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Польша - Босния и Герцеговина 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Польша
Польша
0 : 0
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Составы команд
Польша
Босния и Герцеговина
1ПольшаврМарцин Булка
5ПольшазщЯн Беднарек
14ПольшазщЯкуб Кивёр
46'
23ПольшазщКацпер Потульский
2ПольшапзМэтти Кэш
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
10ПольшапзПётр Зелиньски
17ПольшапзМихал Скурась
73'
7ПольшапзЯкуб Каминьский
24'
6ПольшапзБартош Слиш
46'
9ПольшанпРоберт Левандовски
87'
21ПольшапзНикола Залевски
24'
19ПольшапзПшемыслав Франковски
46'
16ПольшапзВиктор Новак
46'
11ПольшанпКароль Свидерски
73'
13ПольшанпМатеуш Жуковски
87'
22Босния и ГерцеговинаврМартин Зломислич
4Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
18Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
7ШвециязщЗинедин Смайлович
46'
13Босния и ГерцеговинапзИван Башич
14Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
66'
19Босния и ГерцеговинапзКерим-Сэм Алайбегович
90+1'
20Босния и ГерцеговинапзЭсмир Байрактаревич
23Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
90+1'
10Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
78'
15Босния и ГерцеговиназщАмар Мемич
46'
6Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
66'
16Босния и ГерцеговинапзЭрмин Махмич
78'
8Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
90+1'
11Босния и ГерцеговинанпЙово Лукич
90+1'
Запасные
12ПольшаврМатеуш Кохальски
22ПольшаврСлавомир Абрамович
3ПольшазщПшемыслав Висневски
4ПольшазщТомаш Кендзёра
15ПольшазщТимотеуш Пухач
8ПольшапзКацпер Урбаньски
18ПольшанпМарцель Регула
12АвстрияврСалько Хамзич
1Босния и ГерцеговинаврМладен Юркас
2Босния и ГерцеговиназщНихад Муякич
3Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
9Босния и ГерцеговиназщНаил Омерович
21Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
17Босния и ГерцеговинанпАйдин Хасич
Главные тренеры
ПольшаЯн Урбан
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
Наказания
Якуб Кивёр
19'
Керим-Сэм Алайбегович
32'
Зинедин Смайлович
38'
Иван Шуньич
47'
Сеад Колашинац
81'
Ян Беднарек
82'
Мэтти Кэш
86'
Амар Мемич
89'
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