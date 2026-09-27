Англия - Испания 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Англия
2 : 3
Испания
Составы команд
Англия
Испания
|13
|вр
|Джеймс Траффорд
|5
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
89'
|3
|зщ
|Нико О'Райли
|22
|зщ
|Джарелл Куанса
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|7
|пз
|Букайо Сака
83'
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Энтони Гордон
70'
|16
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
70'
|9
|нп
|Гарри Кейн
83'
|18
|пз
|Джеймс Гарнер
70'
|17
|нп
|Морган Роджерс
70'
|20
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
83'
|19
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
83'
|15
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
89'
|23
|вр
|Унай Симон
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Марк Пубиль
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
70'
|10
|пз
|Дани Ольмо
82'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|17
|нп
|Нико Уильямс
54'
|7
|нп
|Ферран Торрес
54'
|15
|нп
|Алекс Баэна
54'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
54'
|20
|пз
|Педри
70'
|6
|пз
|Микель Мерино
82'
Запасные
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|вр
|Джейсон Стил
|2
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|14
|зщ
|Льюис Холл
|4
|пз
|Алекс Скотт
|21
|пз
|Эберечи Эзе
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Хосеп Мартинес
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|9
|пз
|Фермин Лопес
|18
|пз
|Мартин Субименди
|11
|нп
|Йереми Пино
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Луис де ла Фуэнте
Голы
Ламин Ямаль
0:1
2'
Энтони Гордон
Джуд Беллингем
1:1
36'
Гарри Кейн
Нико О'Райли
2:1
40'
Алекс Баэна
Дани Ольмо
2:2
60'
Микель Оярсабаль
Алекс Баэна
2:3
74'
Наказания
Нико О'Райли
67'
Марк-Израэль Гехи
69'
Джуд Беллингем
81'
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