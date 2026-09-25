Австрия - Израиль 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Австрия
3 : 1
Израиль
Составы команд
Австрия
Израиль
|1
|вр
|Александр Шлагер
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|5
|зщ
|Штефан Пош
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|18
|пз
|Романо Шмид
82'
|21
|пз
|Патрик Виммер
73'
|6
|пз
|Николас Зайвальд
73'
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|19
|пз
|Марко Грюлль
46'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
37'
|9
|нп
|Саша Калайджич
37'
|10
|пз
|Пауль Ваннер
46'
|20
|пз
|Саша Хорват
73'
|7
|нп
|Кристоф Ланг
73'
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
82'
|1
|вр
|Даниэль Перец
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|14
|зщ
|Гай Мизрахи
64'
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|13
|зщ
|Никита Стоянов
|10
|пз
|Манор Соломон
73'
|8
|пз
|Дор Перец
64'
|17
|пз
|Анан Халаили
|15
|пз
|Элиэль Перец
84'
|11
|нп
|Оскар Глух
85'
|22
|нп
|Сайед Абу Фархи
|4
|зщ
|Раз Шломо
64'
|6
|пз
|Ярин Леви
64'
|19
|нп
|Дор Тургеман
73'
|2
|зщ
|Элазар Даса
84'
|20
|пз
|Лиэль Абада
85'
Запасные
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|13
|вр
|Лукас Юнгвирт
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|22
|зщ
|Александер Прасс
|23
|зщ
|Марко Фридль
|14
|зщ
|Николас Ферачниг
|8
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|18
|вр
|Омри Глазер
|23
|вр
|Ассаф Цур
|16
|зщ
|Илай Фейнгольд
|7
|нп
|Ярден Шуа
|9
|нп
|Тай Барибо
|21
|нп
|Идан Горно
|12
|Noam Sztejfman
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Ран Бен-Шимон
Голы
Романо Шмид
1:0
43'
Сайед Абу Фархи
1:1
55'
Филипп Мвене
Пауль Ваннер
2:1
90'
Саша Калайджич
Кристоф Ланг
3:1
90+3'
Наказания
Ксавер Шлагер
26'
Элиэль Перец
32'
Кевин Дансо
52'
Сайед Абу Фархи
52'
Сайед Абу Фархи
56'
Патрик Виммер
64'
Даниэль Перец
90'