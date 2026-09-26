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Турция - Франция 25 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Турция
Турция
0 : 1
Франция
Франция
Составы команд
Турция
Франция
1ТурцияврУгурджан Чакыр
2ТурциязщЗеки Челик
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
20ТурциязщФерди Кадыоглу
90+3'
3ТурциязщМерих Демирал
5ТурцияпзСалих Озджан
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
88'
10ТурцияпзАрда Гюлер
11ТурцияпзДжан Узун
76'
18ТурцияпзОгуз Айдын
76'
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
88'
13ТурциязщЭрен Эльмалы
76'
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
76'
12ТурцияврАлтай Байындыр
88'
6ТурцияпзМелих Кабасакал
88'
9ТурциянпДениз Гюль
90+3'
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
17ФранциязщМаксанс Лакруа
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3ФранциязщАдриен Трюффер
8ФранцияпзМану Коне
14ФранцияпзАдриен Рабьо
9ФранцияпзРайан Шерки
78'
11ФранциянпМайкл Олисе
78'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
59'
7ФранциянпУсман Дембеле
90'
20ФранциянпДезире Дуэ
59'
12ФранцияпзБрэдли Баркола
78'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
78'
19ФранциянпЭстебан Леполь
90'
Запасные
23ТурцияврОкан Коджук
4ТурциязщЭмир Хан Топчу
15ТурциязщОзан Кабак
19ТурцияпзЮнус Акгюн
17ТурциянпИрфан Кахведжи
22ТурциянпАраль Шимшир
1ФранцияврГийом Рест
23ФранцияврЖан Бутез
2ФранциязщПьер Калюлю
15ФранциязщЛени Йоро
22ФранциязщЖереми Жаке
13ФранцияпзАнди Диуф
21ФранцияпзЛукаш Да Кунья
18ФранциянпМагнес Аклиуш
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
ФранцияЗинедин Зидан
Голы
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
0:1
54'
Наказания
Арда Гюлер
42'
Салих Озджан
68'
Деотшанкюль Юпамекано
72'
Угурджан Чакыр
87'
Ману Коне
90+3'
Эстебан Леполь
90+3'
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