Квинтен Тимбер
22'
Ян Паул ван Хекке
24'
Надим Амири
68'
Дензел Думфрис
69'
Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close