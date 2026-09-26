Польша - Босния и Герцеговина 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Польша
0 : 0
Босния и Герцеговина
Составы команд
Польша
Босния и Герцеговина
|1
|вр
|Марцин Булка
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
46'
|23
|зщ
|Кацпер Потульский
|2
|пз
|Мэтти Кэш
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|17
|пз
|Михал Скурась
73'
|7
|пз
|Якуб Каминьский
24'
|6
|пз
|Бартош Слиш
46'
|9
|нп
|Роберт Левандовски
87'
|21
|пз
|Никола Залевски
24'
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
46'
|16
|пз
|Виктор Новак
46'
|11
|нп
|Кароль Свидерски
73'
|13
|нп
|Матеуш Жуковски
87'
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|18
|зщ
|Никола Катич
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|7
|зщ
|Зинедин Смайлович
46'
|13
|пз
|Иван Башич
|14
|пз
|Иван Шуньич
66'
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
90+1'
|20
|пз
|Эсмир Байрактаревич
|23
|нп
|Харис Табакович
90+1'
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
78'
|15
|зщ
|Амар Мемич
46'
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
66'
|16
|пз
|Эрмин Махмич
78'
|8
|пз
|Армин Гигович
90+1'
|11
|нп
|Йово Лукич
90+1'
Запасные
|12
|вр
|Матеуш Кохальски
|22
|вр
|Славомир Абрамович
|3
|зщ
|Пшемыслав Висневски
|4
|зщ
|Томаш Кендзёра
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|18
|нп
|Марцель Регула
|12
|вр
|Салько Хамзич
|1
|вр
|Младен Юркас
|2
|зщ
|Нихад Муякич
|3
|зщ
|Арьян Малич
|9
|зщ
|Наил Омерович
|21
|зщ
|Степан Раделич
|17
|нп
|Айдин Хасич
Главные тренеры
|Ян Урбан
|Сергей Барбарез
Наказания
Якуб Кивёр
19'
Керим-Сэм Алайбегович
32'
Зинедин Смайлович
38'
Иван Шуньич
47'
Сеад Колашинац
81'
Ян Беднарек
82'
Мэтти Кэш
86'
Амар Мемич
89'
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