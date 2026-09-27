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Чехия - Хорватия 26 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Чехия
Чехия
1 : 2
Хорватия
Хорватия
Составы команд
Чехия
Хорватия
16ЧехияврЛукаш Горничек
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ЧехиязщРобин Гранач
6ЧехиязщШтепан Халоупек
20ЧехиязщJiří Sláma
83'
8ЧехияпзМихал Садилек
13ЧехияпзЛукаш Амброс
67'
9ЧехияпзАдам Карабец
74'
15ЧехияпзПавел Шульц
83'
12ЧехияпзЛукаш Черв
67'
10ЧехиянпАдам Гложек
21ЧехияпзАлекс Крал
67'
18ЧехияпзМатей Радоста
67'
7ЧехияпзMartin Subert
74'
3ЧехияпзОндржей Змрзлы
83'
11ЧехиянпВацлав Сейк
83'
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
5ХорватиязщЛука Вушкович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
14ХорватиязщИван Перишич
8ХорватияпзМатео Ковачич
17ХорватияпзПетар Сучич
88'
10ХорватияпзЛука Модрич
76'
16ХорватияпзФраньо Иванович
63'
21ХорватияпзЛука Сучич
63'
20ХорватиянпИгор Матанович
63'
15ХорватияпзМарио Пашалич
63'
19ХорватияпзМарко Пашалич
63'
11ХорватиянпАнте Будимир
63'
22ХорватияпзЙосип Мишич
76'
13ХорватияпзНикола Влашич
88'
Запасные
1ЧехияврМатей Коварж
23ЧехияврАнтонин Кински
2ЧехиязщОндржей Кричфалуши
22ЧехиязщМихал Сачек
14ЧехиязщМартин Витик
17ЧехияпзПавел Буха
19ЧехияпзРоман Мацек
12ХорватияврИвор Пандур
23ХорватияврДоминик Котарски
3ХорватиязщИван Смолчич
6ХорватиязщЙосип Шутало
7ХорватияпзЛовро Майер
9ХорватиянпАндрей Крамарич
18ХорватиянпДион Белё
Главные тренеры
ИспанияСанти Дения
ХорватияСлавен Билич
Голы
Лука Модрич
Игор Матанович
0:1
47'
Адам Карабец
Адам Гложек
1:1
54'
Марко Пашалич
Иван Перишич
1:2
77'
Наказания
Лукаш Черв
37'
Лука Вушкович
67'
Алекс Крал
90+5'
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