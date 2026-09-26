Украина U21 - Турция U21 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 26-09-2026
Украина U21
0 : 1
Турция U21
Составы команд
Украина U21
Турция U21
|12
|вр
|Назар Домчак
|2
|зщ
|Денис Гришкевич
|6
|зщ
|Максим Мельниченко
|3
|зщ
|Николай Огарков
|13
|зщ
|Даниил Малов
|17
|пз
|Олег Федор
|21
|пз
|Александр Сорока
|7
|пз
|Даниил Кревсун
|10
|пз
|Геннадий Синчук
|15
|пз
|Артур Шах
|19
|нп
|Александр Пищур
|23
|вр
|Жанкат Йылмаз
|5
|зщ
|Юсуф Акчичек
|14
|зщ
|Дениз Офли
21'
|15
|зщ
|Хамза Гюрелер
|2
|зщ
|Айберк Карапо
|20
|пз
|Исак Вурал
|8
|пз
|Баран Гезек
|10
|пз
|Эмирхан Илькхан
|7
|пз
|Ильхан Факили
|9
|нп
|Али Хабешоглу
|11
|нп
|Арда Услуоглу
Главные тренеры
|Унаи Мельгоса
|Эгимен Коркмаз
Голы
Ильхан Факили
0:1
12'
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