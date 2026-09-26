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Венгрия - Украина 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Венгрия
Венгрия
0 : 1
Украина
Украина
Составы команд
Венгрия
Украина
22ВенгрияврБалаж Тот
14ВенгриязщБендегуз Болла
6ВенгриязщВилли Орбан
11ВенгриязщМилош Керкез
3ВенгриязщМарк Чингер
84'
8ВенгрияпзМилан Виталиш
46'
13ВенгрияпзАндраш Шефер
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
23ВенгрияпзДамир Реджич
62'
15ВенгрияпзАрон Чонгваи
66'
16ВенгриянпДаниэль Лукач
46'
20ВенгрияпзMilan Toth
46'
9ВенгриянпДонат Барань
46'
17ВенгриянпГабор Юрек
62'
19ВенгрияпзРаймунд Тот
66'
7ВенгрияпзТамаш Сюч
84'
23УкраинаврДмитрий Ризнык
13УкраиназщИлья Забарный
22УкраиназщНиколай Матвиенко
16УкраиназщВиталий Миколенко
2УкраиназщИлья Крупский
59'
6УкраинапзВладимир Бражко
46'
15УкраинапзВиктор Цыганков
8УкраинапзГеоргий Судаков
90+1'
18УкраинапзОлег Очеретько
11УкраинапзВладислав Ванат
59'
14УкраинанпДаниил Сикан
66'
19УкраинапзЕгор Назарина
46'
4УкраиназщВалерий Бондарь
59'
17УкраинапзАлександр Назаренко
59'
10УкраинанпИгорь Краснопир
66'
5УкраиназщАлександр Драмбаев
90+1'
Запасные
1ВенгрияврАрмин Печи
12ВенгрияврBence Gundel-Takacs
2ВенгриязщАттила Ошват
4ВенгриязщКорнель Сюч
5ВенгриязщАкош Маркграф
18ВенгриязщЖолт Надь
21ВенгрияпзАлекс Тот
1УкраинаврГеоргий Ермаков
12УкраинаврАнатолий Трубин
3УкраиназщЭдуард Сарапий
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
20УкраинапзАлександр Зубков
9УкраинанпМаксим Хлань
21УкраинанпМатвей Пономаренко
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ИталияАндреа Мальдера
Голы
Даниил Сикан
Георгий Судаков
0:1
42'
Наказания
Андраш Шефер
5'
Владимир Бражко
21'
Илья Крупский
49'
Александр Назаренко
71'
Донат Барань
83'
Александр Назаренко
90+2'
Доминик Собослаи
90+4'
Виктор Цыганков
90+4'
Милош Керкез
90+5'
Николай Матвиенко
90+5'
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