Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Сан-Марино
0 : 7
Финляндия
Составы команд
Сан-Марино
Финляндия
|1
|вр
|Эдоардо Коломбо
|4
|зщ
|Филиппо Фаббри
70'
|5
|зщ
|Микеле Чеволи
80'
|12
|зщ
|Алессандро Този
|15
|зщ
|Марко Пазолини
|8
|пз
|Лоренцо Капиккьони
59'
|10
|пз
|Самуэле Дзаннони
70'
|16
|пз
|Кристьян Мелони
|17
|пз
|Алессандро Голинуччи
|9
|нп
|Никола Нанни
|11
|нп
|Николас Джакопетти
59'
|22
|пз
|Марчелло Муларони
59'
|19
|нп
|Самуэль Панкотти
59'
|3
|зщ
|Симоне Джоконди
70'
|18
|Enea Della Balda
70'
|2
|зщ
|Джакомо Бенвенути
80'
|12
|вр
|Вильями Синисало
|13
|зщ
|Юхо Лахтеенмяки
|15
|зщ
|Самули Миеттинен
|21
|зщ
|Вилле Коски
46'
|10
|пз
|Лео Валта
70'
|11
|пз
|Адам Мархиев
46'
|18
|пз
|Топи Кескинен
46'
|22
|пз
|Адриан Сванбек
|14
|пз
|Каан Кайринен
|19
|нп
|Беньямин Кялльман
59'
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|4
|зщ
|Тони Миеттинен
46'
|3
|пз
|Адам Штоль
46'
|9
|пз
|Сантери Вяянянен
46'
|8
|пз
|Робин Лод
59'
|7
|пз
|Онни Валакари
70'
Запасные
|13
|вр
|Маттео Дзаволи
|23
|вр
|Мирко де Анджелис
|6
|зщ
|Данте Росси
|21
|пз
|Лоренцо Лаццари
|14
|нп
|Фаусто Саликони
|7
|нп
|Габриэль Капиккьони
|20
|Pietro Marinucci
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|вр
|Лукас Бергстрём
|2
|зщ
|Лео Вяйсянен
|17
|зщ
|Райан Махута
|5
|пз
|Ойва Юккола
|6
|пз
|Глен Камара
|16
|пз
|Ансси Сухонен
Главные тренеры
|Роберто Чеволи
|Якоб Фрийс
Голы
Йоэль Похьянпало
0:1
5'
Адриан Сванбек
Лео Валта
0:2
14'
Беньямин Кялльман
Адриан Сванбек
0:3
33'
Лео Валта
0:4
50'
Лео Валта
Юхо Лахтеенмяки
0:5
55'
Йоэль Похьянпало
Адриан Сванбек
0:6
79'
Йоэль Похьянпало
0:7
87'
Наказания
Адам Мархиев
43'
Алессандро Голинуччи
51'
Кристьян Мелони
86'
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