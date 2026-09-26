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Фарерские острова - Казахстан 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Фареры
Фареры
1 : 1
Казахстан
Казахстан
Составы команд
Фарерские острова
Казахстан
1Фарерские островаврМаттиас Ламхавудже
15Фарерские островазщОдмар Фарё
16Фарерские островазщГуннар Ватнхамар
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
2Фарерские островапзЙоаннес Даниэльсен
7Фарерские островапзЙоаннес Бьярталид
21Фарерские островапзГеза Давид Тури
80'
13Фарерские островапзМартин Агнассон
10Фарерские острованпОки Самуэльсен
81'
11Фарерские острованпПетур Кнудсен
65'
20Фарерские острованпХанус Сёренсен
17Фарерские острованпАдриан Юстинуссен
65'
22Фарерские островапзМаттиас Хедлисдаль
80'
14Фарерские островапзПоуль Кадльсберг
81'
1КазахстанврСтас Покатилов
13КазахстанзщАлександр Мрынский
3КазахстанзщНуралы Алип
11КазахстанзщЯн Вороговский
23КазахстанзщТемирлан Ерланов
18КазахстанпзДинмухамед Караман
5КазахстанпзИсламбек Куат
9КазахстанпзБауыржан Исламхан
73'
8КазахстаннпЖасулан Амир
62'
10КазахстаннпАртур Шушеначев
81'
7КазахстаннпГалымжан Кенжебек
62'
21КазахстаннпЭльхан Астанов
62'
17КазахстаннпСтанислав Басманов
62'
20КазахстанпзРамазан Оразов
73'
22КазахстаннпИсмаил Бекболат
81'
Запасные
12Фарерские островаврАри Петерсен
23Фарерские островаврБордур О Ренатрёд
3Фарерские островазщВильормур Давидсен
4Фарерские островазщСэмюэл Чуквуди
8Фарерские островазщХейни Ватнсдаль
18Фарерские островазщОси Дам
19Фарерские островазщЯнн Беньяминсен
6Фарерские островапзEmil Joensen
9Фарерские острованпЙёрджен Нильсен
12КазахстанврБекхан Шайзада
16КазахстанврАлександр Заруцкий
2КазахстанзщСергей Малый
4КазахстанзщАрсен Аширбек
6КазахстанзщАлександр Широбоков
14КазахстанзщНаурызбек Жагоров
15КазахстанзщЕркин Тапалов
19КазахстаннпРамазан Каримов
Главные тренеры
Фарерские островаЭйдун Клакстейн
КазахстанТалгат Байсуфинов
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
Голы
Оки Самуэльсен
Андриас Эдмундссон
1:0
15'
Темирлан Ерланов
Бауыржан Исламхан
1:1
26'
Наказания
Галымжан Кенжебек
49'
Исламбек Куат
90+2'
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