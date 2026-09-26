23:01 ()
Свернуть список

Исландия - Эстония 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Исландия
Исландия
1 : 1
Эстония
Эстония
Составы команд
Исландия
Эстония
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
4ИсландиязщВиктор Паульссон
16ИсландиязщСтефан Тейтур Тордарсон
3ИсландиязщДаниэль Гретарссон
19ИсландиязщМикаэль-Эгиль Эллертссон
84'
11ИсландияпзАльберт Гудмундссон
30'
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
75'
20ИсландиянпЙоун Торстейнссон
75'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
22ИсландиянпАндри Гудьонсен
85'
5ИсландиянпИсак Торвальдссон
30'
21ИсландияпзАрнор Сигурдссон
75'
10ИсландияпзГилфи Тор Сигурдссон
75'
2ИсландиязщЛоги Томассон
84'
15ИсландияпзКристадль Ингасон
85'
1ЭстонияврКарл Хейн
3ЭстониязщМаксим Паскотши
6ЭстониязщРасмус Пеэтсон
2ЭстониязщМяртен Кууск
18ЭстониязщКарол Метс
19ЭстониязщМихаэль Шённинг-Ларсен
10ЭстонияпзКевор Палуметс
20ЭстонияпзМаркус Поом
11ЭстонияпзМихкель Айнсалу
61'
4ЭстонияпзМаттиас Кяйт
86'
9ЭстониянпКарел Мустмаа
78'
14ЭстонияпзПатрик Кристал
61'
16ЭстониянпАлекс-Маттиас Тамм
78'
8ЭстонияпзМаркус Соометс
86'
Запасные
1ИсландияврРунар Алекс Рунарссон
13ИсландияврАнтон Ари Эйнарссон
23ИсландиязщХёрдур Магнуссон
6ИсландияпзАндри-Фаннар Бальдюрссон
17ИсландияпзАрон Гуннарссон
14ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
18ИсландиянпМикаэль Андерсон
12ЭстонияврМатвей Игонен
22ЭстонияврКарл Валлнер
5ЭстониязщЭрко Йонне Тюгьяс
13ЭстониязщЙозеф Салисте
23ЭстониязщФранк Лийвак
17ЭстонияпзМартин Миллер
7ЭстониянпРоби Саарма
15ЭстониянпМаксимилиан Скворцов
21ЭстониянпМаттиас Мяннилаан
Главные тренеры
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
ЭстонияЮрген Хенн
Голы
Андри Гудьонсен
Хакон-Арнар Харальдссон
1:0
45'
Максим Паскотши
Расмус Пеэтсон
1:1
64'
Наказания
Карол Метс
55'
Расмус Пеэтсон
81'
Стефан Тейтур Тордарсон
84'
Социальные комментарии Cackle
  • Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча
    Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Словения - Шотландия 26 сентября обзор матча
    Словения - Шотландия 26 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Турция - Франция 25 сентября обзор матча
    Турция - Франция 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Венгрия - Украина 25 сентября обзор матча
    Венгрия - Украина 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Италия - Бельгия 25 сентября обзор матча
    Италия - Бельгия 25 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close