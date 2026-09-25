Норвегия - Дания 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Норвегия
3 : 2
Дания
Составы команд
Норвегия
Дания
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|7
|зщ
|Фредрик Эурснес
66'
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
66'
|20
|нп
|Антонио Нуса
89'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|нп
|Оскар Бобб
66'
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
66'
|19
|пз
|Тело Осгор
66'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
66'
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
89'
|22
|вр
|Филип Йоргенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Мортен Юльманн
88'
|7
|пз
|Виктор Фрохольдт
75'
|17
|пз
|Патрик Доргу
75'
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
82'
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
82'
|12
|пз
|Мадс Бидструп
75'
|8
|нп
|Густав Исаксен
75'
|20
|пз
|Альберт Грёнбек
82'
|19
|нп
|Каспер Хёг
82'
|10
|пз
|Томас Йёргенсен
88'
Запасные
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|2
|зщ
|Один Бёртуфт
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|11
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|15
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|23
|нп
|Эрик Ботхейм
|1
|вр
|Андреас Юнгдаль
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|4
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|6
|зщ
|Виктор Нельссон
|18
|зщ
|Антон Гоэи
|15
|пз
|Виктор Бак
|11
|нп
|Адам Дагим
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Брайан Ример
Голы
Оскар Бобб
Мартин Эдегор
1:0
14'
Эрлинг Холанд
Антонио Нуса
2:0
18'
Миккель Дамсгор
2:1
25'
Расмус Хойлунд
2:2
60'
Эрлинг Холанд
Мартин Эдегор
3:2
74'
Наказания
Расмус Кристенсен
38'
Давид Мёллер Вольфе
68'
Патрик Доргу
70'
Густав Исаксен
90+1'
Давид Мёллер Вольфе
90+3'