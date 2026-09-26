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Болгария - Люксембург 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Болгария
Болгария
1 : 2
Люксембург
Люксембург
Составы команд
Болгария
Люксембург
1БолгарияврДаниел Наумов
19БолгариязщИван Турицов
5БолгариязщКристиан Димитров
15БолгариязщТеодор Иванов
82'
21БолгариязщДимитар Велковски
6БолгарияпзЭмил Ценов
68'
4БолгарияпзИлия Груев
14БолгарияпзАсен Чандаров
56'
11БолгариянпГеорги Русев
46'
20БолгариянпЛукас Петков
10БолгариянпЗдравко Димитров
68'
9БолгариянпСтанислав Иванов
46'
17БолгарияпзМартин Янков Минчев
56'
7БолгарияпзПетко Панайотов
68'
16БолгариянпМарин Петков
68'
13БолгариязщСтефан Велков
82'
1ЛюксембургврАнтони Морис
18ЛюксембургзщЛоран Жанс
3ЛюксембургзщЭнес Махмутович
13ЛюксембургзщДирк Карлсон
4ЛюксембургзщФлориан Бонерт
6ЛюксембургпзТомаш Морейра
90+2'
16ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
11ЛюксембургпзВенсан Тилль
72'
10ЛюксембургпзДанел Синани
46'
7ЛюксембургпзАйман Дардари
83'
17ЛюксембургнпHamza Kadamani
83'
20ЛюксембургпзТимоте Рупиль
46'
19ЛюксембургпзМатиас Олесен
72'
21ЛюксембургпзСебастьен Тилль
83'
9ЛюксембургнпДжейсон Видейра
83'
8ЛюксембургпзМигел Гонсалвеш
90+2'
Запасные
12БолгарияврДимитар Митов
23БолгарияврАлекс Божев
3БолгариязщАндреа Христов
2БолгарияпзЙоан Стоянов
8БолгарияпзАдриан Краев
22БолгарияпзКристиян Стоянов
18БолгариянпКристиян Балов
12ЛюксембургврТьяго Перейра
23ЛюксембургврЛукас Фокс
2ЛюксембургзщЭльдин Джогович
5ЛюксембургзщВахид Селимович
14ЛюксембургзщЭрик Вейга
22ЛюксембургзщМарвин Мартинш
15ИталияпзOmar Natami
Главные тренеры
БолгарияАлександар Димитров
ЛюксембургДжефф Штрассер
Голы
Асен Чандаров
Димитар Велковски
1:0
18'
Леандро Баррейро
1:1
37'
Венсан Тилль
1:2
66'
Наказания
Лукас Петков
28'
Эмил Ценов
35'
Томаш Морейра
45+2'
Дирк Карлсон
83'
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