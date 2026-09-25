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Норвегия - Дания 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Норвегия
Норвегия
3 : 2
Дания
Дания
Составы команд
Норвегия
Дания
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
7НорвегиязщФредрик Эурснес
66'
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
6НорвегияпзПатрик Берг
66'
20НорвегиянпАнтонио Нуса
89'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
22НорвегиянпОскар Бобб
66'
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
66'
19НорвегияпзТело Осгор
66'
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
66'
18НорвегияпзКристиан Торстведт
89'
22ДанияврФилип Йоргенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
13ДаниязщРасмус Кристенсен
3ДаниязщОливер Нильсен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
21ДанияпзМортен Юльманн
88'
7ДанияпзВиктор Фрохольдт
75'
17ДанияпзПатрик Доргу
75'
9ДаниянпРасмус Хойлунд
82'
14ДаниянпМиккель Дамсгор
82'
12ДанияпзМадс Бидструп
75'
8ДаниянпГустав Исаксен
75'
20ДанияпзАльберт Грёнбек
82'
19ДаниянпКаспер Хёг
82'
10ДанияпзТомас Йёргенсен
88'
Запасные
12НорвегияврСандер Тангвик
13НорвегияврЭгиль Сельвик
2НорвегиязщОдин Бёртуфт
4НорвегиязщЛео Эстигор
16НорвегияпзМаркус Педерсен
11НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
15НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
23НорвегиянпЭрик Ботхейм
1ДанияврАндреас Юнгдаль
16ДанияврМадс Хермансен
4ДаниязщЛукас Хёгсберг
6ДаниязщВиктор Нельссон
18ДаниязщАнтон Гоэи
15ДанияпзВиктор Бак
11ДаниянпАдам Дагим
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ДанияБрайан Ример
Голы
Оскар Бобб
Мартин Эдегор
1:0
14'
Эрлинг Холанд
Антонио Нуса
2:0
18'
Миккель Дамсгор
2:1
25'
Расмус Хойлунд
2:2
60'
Эрлинг Холанд
Мартин Эдегор
3:2
74'
Наказания
Расмус Кристенсен
38'
Давид Мёллер Вольфе
68'
Патрик Доргу
70'
Густав Исаксен
90+1'
Давид Мёллер Вольфе
90+3'
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