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Украина U21 - Турция U21 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 26-09-2026
Украина U21
Украина U21
0 : 1
Турция U21
Турция U21
Составы команд
Украина U21
Турция U21
12УкраинаврНазар Домчак
2УкраиназщДенис Гришкевич
6УкраиназщМаксим Мельниченко
3УкраиназщНиколай Огарков
13УкраиназщДаниил Малов
17УкраинапзОлег Федор
21УкраинапзАлександр Сорока
7УкраинапзДаниил Кревсун
10УкраинапзГеннадий Синчук
15УкраинапзАртур Шах
19УкраинанпАлександр Пищур
23ТурцияврЖанкат Йылмаз
5ТурциязщЮсуф Акчичек
14ТурциязщДениз Офли
21'
15ТурциязщХамза Гюрелер
2ТурциязщАйберк Карапо
20ТурцияпзИсак Вурал
8ТурцияпзБаран Гезек
10ТурцияпзЭмирхан Илькхан
7ТурцияпзИльхан Факили
9ТурциянпАли Хабешоглу
11ТурциянпАрда Услуоглу
Главные тренеры
ИспанияУнаи Мельгоса
ТурцияЭгимен Коркмаз
Голы
Ильхан Факили
0:1
12'
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