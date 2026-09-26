23:01 ()
Свернуть список

Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Сан-Марино
Сан-Марино
0 : 7
Финляндия
Финляндия
Составы команд
Сан-Марино
Финляндия
1Сан-МариноврЭдоардо Коломбо
4Сан-МаринозщФилиппо Фаббри
70'
5Сан-МаринозщМикеле Чеволи
80'
12Сан-МаринозщАлессандро Този
15Сан-МаринозщМарко Пазолини
8Сан-МаринопзЛоренцо Капиккьони
59'
10Сан-МаринопзСамуэле Дзаннони
70'
16ИталияпзКристьян Мелони
17Сан-МаринопзАлессандро Голинуччи
9Сан-МаринонпНикола Нанни
11Сан-МаринонпНиколас Джакопетти
59'
22Сан-МаринопзМарчелло Муларони
59'
19Сан-МаринонпСамуэль Панкотти
59'
3Сан-МаринозщСимоне Джоконди
70'
18Сан-МариноEnea Della Balda
70'
2Сан-МаринозщДжакомо Бенвенути
80'
12ФинляндияврВильями Синисало
13ФинляндиязщЮхо Лахтеенмяки
15ФинляндиязщСамули Миеттинен
21ФинляндиязщВилле Коски
46'
10ФинляндияпзЛео Валта
70'
11ФинляндияпзАдам Мархиев
46'
18ФинляндияпзТопи Кескинен
46'
22ФинляндияпзАдриан Сванбек
14ФинляндияпзКаан Кайринен
19ФинляндиянпБеньямин Кялльман
59'
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
4ФинляндиязщТони Миеттинен
46'
3ФинляндияпзАдам Штоль
46'
9ФинляндияпзСантери Вяянянен
46'
8ФинляндияпзРобин Лод
59'
7ФинляндияпзОнни Валакари
70'
Запасные
13Сан-МариноврМаттео Дзаволи
23Сан-МариноврМирко де Анджелис
6Сан-МаринозщДанте Росси
21Сан-МаринопзЛоренцо Лаццари
14Сан-МаринонпФаусто Саликони
7Сан-МаринонпГабриэль Капиккьони
20Сан-МариноPietro Marinucci
1ФинляндияврЛукаш Градецки
23ФинляндияврЛукас Бергстрём
2ФинляндиязщЛео Вяйсянен
17ФинляндиязщРайан Махута
5ФинляндияпзОйва Юккола
6ФинляндияпзГлен Камара
16ФинляндияпзАнсси Сухонен
Главные тренеры
ИталияРоберто Чеволи
ДанияЯкоб Фрийс
Голы
Йоэль Похьянпало
0:1
5'
Адриан Сванбек
Лео Валта
0:2
14'
Беньямин Кялльман
Адриан Сванбек
0:3
33'
Лео Валта
0:4
50'
Лео Валта
Юхо Лахтеенмяки
0:5
55'
Йоэль Похьянпало
Адриан Сванбек
0:6
79'
Йоэль Похьянпало
0:7
87'
Наказания
Адам Мархиев
43'
Алессандро Голинуччи
51'
Кристьян Мелони
86'
Социальные комментарии Cackle
  • Словения - Шотландия 26 сентября обзор матча
    Словения - Шотландия 26 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Турция - Франция 25 сентября обзор матча
    Турция - Франция 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Венгрия - Украина 25 сентября обзор матча
    Венгрия - Украина 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Италия - Бельгия 25 сентября обзор матча
    Италия - Бельгия 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Швеция - Румыния 25 сентября обзор матча
    Швеция - Румыния 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close