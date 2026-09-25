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Грузия - Северная Ирландия 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Грузия
Грузия
0 : 1
Северная Ирландия
Северная Ирландия
Составы команд
Грузия
Северная Ирландия
1ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ГрузиязщОтар Какабадзе
4ГрузиязщЛука Лочошвили
85'
5ГрузиязщСаба Гогличидзе
85'
16ГрузиязщСаба Харебашвили
46'
3ГрузиязщЛаша Двали
6ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
14ГрузияпзАнзор Меквабишвили
77'
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
77'
10ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
46'
8ГрузияпзОтар Китеишвили
77'
9ГрузиянпЗурико Давиташвили
77'
21ГрузиязщДжемал Табидзе
85'
13ГрузиязщИлья Бериашвили
85'
1Северная ИрландияврПирс Чарльз
5Северная ИрландиязщТрай Хам
4Северная ИрландиязщДэниел Баллард
90+5'
18Северная ИрландиязщТом Атчесон
85'
22Северная ИрландиязщКирон Браун
73'
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
7Северная ИрландияпзИтан Гэлбрейт
3Северная ИрландияпзДжастин Девенни
16Северная ИрландияпзПатрик Келли
73'
14Северная ИрландияпзАйзек Прайс
10Северная ИрландиянпДжейми Донли
73'
15Северная ИрландиязщРуайри Макконвилл
73'
20Северная ИрландияпзБроди Спенсер
73'
21Северная ИрландиянпДжош Мадженнис
73'
9Северная ИрландиянпКейдак О'Нилл
85'
17Северная ИрландиязщПатрик Макнейр
90+5'
Запасные
12ГрузияврДавид Кереселидзе
23ГрузияврЛука Гугешашвили
19ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
15ГрузияпзГизо Мамагеишвили
18ГрузияпзИракли Егоян
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
20ГрузиянпГиорги Гагуа
12Северная ИрландияврКонор Азар
23Северная ИрландияврБэйли Пикок-Фаррел
2Северная ИрландияпзТерри Девлин
6Северная ИрландияпзДжордан Томпсон
11Северная ИрландияпзПол Смит
8Северная ИрландиянпКаллум Маршалл
13Северная ИрландиянпКиран Моррисон
Главные тренеры
ФранцияВилли Саньоль
Северная ИрландияМайкл О'Нил
Голы
Ши Чарльз
Трай Хам
0:1
90+9'
Наказания
Дэниел Баллард
64'
Кирон Браун
68'
Хвича Кварацхелия
90+5'
Джастин Девенни
90+5'
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