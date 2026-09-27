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Англия - Испания 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Англия
Англия
2 : 3
Испания
Испания
Составы команд
Англия
Испания
13АнглияврДжеймс Траффорд
5АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
89'
3АнглиязщНико О'Райли
22АнглиязщДжарелл Куанса
8АнглияпзЭллиот Андерсон
7АнглияпзБукайо Сака
83'
10АнглияпзДжуд Беллингем
11АнглияпзЭнтони Гордон
70'
16АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
70'
9АнглиянпГарри Кейн
83'
18АнглияпзДжеймс Гарнер
70'
17АнглиянпМорган Роджерс
70'
20АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
83'
19АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
83'
15АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
89'
23ИспанияврУнай Симон
5ИспаниязщПау Кубарси
22ИспаниязщМарк Кукурелья
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
12ИспаниязщМарк Пубиль
16Испанияпз Родри
8ИспанияпзФабиан Руис
70'
10ИспанияпзДани Ольмо
82'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
17ИспаниянпНико Уильямс
54'
7ИспаниянпФерран Торрес
54'
15ИспаниянпАлекс Баэна
54'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
54'
20Испанияпз Педри
70'
6ИспанияпзМикель Мерино
82'
Запасные
1АнглияврДжордан Пикфорд
23АнглияврДжейсон Стил
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
12АнглиязщТрево Чалоба
14АнглиязщЛьюис Холл
4АнглияпзАлекс Скотт
21АнглияпзЭберечи Эзе
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврХосеп Мартинес
2ИспаниязщДин Хёйсен
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
9ИспанияпзФермин Лопес
18ИспанияпзМартин Субименди
11ИспаниянпЙереми Пино
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
Голы
Ламин Ямаль
0:1
2'
Энтони Гордон
Джуд Беллингем
1:1
36'
Гарри Кейн
Нико О'Райли
2:1
40'
Алекс Баэна
Дани Ольмо
2:2
60'
Микель Оярсабаль
Алекс Баэна
2:3
74'
Наказания
Нико О'Райли
67'
Марк-Израэль Гехи
69'
Джуд Беллингем
81'
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