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Швеция - Румыния 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Швеция
Швеция
2 : 1
Румыния
Румыния
Составы команд
Швеция
Румыния
12ШвецияврВиктор Юханссон
4ШвециязщЭллиот Страуд
15ШвециязщКарл Старфельт
63'
3ШвециязщВиктор Линделёф
6ШвецияпзЭмиль Хольм
63'
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
18ШвецияпзЯсин Аяри
21ШвецияпзАлександер Бернхардссон
77'
19ШвецияпзСебастьян Нанаси
84'
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
76'
9ШвециянпАлександер Исак
14ШвециязщЯльмар Экдаль
63'
8ШвецияпзДаниэль Свенссон
63'
10ШвецияпзБеньямин Нюгрен
76'
11ШвецияпзПатрик Волемарк
77'
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
84'
1РумынияврЙонуц Раду
2РумыниязщАндрей Рациу
3РумыниязщРаду Дрэгушин
11РумыниязщНикушор Банку
5РумыниязщВирджил Гицэ
18РумынияпзРэзван Марин
81'
20РумынияпзДеннис Ман
88'
14РумынияпзЯнис Хаджи
67'
6РумынияпзТудор Бэлуцэ
46'
4РумынияпзАндрей Коубиш
9РумыниянпЛуис Мунтяну
67'
17РумыниязщВладимир Скречу
46'
13РумынияпзВалентин Михэйлэ
67'
19РумынияпзФлорин Тэнасе
67'
10РумынияпзНиколае Станчу
81'
22РумынияпзВлад Драгомир
88'
Запасные
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
23ШвецияврМелькер Элльборг
2ШвециязщЙон Мелльберг
22ШвециязщХампус Скоглунд
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
20ШвецияпзХуго Ларссон
13ШвециянпУиллот Сведберг
12РумынияврОтто Хиндрих
16РумынияврВалентин Кожокару
7РумыниязщАндрей Борза
15РумыниязщАндрей Буркэ
21РумыниязщМатей Илие
23РумыниязщЛисав Наиф Эйссат
8РумынияпзДариус Олару
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
РумынияГеорге Хаджи
Голы
Александер Исак
Ясин Аяри
1:0
20'
Деннис Ман
Андрей Рациу
1:1
29'
Виктор Дьёкереш
Лукас Бергвалль
2:1
43'
Наказания
Рэзван Марин
37'
Вирджил Гицэ
45+2'
Владимир Скречу
83'
Деннис Ман
86'
Андрей Коубиш
90+1'
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