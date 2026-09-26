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Италия - Бельгия 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Италия
Италия
0 : 2
Бельгия
Бельгия
Составы команд
Италия
Бельгия
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
5ИталиязщРиккардо Калафьори
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
23ИталиязщДжанлука Манчини
6ИталиязщДиего Коппола
65'
8ИталияпзСандро Тонали
18ИталияпзНиколо Барелла
80'
4ИталияпзАлессандро Романо
65'
7ИталиянпФранческо Эспозито
65'
9ИталиянпМойзе Кин
21ИталиянпНиколо Камбьяги
80'
19ИталиязщДжорджио Скальвини
65'
16ИталияпзДавиде Фраттези
65'
20ИталияпзДаниэль Мальдини
65'
15ИталияпзИсса Думбия
80'
17ИталиянпМохамед Али Зома
80'
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
4БельгиязщБрандон Мехеле
8БельгияпзЮри Тилеманс
7БельгияпзКевин Де Брёйне
58'
19БельгияпзДиегу Морейра
58'
23БельгияпзНиколас Раскин
74'
10БельгияпзМика Годтс
83'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
83'
20БельгияпзХанс Ванакен
58'
14БельгияпзДоди Лукебакио
58'
6БельгияпзРомео Лавиа
74'
22БельгиянпМатиас Фернандес-Пардо
83'
9БельгиянпРомелу Лукаку
83'
Запасные
12ИталияврМарко Карнезекки
14ИталияврГульельмо Викарио
2ИталиязщМикаель Кайоде
3ИталиязщХонест Аханор
13ИталияпзРоландо Мандрагора
10ИталиянпДжакомо Распадори
11ИталиянпДжанлука Скамакка
12БельгияврМартен Вандевордт
13БельгияврЯри Де Бюссер
2БельгиязщЗено Дебаст
3БельгиязщАртюр Теат
18БельгиязщЙоакин Сейс
16БельгияпзМандела Кейта
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
НидерландыМарк ван Боммел
Голы
Мика Годтс
Кевин Де Брёйне
0:1
20'
Доди Лукебакио
0:2
69'
Наказания
Николас Раскин
25'
Диегу Морейра
29'
Джанлука Манчини
63'
Ромео Лавиа
80'
Матиас Фернандес-Пардо
89'
Даниэль Мальдини
90+2'
Джанлуиджи Доннарумма
90+4'
Ромелу Лукаку
90+4'
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