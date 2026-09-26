Черногория - Кипр 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Черногория
2 : 1
Кипр
Составы команд
Черногория
Кипр
|1
|вр
|Балша Попович
|2
|зщ
|Милан Роганович
|15
|зщ
|Стефан Савич
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|16
|зщ
|Огнен Гашевич
60'
|20
|пз
|Милутин Осмаич
|21
|пз
|Андрия Булатович
|8
|пз
|Марко Янкович
89'
|17
|пз
|Василие Аджич
71'
|9
|нп
|Никола Крстович
89'
|10
|нп
|Стеван Йоветич
59'
|11
|пз
|Милан Вукотич
59'
|7
|зщ
|Марко Вешович
60'
|23
|нп
|Душан Вукович
71'
|14
|пз
|Милош Брнович
89'
|22
|пз
|Стефан Лончар
89'
|1
|вр
|Фабиано
|6
|зщ
|Андреас Сиикис
46'
|3
|зщ
|Николас Панайоту
90+1'
|14
|зщ
|Гиоргос Малеккидес
|5
|зщ
|Константинос Сотириу
|4
|пз
|Гектор Киприану
|16
|пз
|Панайотис Андреу
71'
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|23
|нп
|Маркус Эдвардс
70'
|9
|нп
|Иоаннис Питтас
|21
|нп
|Маринос Ционис
71'
|17
|пз
|Николас Царулла
46'
|10
|пз
|Лоизос Лоизу
70'
|15
|пз
|Leonidas Konomis
71'
|19
|нп
|Ставрос Георгиу
71'
|7
|нп
|Ангелос Неофиту
90+1'
Запасные
|12
|вр
|Даниэль Петкович
|13
|вр
|Игор Никич
|3
|зщ
|Ристо Радунович
|4
|зщ
|Андрей Джурич
|6
|зщ
|Слободан Рубежич
|18
|пз
|Aleksa Latkovic
|19
|нп
|Виктор Джуканович
|12
|вр
|Йоэль Малль
|22
|вр
|Антреас Параскевас
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|8
|пз
|Хараламбос Кириаку
|18
|пз
|Костакис Артиматас
|11
|нп
|Андроникос Какулис
|13
|Ioannis Costi
Главные тренеры
|Мирко Вучинич
|Апостолос Манциоз
Голы
Маркус Эдвардс
Николас Царулла
0:1
55'
Никола Крстович
1:1
66'
Милутин Осмаич
Никола Крстович
2:1
86'
Наказания
Константинос Сотириу
3'
Григорис Кастанос
46'
Николас Царулла
65'
Игор Вуячич
68'
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