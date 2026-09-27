Северная Македония - Швейцария 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Македония
0 : 3
Швейцария
Составы команд
Северная Македония
Швейцария
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|5
|зщ
|Джоко Зайков
56'
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|3
|зщ
|Себастьян Эррера
|2
|пз
|Боян Илиевски
75'
|10
|пз
|Энис Барди
|7
|пз
|Элиф Элмас
|18
|пз
|Тихомир Костадинов
46'
|16
|пз
|Matej Gashtarov
|9
|нп
|Боян Миовски
56'
|11
|нп
|Эльмин Растодер
46'
|15
|пз
|Агон Элези
46'
|20
|нп
|Димитар Митровски
46'
|13
|зщ
|Анес Меличи
56'
|17
|нп
|Азер Омерагич
56'
|4
|зщ
|Андрей Стойчевски
75'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|16
|зщ
|Закари Атекаме
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
63'
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|14
|пз
|Ардон Яшари
|9
|пз
|Йохан Манзамби
63'
|22
|нп
|Фабиан Ридер
75'
|10
|нп
|Зеки Амдуни
86'
|11
|нп
|Дан Ндой
75'
|2
|зщ
|Саша Бричги
63'
|15
|пз
|Джибриль Соу
63'
|20
|пз
|Михел Эбишер
75'
|23
|пз
|Алвин Саншеш
75'
|19
|пз
|Уинсли Ботели
86'
Запасные
|1
|вр
|Давор Талески
|12
|вр
|Дамьян Шишковски
|14
|зщ
|Марио Младеновски
|8
|пз
|Эзган Алиоски
|19
|пз
|Люпче Дориев
|21
|пз
|Яни Атанасов
|22
|нп
|Христьян Малески
|12
|вр
|Ивон Мвого
|21
|вр
|Марвин Келлер
|3
|зщ
|Адриан Байрами
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|6
|пз
|Венсан Сьерро
|7
|нп
|Жоэль Монтейру
|17
|нп
|Седрик Иттен
Главные тренеры
|Гоце Седлоски
|Мурат Якин
Голы
Ремо Фройлер
Зеки Амдуни
0:1
22'
Зеки Амдуни
Закари Атекаме
0:2
41'
Зеки Амдуни
Закари Атекаме
0:3
74'
Наказания
Боян Илиевски
36'
Энис Барди
43'
Matej Gashtarov
50'
Азер Омерагич
79'
Украина U21 - Турция U21 26 сентября обзор матча
Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
Фарерские острова - Казахстан 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Болгария - Люксембург 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Исландия - Эстония 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...