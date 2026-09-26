Венгрия - Украина 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Венгрия
0 : 1
Украина
Составы команд
Венгрия
Украина
|22
|вр
|Балаж Тот
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|11
|зщ
|Милош Керкез
|3
|зщ
|Марк Чингер
84'
|8
|пз
|Милан Виталиш
46'
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|23
|пз
|Дамир Реджич
62'
|15
|пз
|Арон Чонгваи
66'
|16
|нп
|Даниэль Лукач
46'
|20
|пз
|Milan Toth
46'
|9
|нп
|Донат Барань
46'
|17
|нп
|Габор Юрек
62'
|19
|пз
|Раймунд Тот
66'
|7
|пз
|Тамаш Сюч
84'
|23
|вр
|Дмитрий Ризнык
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|2
|зщ
|Илья Крупский
59'
|6
|пз
|Владимир Бражко
46'
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|8
|пз
|Георгий Судаков
90+1'
|18
|пз
|Олег Очеретько
|11
|пз
|Владислав Ванат
59'
|14
|нп
|Даниил Сикан
66'
|19
|пз
|Егор Назарина
46'
|4
|зщ
|Валерий Бондарь
59'
|17
|пз
|Александр Назаренко
59'
|10
|нп
|Игорь Краснопир
66'
|5
|зщ
|Александр Драмбаев
90+1'
Запасные
|1
|вр
|Армин Печи
|12
|вр
|Bence Gundel-Takacs
|2
|зщ
|Аттила Ошват
|4
|зщ
|Корнель Сюч
|5
|зщ
|Акош Маркграф
|18
|зщ
|Жолт Надь
|21
|пз
|Алекс Тот
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|3
|зщ
|Эдуард Сарапий
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|20
|пз
|Александр Зубков
|9
|нп
|Максим Хлань
|21
|нп
|Матвей Пономаренко
Главные тренеры
|Марко Росси
|Андреа Мальдера
Голы
Даниил Сикан
Георгий Судаков
0:1
42'
Наказания
Андраш Шефер
5'
Владимир Бражко
21'
Илья Крупский
49'
Александр Назаренко
71'
Донат Барань
83'
Александр Назаренко
90+2'
Доминик Собослаи
90+4'
Виктор Цыганков
90+4'
Милош Керкез
90+5'
Николай Матвиенко
90+5'
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