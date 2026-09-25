Армения - Латвия 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 25-09-2026
Армения
2 : 0
Латвия
Составы команд
Армения
Латвия
|1
|вр
|Огньен Чанчаревич
|3
|зщ
|Эрик Пилоян
|20
|зщ
|Хуниор Хулио
|
46'
|4
|зщ
|Георгий Арутюнян
|
82'
|21
|зщ
|Наир Тикнизян
|2
|пз
|Артём Бандикян
|10
|пз
|Эдуард Сперцян
|6
|пз
|Угочукву Иву
|23
|пз
|Нарек Оганесян
|
60'
|18
|нп
|Артур Миранян
|
69'
|9
|нп
|Артур Серобян
|
82'
|5
|зщ
|Аргишти Петросян
|
46'
|11
|нп
|Жираир Шагоян
|
60'
|17
|нп
|Артур Гарибян
|
69'
|15
|зщ
|Эрик Симонян
|
82'
|7
|нп
|Эдгар Севикян
|
82'
|23
|вр
|Ричард Матревич
|5
|зщ
|Антон Черномордый
|
86'
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|13
|зщ
|Райвис Юрковскис
|
58'
|21
|пз
|Денис Мельник
|15
|пз
|Дмитрий Зеленков
|10
|пз
|Лукасс Вапне
|14
|пз
|Андрей Цыганик
|17
|пз
|Маркус Строд
|
68'
|9
|нп
|Владислав Гутковский
|
86'
|7
|нп
|Эдуард Дашкевич
|
68'
|19
|зщ
|Максим Тонишев
|
58'
|4
|пз
|Оскарс Вьентьесс
|
68'
|20
|нп
|Роберт Улдрикис
|
68'
|6
|нп
|Данила Патийчук
|
86'
|18
|нп
|Альберт Алексанян
|
86'
Запасные
|12
|вр
|Арсен Бегларян
|16
|вр
|Gor Matinyan
|13
|зщ
|Харитон Айвазян
|14
|пз
|Гор Манвелян
|19
|пз
|Карен Мурадян
|8
|пз
|Карлен Оганесян
|22
|нп
|Нарек Григорян
|1
|вр
|Нил Пуриньш
|12
|вр
|Френк Орол
|2
|зщ
|Даниэль Балодис
|8
|пз
|Эдуард Эмсис
|11
|пз
|Роберт Савальниекс
|16
|пз
|Глеб Жалейко
|22
|пз
|Алексей Савельев
Главные тренеры
|Егише Меликович Меликян
|Паоло Николато
Голы
Георгий Арутюнян
Эдуард Сперцян
1:0
31'
Артур Гарибян
Жираир Шагоян
2:0
75'
Наказания
Артур Серобян
62'
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