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Австрия - Израиль 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Австрия
Австрия
3 : 1
Израиль
Израиль
Составы команд
Австрия
Израиль
1АвстрияврАлександр Шлагер
3АвстриязщКевин Дансо
15АвстриязщФилипп Линхарт
5АвстриязщШтефан Пош
16АвстриязщФилипп Мвене
18АвстрияпзРомано Шмид
82'
21АвстрияпзПатрик Виммер
73'
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
73'
4АвстрияпзКсавер Шлагер
19АвстрияпзМарко Грюлль
46'
11АвстриянпМихаэль Грегорич
37'
9АвстриянпСаша Калайджич
37'
10АвстрияпзПауль Ваннер
46'
20АвстрияпзСаша Хорват
73'
7АвстриянпКристоф Ланг
73'
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
82'
1ИзраильврДаниэль Перец
3ИзраильзщРой Ревиво
14ИзраильзщГай Мизрахи
64'
5ИзраильзщИдан Начмиас
13ИзраильзщНикита Стоянов
10ИзраильпзМанор Соломон
73'
8ИзраильпзДор Перец
64'
17ИзраильпзАнан Халаили
15ИзраильпзЭлиэль Перец
84'
11ИзраильнпОскар Глух
85'
22ИзраильнпСайед Абу Фархи
4ИзраильзщРаз Шломо
64'
6ИзраильпзЯрин Леви
64'
19ИзраильнпДор Тургеман
73'
2ИзраильзщЭлазар Даса
84'
20ИзраильпзЛиэль Абада
85'
Запасные
12АвстрияврФлориан Вигеле
13АвстрияврЛукас Юнгвирт
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
22АвстриязщАлександер Прасс
23АвстриязщМарко Фридль
14АвстриязщНиколас Ферачниг
8АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
18ИзраильврОмри Глазер
23ИзраильврАссаф Цур
16ИзраильзщИлай Фейнгольд
7ИзраильнпЯрден Шуа
9ИзраильнпТай Барибо
21ИзраильнпИдан Горно
12ИзраильNoam Sztejfman
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
ИзраильРан Бен-Шимон
Голы
Романо Шмид
1:0
43'
Сайед Абу Фархи
1:1
55'
Филипп Мвене
Пауль Ваннер
2:1
90'
Саша Калайджич
Кристоф Ланг
3:1
90+3'
Наказания
Ксавер Шлагер
26'
Элиэль Перец
32'
Кевин Дансо
52'
Сайед Абу Фархи
52'
Сайед Абу Фархи
56'
Патрик Виммер
64'
Даниэль Перец
90'
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