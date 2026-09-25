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Португалия - Уэльс 24 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Португалия
Португалия
1 : 0
Уэльс
Уэльс
Составы команд
Португалия
Уэльс
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
90'
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
19ПортугалиязщНуну Мендеш
78'
23Португалияпз Витинья
18ПортугалияпзПедру Нету
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
90'
11ПортугалияпзЖоау Феликс
21ПортугалияпзРубен Невеш
67'
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
67'
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
67'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
67'
5ПортугалиязщНуну Тавареш
78'
2ПортугалиязщДиогу Дало
90'
15ПортугалияпзЖоау Невеш
90'
12УэльсврДэнни Уорд
3УэльсзщНеко Уильямс
6УэльсзщБенджамин Кабанго
71'
15УэльсзщДжей Дасилва
4УэльсзщБен Дэвис
5УэльспзИтан Ампаду
17УэльспзДжордан Джеймс
77'
7УэльспзДэвид Брукс
63'
22УэльспзДжош Шихан
11УэльснпБреннан Джонсон
9УэльснпЛьюис Кумас
77'
20УэльспзДэниел Джеймс
63'
2УэльсзщКрис Мефам
71'
19УэльспзСорба Томас
77'
13УэльснпКиффер Мур
77'
Запасные
12ПортугалияврРуй Силва
22ПортугалияврСамуэл Суареш
4ПортугалиязщТомаш Араужу
10ПортугалияпзБернарду Силва
14ПортугалияпзШику Консейсау
16ПортугалияпзФрансишку Тринкау
17ПортугалиянпРафаэл Леау
1УэльсврДэвид Корнелл
21УэльсврТом Кинг
14УэльсзщКоннор Робертс
16УэльсзщРис Норрингтон-Дэвис
8УэльспзУэсли Бёрнс
18УэльспзМарк Харрис
23УэльспзДжоэл Колвилл
10УэльснпЛиам Каллен
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
УэльсКрэйг Беллами
Голы
Жоау Феликс
Нуну Мендеш
1:0
22'
Наказания
Бенджамин Кабанго
71'
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