03:02 ()
Свернуть список

Северная Македония - Швейцария 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Македония
Македония
0 : 3
Швейцария
Швейцария
Составы команд
Северная Македония
Швейцария
23Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
5Северная МакедониязщДжоко Зайков
56'
6Северная МакедониязщВисар Муслиу
3Северная МакедониязщСебастьян Эррера
2Северная МакедонияпзБоян Илиевски
75'
10Северная МакедонияпзЭнис Барди
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
18Северная МакедонияпзТихомир Костадинов
46'
16Северная МакедонияпзMatej Gashtarov
9Северная МакедониянпБоян Миовски
56'
11Северная МакедониянпЭльмин Растодер
46'
15Северная МакедонияпзАгон Элези
46'
20Северная МакедониянпДимитар Митровски
46'
13Северная МакедониязщАнес Меличи
56'
17Северная МакедониянпАзер Омерагич
56'
4Северная МакедониязщАндрей Стойчевски
75'
1ШвейцарияврГрегор Кобель
16ШвейцариязщЗакари Атекаме
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
63'
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
9ШвейцарияпзЙохан Манзамби
63'
22ШвейцариянпФабиан Ридер
75'
10ШвейцариянпЗеки Амдуни
86'
11ШвейцариянпДан Ндой
75'
2ШвейцариязщСаша Бричги
63'
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
63'
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
75'
23ШвейцарияпзАлвин Саншеш
75'
19ШвейцарияпзУинсли Ботели
86'
Запасные
1Северная МакедонияврДавор Талески
12Северная МакедонияврДамьян Шишковски
14Северная МакедониязщМарио Младеновски
8Северная МакедонияпзЭзган Алиоски
19Северная МакедонияпзЛюпче Дориев
21Северная МакедонияпзЯни Атанасов
22Северная МакедониянпХристьян Малески
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
3АлбаниязщАдриан Байрами
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
6ШвейцарияпзВенсан Сьерро
7ШвейцариянпЖоэль Монтейру
17ШвейцариянпСедрик Иттен
Главные тренеры
Северная МакедонияГоце Седлоски
ШвейцарияМурат Якин
Голы
Ремо Фройлер
Зеки Амдуни
0:1
22'
Зеки Амдуни
Закари Атекаме
0:2
41'
Зеки Амдуни
Закари Атекаме
0:3
74'
Наказания
Боян Илиевски
36'
Энис Барди
43'
Matej Gashtarov
50'
Азер Омерагич
79'
Социальные комментарии Cackle
  • Украина U21 - Турция U21 26 сентября обзор матча
    Украина U21 - Турция U21 26 сентября обзор матча
    Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
  • Фарерские острова - Казахстан 26 сентября обзор матча
    Фарерские острова - Казахстан 26 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Болгария - Люксембург 26 сентября обзор матча
    Болгария - Люксембург 26 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Исландия - Эстония 26 сентября обзор матча
    Исландия - Эстония 26 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча
    Сан-Марино - Финляндия 26 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close