02:39 ()
Свернуть список

Черногория - Кипр 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Черногория
Черногория
2 : 1
Кипр
Кипр
Составы команд
Черногория
Кипр
1ЧерногорияврБалша Попович
2ЧерногориязщМилан Роганович
15ЧерногориязщСтефан Савич
5ЧерногориязщИгор Вуячич
16ЧерногориязщОгнен Гашевич
60'
20ЧерногорияпзМилутин Осмаич
21ЧерногорияпзАндрия Булатович
8ЧерногорияпзМарко Янкович
89'
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
71'
9ЧерногориянпНикола Крстович
89'
10ЧерногориянпСтеван Йоветич
59'
11ЧерногорияпзМилан Вукотич
59'
7ЧерногориязщМарко Вешович
60'
23ЧерногориянпДушан Вукович
71'
14ЧерногорияпзМилош Брнович
89'
22ЧерногорияпзСтефан Лончар
89'
1Кипрвр Фабиано
6КипрзщАндреас Сиикис
46'
3КипрзщНиколас Панайоту
90+1'
14КипрзщГиоргос Малеккидес
5КипрзщКонстантинос Сотириу
4КипрпзГектор Киприану
16КипрпзПанайотис Андреу
71'
20КипрпзГригорис Кастанос
23АнглиянпМаркус Эдвардс
70'
9КипрнпИоаннис Питтас
21КипрнпМаринос Ционис
71'
17КипрпзНиколас Царулла
46'
10КипрпзЛоизос Лоизу
70'
15КипрпзLeonidas Konomis
71'
19КипрнпСтаврос Георгиу
71'
7КипрнпАнгелос Неофиту
90+1'
Запасные
12ЧерногорияврДаниэль Петкович
13ЧерногорияврИгор Никич
3ЧерногориязщРисто Радунович
4СербиязщАндрей Джурич
6ЧерногориязщСлободан Рубежич
18ЧерногорияпзAleksa Latkovic
19ЧерногориянпВиктор Джуканович
12КипрврЙоэль Малль
22КипрврАнтреас Параскевас
2КипрзщКостас Пилеас
8КипрпзХараламбос Кириаку
18КипрпзКостакис Артиматас
11КипрнпАндроникос Какулис
13КипрIoannis Costi
Главные тренеры
ЧерногорияМирко Вучинич
ГрецияАпостолос Манциоз
Голы
Маркус Эдвардс
Николас Царулла
0:1
55'
Никола Крстович
1:1
66'
Милутин Осмаич
Никола Крстович
2:1
86'
Наказания
Константинос Сотириу
3'
Григорис Кастанос
46'
Николас Царулла
65'
Игор Вуячич
68'
Социальные комментарии Cackle
  • Грузия - Северная Ирландия 25 сентября обзор матча
    Грузия - Северная Ирландия 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Армения - Латвия 25 сентября обзор матча
    Армения - Латвия 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Нидерланды - Германия 24 сентября обзор матча
    Нидерланды - Германия 24 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Португалия - Уэльс 24 сентября обзор матча
    Португалия - Уэльс 24 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Норвегия - Дания 24 сентября обзор матча
    Норвегия - Дания 24 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close