Грузия - Северная Ирландия 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Грузия
0 : 1
Северная Ирландия
Составы команд
Грузия
Северная Ирландия
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
85'
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
85'
|16
|зщ
|Саба Харебашвили
46'
|3
|зщ
|Лаша Двали
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|14
|пз
|Анзор Меквабишвили
77'
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
77'
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
46'
|8
|пз
|Отар Китеишвили
77'
|9
|нп
|Зурико Давиташвили
77'
|21
|зщ
|Джемал Табидзе
85'
|13
|зщ
|Илья Бериашвили
85'
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|5
|зщ
|Трай Хам
|4
|зщ
|Дэниел Баллард
90+5'
|18
|зщ
|Том Атчесон
85'
|22
|зщ
|Кирон Браун
73'
|19
|пз
|Ши Чарльз
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|3
|пз
|Джастин Девенни
|16
|пз
|Патрик Келли
73'
|14
|пз
|Айзек Прайс
|10
|нп
|Джейми Донли
73'
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
73'
|20
|пз
|Броди Спенсер
73'
|21
|нп
|Джош Мадженнис
73'
|9
|нп
|Кейдак О'Нилл
85'
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
90+5'
Запасные
|12
|вр
|Давид Кереселидзе
|23
|вр
|Лука Гугешашвили
|19
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|15
|пз
|Гизо Мамагеишвили
|18
|пз
|Иракли Егоян
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
|20
|нп
|Гиорги Гагуа
|12
|вр
|Конор Азар
|23
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|2
|пз
|Терри Девлин
|6
|пз
|Джордан Томпсон
|11
|пз
|Пол Смит
|8
|нп
|Каллум Маршалл
|13
|нп
|Киран Моррисон
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Майкл О'Нил
Голы
Ши Чарльз
Трай Хам
0:1
90+9'
Наказания
Дэниел Баллард
64'
Кирон Браун
68'
Хвича Кварацхелия
90+5'
Джастин Девенни
90+5'
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