Болгария - Люксембург 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Болгария
1 : 2
Люксембург
Составы команд
Болгария
Люксембург
|1
|вр
|Даниел Наумов
|19
|зщ
|Иван Турицов
|5
|зщ
|Кристиан Димитров
|15
|зщ
|Теодор Иванов
82'
|21
|зщ
|Димитар Велковски
|6
|пз
|Эмил Ценов
68'
|4
|пз
|Илия Груев
|14
|пз
|Асен Чандаров
56'
|11
|нп
|Георги Русев
46'
|20
|нп
|Лукас Петков
|10
|нп
|Здравко Димитров
68'
|9
|нп
|Станислав Иванов
46'
|17
|пз
|Мартин Янков Минчев
56'
|7
|пз
|Петко Панайотов
68'
|16
|нп
|Марин Петков
68'
|13
|зщ
|Стефан Велков
82'
|1
|вр
|Антони Морис
|18
|зщ
|Лоран Жанс
|3
|зщ
|Энес Махмутович
|13
|зщ
|Дирк Карлсон
|4
|зщ
|Флориан Бонерт
|6
|пз
|Томаш Морейра
90+2'
|16
|пз
|Леандро Баррейро
|11
|пз
|Венсан Тилль
72'
|10
|пз
|Данел Синани
46'
|7
|пз
|Айман Дардари
83'
|17
|нп
|Hamza Kadamani
83'
|20
|пз
|Тимоте Рупиль
46'
|19
|пз
|Матиас Олесен
72'
|21
|пз
|Себастьен Тилль
83'
|9
|нп
|Джейсон Видейра
83'
|8
|пз
|Мигел Гонсалвеш
90+2'
Запасные
|12
|вр
|Димитар Митов
|23
|вр
|Алекс Божев
|3
|зщ
|Андреа Христов
|2
|пз
|Йоан Стоянов
|8
|пз
|Адриан Краев
|22
|пз
|Кристиян Стоянов
|18
|нп
|Кристиян Балов
|12
|вр
|Тьяго Перейра
|23
|вр
|Лукас Фокс
|2
|зщ
|Эльдин Джогович
|5
|зщ
|Вахид Селимович
|14
|зщ
|Эрик Вейга
|22
|зщ
|Марвин Мартинш
|15
|пз
|Omar Natami
Главные тренеры
|Александар Димитров
|Джефф Штрассер
Голы
Асен Чандаров
Димитар Велковски
1:0
18'
Леандро Баррейро
1:1
37'
Венсан Тилль
1:2
66'
Наказания
Лукас Петков
28'
Эмил Ценов
35'
Томаш Морейра
45+2'
Дирк Карлсон
83'
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