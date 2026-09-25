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Армения - Латвия 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 25-09-2026
Армения
Армения
2 : 0
Латвия
Латвия
Составы команд
Армения
Латвия
1 Армения вр Огньен Чанчаревич
3 Армения зщ Эрик Пилоян
20 Армения зщ Хуниор Хулио
46'
4 Армения зщ Георгий Арутюнян
82'
21 Армения зщ Наир Тикнизян
2 Армения пз Артём Бандикян
10 Армения пз Эдуард Сперцян
6 Армения пз Угочукву Иву
23 Армения пз Нарек Оганесян
60'
18 Армения нп Артур Миранян
69'
9 Армения нп Артур Серобян
82'
5 Армения зщ Аргишти Петросян
46'
11 Армения нп Жираир Шагоян
60'
17 Армения нп Артур Гарибян
69'
15 Армения зщ Эрик Симонян
82'
7 Армения нп Эдгар Севикян
82'
23 Латвия вр Ричард Матревич
5 Латвия зщ Антон Черномордый
86'
3 Англия зщ Деннис Киркин
13 Латвия зщ Райвис Юрковскис
58'
21 Латвия пз Денис Мельник
15 Латвия пз Дмитрий Зеленков
10 Латвия пз Лукасс Вапне
14 Латвия пз Андрей Цыганик
17 Латвия пз Маркус Строд
68'
9 Латвия нп Владислав Гутковский
86'
7 Латвия нп Эдуард Дашкевич
68'
19 Латвия зщ Максим Тонишев
58'
4 Латвия пз Оскарс Вьентьесс
68'
20 Латвия нп Роберт Улдрикис
68'
6 Латвия нп Данила Патийчук
86'
18 Латвия нп Альберт Алексанян
86'
Запасные
12 Армения вр Арсен Бегларян
16 Армения вр Gor Matinyan
13 Армения зщ Харитон Айвазян
14 Армения пз Гор Манвелян
19 Армения пз Карен Мурадян
8 Армения пз Карлен Оганесян
22 Армения нп Нарек Григорян
1 Латвия вр Нил Пуриньш
12 Латвия вр Френк Орол
2 Латвия зщ Даниэль Балодис
8 Латвия пз Эдуард Эмсис
11 Латвия пз Роберт Савальниекс
16 Латвия пз Глеб Жалейко
22 Латвия пз Алексей Савельев
Главные тренеры
Армения Егише Меликович Меликян
Италия Паоло Николато
Голы
Георгий Арутюнян
Эдуард Сперцян
1:0
31'
Артур Гарибян
Жираир Шагоян
2:0
75'
Наказания
Артур Серобян
62'
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