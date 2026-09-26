Италия - Бельгия 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Италия
0 : 2
Бельгия
Составы команд
Италия
Бельгия
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Диего Коппола
65'
|8
|пз
|Сандро Тонали
|18
|пз
|Николо Барелла
80'
|4
|пз
|Алессандро Романо
65'
|7
|нп
|Франческо Эспозито
65'
|9
|нп
|Мойзе Кин
|21
|нп
|Николо Камбьяги
80'
|19
|зщ
|Джорджио Скальвини
65'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
65'
|20
|пз
|Даниэль Мальдини
65'
|15
|пз
|Исса Думбия
80'
|17
|нп
|Мохамед Али Зома
80'
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
58'
|19
|пз
|Диегу Морейра
58'
|23
|пз
|Николас Раскин
74'
|10
|пз
|Мика Годтс
83'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
83'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
58'
|14
|пз
|Доди Лукебакио
58'
|6
|пз
|Ромео Лавиа
74'
|22
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
83'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
83'
Запасные
|12
|вр
|Марко Карнезекки
|14
|вр
|Гульельмо Викарио
|2
|зщ
|Микаель Кайоде
|3
|зщ
|Хонест Аханор
|13
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|11
|нп
|Джанлука Скамакка
|12
|вр
|Мартен Вандевордт
|13
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Зено Дебаст
|3
|зщ
|Артюр Теат
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|16
|пз
|Мандела Кейта
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Марк ван Боммел
Голы
Мика Годтс
Кевин Де Брёйне
0:1
20'
Доди Лукебакио
0:2
69'
Наказания
Николас Раскин
25'
Диегу Морейра
29'
Джанлука Манчини
63'
Ромео Лавиа
80'
Матиас Фернандес-Пардо
89'
Даниэль Мальдини
90+2'
Джанлуиджи Доннарумма
90+4'
Ромелу Лукаку
90+4'
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