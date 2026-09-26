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Словения - Шотландия 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Словения
Словения
0 : 0
Шотландия
Шотландия
Составы команд
Словения
Шотландия
1СловенияврЯн Облак
2СловениязщЖан Карничник
6СловениязщЯка Бийол
23СловениязщДавид Брекало
74'
21СловениязщВанья Дркушич
64'
13СловениязщЭрик Янжа
22СловенияпзАдам Черин
80'
10СловенияпзТими Элшник
64'
20СловенияпзАлёша Матко
15СловенияпзДаниэль Штурм
9СловениянпАндраж Шпорар
74'
17СловениязщДавид Зец
64'
4СловенияпзМарк Забуковник
64'
3СловениязщЮре Балковец
74'
18СловениянпЖан Випотник
74'
8СловенияпзСанди Ловрич
80'
1ШотландияврАнгус Ганн
16ШотландиязщСкотт Маккенна
5ШотландиязщСтивен Уэлш
13ШотландиязщДжек Хендри
7ШотландияпзДжон Макгинн
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
2ШотландияпзАарон Хики
78'
8ШотландияпзБилли Гилмор
3ШотландияпзЭндрю Робертсон
10ШотландиянпРобби Юр
67'
9ШотландиянпОливер Макбарни
20ШотландиянпКирон Боуи
67'
17ШотландиянпБен Гэннон-Доук
78'
Запасные
12СловенияврМатевж Видовшек
16СловенияврЖан-Люк Лебан
5СловениязщСрджан Кузмич
14СловенияпзТамар Светлин
19СловенияпзТоми Хорват
7СловениянпТьяш Бегич
11СловениянпЖан Целар
12ШотландияврЛиам Келли
21ШотландияврСкотт Бэйн
4АнглиязщЛуис Бинкс
6ШотландиязщДжош Дойг
18ШотландиязщЛюк Грэм
22ШотландиязщНейтан Паттерсон
11ШотландияпзРайан Кристи
14ШотландияпзЛеннон Миллер
23ШотландияпзКристи Монтгомери
15ШотландиянпДжошуа Макпэйк
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
Наказания
Эндрю Робертсон
36'
Адам Черин
75'
Жан Карничник
82'
Санди Ловрич
86'
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