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Словакия - Молдова 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Словакия
Словакия
2 : 0
Молдавия
Молдавия
Составы команд
Словакия
Молдавия
12СловакияврДоминик Грейф
18СловакиязщИван Шранц
62'
14СловакиязщМилан Шкриньяр
21СловакиязщАдам Оберт
16СловакиязщДавид Ганцко
72'
10СловакияпзТомаш Суслов
22СловакияпзСтанислав Лоботка
8СловакияпзОндрей Дуда
13СловакиянпАдриан Капралик
62'
15СловакиянпДавид Стрелец
72'
17СловакиянпЛукаш Гараслин
82'
4СловакиязщМартин Вальент
62'
7СловакияпзЛео Сауэр
62'
3СловакиязщДенис Вавро
72'
11СловакиянпЭрик Прекоп
72'
19СловакияпзТомаш Риго
82'
12МолдавияврДмитрий Челядник
16МолдавиязщДанила Форов
74'
18МолдавиязщЮрий Йову
4МолдавиязщВладислав Бабогло
74'
6МолдавиязщМихаил Герасименков
2МолдавиязщОлег Рябчук
7МолдавияпзНикита Моцпан
22МолдавияпзВадим Рацэ
66'
11МолдавияпзВиктор Стынэ
55'
20МолдавияпзНики Клещенко
55'
15МолдавиянпПетру Попеску
14МолдавиянпВладимир Фратя
55'
10МолдавиянпШтефан Бодиштяну
55'
8МолдавияпзКристиан Дрос
66'
3МолдавиязщМихаил Штефан
74'
9МолдавиянпСергей Цуркан
74'
Запасные
1СловакияврМартин Дубравка
23СловакияврДоминик Такач
5СловакиязщЛюбомир Шатка
6СловакияпзПетер Покорны
2СловакиянпМихал Фашко
9СловакиянпРоберт Боженик
20СловакиянпДавид Дюриш
1МолдавияврЭмил Тымбур
23МолдавияврАндрей Кожухарь
5МолдавиязщКэтэлин Кукош
13МолдавиязщСерафим Кожокари
19МолдавиязщДаниэль Думбравану
17МолдавияпзОвидиу Давид
21МолдавияпзДмитрий Мандрыченко
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
СловакияВладимир Вайсс
МолдавияЛилиан Попеску
Голы
Иван Шранц
Томаш Суслов
1:0
31'
Ондрей Дуда
2:0
40'
Наказания
Олег Рябчук
20'
Ондрей Дуда
28'
Томаш Суслов
73'
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