Словакия - Молдова 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Словакия
2 : 0
Молдавия
Составы команд
Словакия
Молдавия
|12
|вр
|Доминик Грейф
|18
|зщ
|Иван Шранц
62'
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Адам Оберт
|16
|зщ
|Давид Ганцко
72'
|10
|пз
|Томаш Суслов
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|13
|нп
|Адриан Капралик
62'
|15
|нп
|Давид Стрелец
72'
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
82'
|4
|зщ
|Мартин Вальент
62'
|7
|пз
|Лео Сауэр
62'
|3
|зщ
|Денис Вавро
72'
|11
|нп
|Эрик Прекоп
72'
|19
|пз
|Томаш Риго
82'
|12
|вр
|Дмитрий Челядник
|16
|зщ
|Данила Форов
74'
|18
|зщ
|Юрий Йову
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
74'
|6
|зщ
|Михаил Герасименков
|2
|зщ
|Олег Рябчук
|7
|пз
|Никита Моцпан
|22
|пз
|Вадим Рацэ
66'
|11
|пз
|Виктор Стынэ
55'
|20
|пз
|Ники Клещенко
55'
|15
|нп
|Петру Попеску
|14
|нп
|Владимир Фратя
55'
|10
|нп
|Штефан Бодиштяну
55'
|8
|пз
|Кристиан Дрос
66'
|3
|зщ
|Михаил Штефан
74'
|9
|нп
|Сергей Цуркан
74'
Запасные
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|23
|вр
|Доминик Такач
|5
|зщ
|Любомир Шатка
|6
|пз
|Петер Покорны
|2
|нп
|Михал Фашко
|9
|нп
|Роберт Боженик
|20
|нп
|Давид Дюриш
|1
|вр
|Эмил Тымбур
|23
|вр
|Андрей Кожухарь
|5
|зщ
|Кэтэлин Кукош
|13
|зщ
|Серафим Кожокари
|19
|зщ
|Даниэль Думбравану
|17
|пз
|Овидиу Давид
|21
|пз
|Дмитрий Мандрыченко
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Владимир Вайсс
|Лилиан Попеску
Голы
Иван Шранц
Томаш Суслов
1:0
31'
Ондрей Дуда
2:0
40'
Наказания
Олег Рябчук
20'
Ондрей Дуда
28'
Томаш Суслов
73'
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