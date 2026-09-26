Фарерские острова - Казахстан 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Фареры
1 : 1
Казахстан
Составы команд
Фарерские острова
Казахстан
|1
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|16
|зщ
|Гуннар Ватнхамар
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|2
|пз
|Йоаннес Даниэльсен
|7
|пз
|Йоаннес Бьярталид
|21
|пз
|Геза Давид Тури
80'
|13
|пз
|Мартин Агнассон
|10
|нп
|Оки Самуэльсен
81'
|11
|нп
|Петур Кнудсен
65'
|20
|нп
|Ханус Сёренсен
|17
|нп
|Адриан Юстинуссен
65'
|22
|пз
|Маттиас Хедлисдаль
80'
|14
|пз
|Поуль Кадльсберг
81'
|1
|вр
|Стас Покатилов
|13
|зщ
|Александр Мрынский
|3
|зщ
|Нуралы Алип
|11
|зщ
|Ян Вороговский
|23
|зщ
|Темирлан Ерланов
|18
|пз
|Динмухамед Караман
|5
|пз
|Исламбек Куат
|9
|пз
|Бауыржан Исламхан
73'
|8
|нп
|Жасулан Амир
62'
|10
|нп
|Артур Шушеначев
81'
|7
|нп
|Галымжан Кенжебек
62'
|21
|нп
|Эльхан Астанов
62'
|17
|нп
|Станислав Басманов
62'
|20
|пз
|Рамазан Оразов
73'
|22
|нп
|Исмаил Бекболат
81'
Запасные
|12
|вр
|Ари Петерсен
|23
|вр
|Бордур О Ренатрёд
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
|4
|зщ
|Сэмюэл Чуквуди
|8
|зщ
|Хейни Ватнсдаль
|18
|зщ
|Оси Дам
|19
|зщ
|Янн Беньяминсен
|6
|пз
|Emil Joensen
|9
|нп
|Йёрджен Нильсен
|12
|вр
|Бекхан Шайзада
|16
|вр
|Александр Заруцкий
|2
|зщ
|Сергей Малый
|4
|зщ
|Арсен Аширбек
|6
|зщ
|Александр Широбоков
|14
|зщ
|Наурызбек Жагоров
|15
|зщ
|Еркин Тапалов
|19
|нп
|Рамазан Каримов
Главные тренеры
|Эйдун Клакстейн
|Талгат Байсуфинов
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
Голы
Оки Самуэльсен
Андриас Эдмундссон
1:0
15'
Темирлан Ерланов
Бауыржан Исламхан
1:1
26'
Наказания
Галымжан Кенжебек
49'
Исламбек Куат
90+2'
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