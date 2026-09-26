Турция - Франция 25 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Турция
0 : 1
Франция
Составы команд
Турция
Франция
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|2
|зщ
|Зеки Челик
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
90+3'
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|5
|пз
|Салих Озджан
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
88'
|10
|пз
|Арда Гюлер
|11
|пз
|Джан Узун
76'
|18
|пз
|Огуз Айдын
76'
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
88'
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
76'
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
76'
|12
|вр
|Алтай Байындыр
88'
|6
|пз
|Мелих Кабасакал
88'
|9
|нп
|Дениз Гюль
90+3'
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|17
|зщ
|Максанс Лакруа
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Ману Коне
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|9
|пз
|Райан Шерки
78'
|11
|нп
|Майкл Олисе
78'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
59'
|7
|нп
|Усман Дембеле
90'
|20
|нп
|Дезире Дуэ
59'
|12
|пз
|Брэдли Баркола
78'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
78'
|19
|нп
|Эстебан Леполь
90'
Запасные
|23
|вр
|Окан Коджук
|4
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|15
|зщ
|Озан Кабак
|19
|пз
|Юнус Акгюн
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|22
|нп
|Араль Шимшир
|1
|вр
|Гийом Рест
|23
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Пьер Калюлю
|15
|зщ
|Лени Йоро
|22
|зщ
|Жереми Жаке
|13
|пз
|Анди Диуф
|21
|пз
|Лукаш Да Кунья
|18
|нп
|Магнес Аклиуш
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Зинедин Зидан
Голы
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
0:1
54'
Наказания
Арда Гюлер
42'
Салих Озджан
68'
Деотшанкюль Юпамекано
72'
Угурджан Чакыр
87'
Ману Коне
90+3'
Эстебан Леполь
90+3'
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