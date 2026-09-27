Чехия - Хорватия 26 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Чехия
1 : 2
Хорватия
Составы команд
Чехия
Хорватия
|16
|вр
|Лукаш Горничек
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Робин Гранач
|6
|зщ
|Штепан Халоупек
|20
|зщ
|Jiří Sláma
83'
|8
|пз
|Михал Садилек
|13
|пз
|Лукаш Амброс
67'
|9
|пз
|Адам Карабец
74'
|15
|пз
|Павел Шульц
83'
|12
|пз
|Лукаш Черв
67'
|10
|нп
|Адам Гложек
|21
|пз
|Алекс Крал
67'
|18
|пз
|Матей Радоста
67'
|7
|пз
|Martin Subert
74'
|3
|пз
|Ондржей Змрзлы
83'
|11
|нп
|Вацлав Сейк
83'
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|5
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|зщ
|Иван Перишич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Петар Сучич
88'
|10
|пз
|Лука Модрич
76'
|16
|пз
|Франьо Иванович
63'
|21
|пз
|Лука Сучич
63'
|20
|нп
|Игор Матанович
63'
|15
|пз
|Марио Пашалич
63'
|19
|пз
|Марко Пашалич
63'
|11
|нп
|Анте Будимир
63'
|22
|пз
|Йосип Мишич
76'
|13
|пз
|Никола Влашич
88'
Запасные
|1
|вр
|Матей Коварж
|23
|вр
|Антонин Кински
|2
|зщ
|Ондржей Кричфалуши
|22
|зщ
|Михал Сачек
|14
|зщ
|Мартин Витик
|17
|пз
|Павел Буха
|19
|пз
|Роман Мацек
|12
|вр
|Ивор Пандур
|23
|вр
|Доминик Котарски
|3
|зщ
|Иван Смолчич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|7
|пз
|Ловро Майер
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|18
|нп
|Дион Белё
Главные тренеры
|Санти Дения
|Славен Билич
Голы
Лука Модрич
Игор Матанович
0:1
47'
Адам Карабец
Адам Гложек
1:1
54'
Марко Пашалич
Иван Перишич
1:2
77'
Наказания
Лукаш Черв
37'
Лука Вушкович
67'
Алекс Крал
90+5'
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