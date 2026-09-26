Исландия - Эстония 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Исландия
1 : 1
Эстония
Составы команд
Исландия
Эстония
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|4
|зщ
|Виктор Паульссон
|16
|зщ
|Стефан Тейтур Тордарсон
|3
|зщ
|Даниэль Гретарссон
|19
|зщ
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
84'
|11
|пз
|Альберт Гудмундссон
30'
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
75'
|20
|нп
|Йоун Торстейнссон
75'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|22
|нп
|Андри Гудьонсен
85'
|5
|нп
|Исак Торвальдссон
30'
|21
|пз
|Арнор Сигурдссон
75'
|10
|пз
|Гилфи Тор Сигурдссон
75'
|2
|зщ
|Логи Томассон
84'
|15
|пз
|Кристадль Ингасон
85'
|1
|вр
|Карл Хейн
|3
|зщ
|Максим Паскотши
|6
|зщ
|Расмус Пеэтсон
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|18
|зщ
|Карол Метс
|19
|зщ
|Михаэль Шённинг-Ларсен
|10
|пз
|Кевор Палуметс
|20
|пз
|Маркус Поом
|11
|пз
|Михкель Айнсалу
61'
|4
|пз
|Маттиас Кяйт
86'
|9
|нп
|Карел Мустмаа
78'
|14
|пз
|Патрик Кристал
61'
|16
|нп
|Алекс-Маттиас Тамм
78'
|8
|пз
|Маркус Соометс
86'
Запасные
|1
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|13
|вр
|Антон Ари Эйнарссон
|23
|зщ
|Хёрдур Магнуссон
|6
|пз
|Андри-Фаннар Бальдюрссон
|17
|пз
|Арон Гуннарссон
|14
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|18
|нп
|Микаэль Андерсон
|12
|вр
|Матвей Игонен
|22
|вр
|Карл Валлнер
|5
|зщ
|Эрко Йонне Тюгьяс
|13
|зщ
|Йозеф Салисте
|23
|зщ
|Франк Лийвак
|17
|пз
|Мартин Миллер
|7
|нп
|Роби Саарма
|15
|нп
|Максимилиан Скворцов
|21
|нп
|Маттиас Мяннилаан
Главные тренеры
|Арнар Гуннлаугссон
|Юрген Хенн
Голы
Андри Гудьонсен
Хакон-Арнар Харальдссон
1:0
45'
Максим Паскотши
Расмус Пеэтсон
1:1
64'
Наказания
Карол Метс
55'
Расмус Пеэтсон
81'
Стефан Тейтур Тордарсон
84'
Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Словения - Шотландия 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Турция - Франция 25 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Венгрия - Украина 25 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Италия - Бельгия 25 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...