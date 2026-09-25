Португалия - Уэльс 24 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Португалия
1 : 0
Уэльс
Составы команд
Португалия
Уэльс
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
90'
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
78'
|23
|пз
|Витинья
|18
|пз
|Педру Нету
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
90'
|11
|пз
|Жоау Феликс
|21
|пз
|Рубен Невеш
67'
|7
|нп
|Криштиану Роналду
67'
|6
|пз
|Жоау Пальинья
67'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
67'
|5
|зщ
|Нуну Тавареш
78'
|2
|зщ
|Диогу Дало
90'
|15
|пз
|Жоау Невеш
90'
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|зщ
|Бенджамин Кабанго
71'
|15
|зщ
|Джей Дасилва
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|5
|пз
|Итан Ампаду
|17
|пз
|Джордан Джеймс
77'
|7
|пз
|Дэвид Брукс
63'
|22
|пз
|Джош Шихан
|11
|нп
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Льюис Кумас
77'
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
63'
|2
|зщ
|Крис Мефам
71'
|19
|пз
|Сорба Томас
77'
|13
|нп
|Киффер Мур
77'
Запасные
|12
|вр
|Руй Силва
|22
|вр
|Самуэл Суареш
|4
|зщ
|Томаш Араужу
|10
|пз
|Бернарду Силва
|14
|пз
|Шику Консейсау
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Дэвид Корнелл
|21
|вр
|Том Кинг
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|16
|зщ
|Рис Норрингтон-Дэвис
|8
|пз
|Уэсли Бёрнс
|18
|пз
|Марк Харрис
|23
|пз
|Джоэл Колвилл
|10
|нп
|Лиам Каллен
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Крэйг Беллами
Голы
Жоау Феликс
Нуну Мендеш
1:0
22'
Наказания
Бенджамин Кабанго
71'