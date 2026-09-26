Швеция - Румыния 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Швеция
2 : 1
Румыния
Составы команд
Швеция
Румыния
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|4
|зщ
|Эллиот Страуд
|15
|зщ
|Карл Старфельт
63'
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|6
|пз
|Эмиль Хольм
63'
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
|18
|пз
|Ясин Аяри
|21
|пз
|Александер Бернхардссон
77'
|19
|пз
|Себастьян Нанаси
84'
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
76'
|9
|нп
|Александер Исак
|14
|зщ
|Яльмар Экдаль
63'
|8
|пз
|Даниэль Свенссон
63'
|10
|пз
|Беньямин Нюгрен
76'
|11
|пз
|Патрик Волемарк
77'
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
84'
|1
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|11
|зщ
|Никушор Банку
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|18
|пз
|Рэзван Марин
81'
|20
|пз
|Деннис Ман
88'
|14
|пз
|Янис Хаджи
67'
|6
|пз
|Тудор Бэлуцэ
46'
|4
|пз
|Андрей Коубиш
|9
|нп
|Луис Мунтяну
67'
|17
|зщ
|Владимир Скречу
46'
|13
|пз
|Валентин Михэйлэ
67'
|19
|пз
|Флорин Тэнасе
67'
|10
|пз
|Николае Станчу
81'
|22
|пз
|Влад Драгомир
88'
Запасные
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|23
|вр
|Мелькер Элльборг
|2
|зщ
|Йон Мелльберг
|22
|зщ
|Хампус Скоглунд
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|20
|пз
|Хуго Ларссон
|13
|нп
|Уиллот Сведберг
|12
|вр
|Отто Хиндрих
|16
|вр
|Валентин Кожокару
|7
|зщ
|Андрей Борза
|15
|зщ
|Андрей Буркэ
|21
|зщ
|Матей Илие
|23
|зщ
|Лисав Наиф Эйссат
|8
|пз
|Дариус Олару
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Георге Хаджи
Голы
Александер Исак
Ясин Аяри
1:0
20'
Деннис Ман
Андрей Рациу
1:1
29'
Виктор Дьёкереш
Лукас Бергвалль
2:1
43'
Наказания
Рэзван Марин
37'
Вирджил Гицэ
45+2'
Владимир Скречу
83'
Деннис Ман
86'
Андрей Коубиш
90+1'
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