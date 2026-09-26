Словения - Шотландия 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Словения
0 : 0
Шотландия
Составы команд
Словения
Шотландия
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|6
|зщ
|Яка Бийол
|23
|зщ
|Давид Брекало
74'
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
64'
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|22
|пз
|Адам Черин
80'
|10
|пз
|Тими Элшник
64'
|20
|пз
|Алёша Матко
|15
|пз
|Даниэль Штурм
|9
|нп
|Андраж Шпорар
74'
|17
|зщ
|Давид Зец
64'
|4
|пз
|Марк Забуковник
64'
|3
|зщ
|Юре Балковец
74'
|18
|нп
|Жан Випотник
74'
|8
|пз
|Санди Ловрич
80'
|1
|вр
|Ангус Ганн
|16
|зщ
|Скотт Маккенна
|5
|зщ
|Стивен Уэлш
|13
|зщ
|Джек Хендри
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|2
|пз
|Аарон Хики
78'
|8
|пз
|Билли Гилмор
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
|10
|нп
|Робби Юр
67'
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|20
|нп
|Кирон Боуи
67'
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
78'
Запасные
|12
|вр
|Матевж Видовшек
|16
|вр
|Жан-Люк Лебан
|5
|зщ
|Срджан Кузмич
|14
|пз
|Тамар Светлин
|19
|пз
|Томи Хорват
|7
|нп
|Тьяш Бегич
|11
|нп
|Жан Целар
|12
|вр
|Лиам Келли
|21
|вр
|Скотт Бэйн
|4
|зщ
|Луис Бинкс
|6
|зщ
|Джош Дойг
|18
|зщ
|Люк Грэм
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|11
|пз
|Райан Кристи
|14
|пз
|Леннон Миллер
|23
|пз
|Кристи Монтгомери
|15
|нп
|Джошуа Макпэйк
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
Наказания
Эндрю Робертсон
36'
Адам Черин
75'
Жан Карничник
82'
Санди Ловрич
86'
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