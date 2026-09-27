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Литва - Азербайджан 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Литва
Литва
1 : 1
Азербайджан
Азербайджан
Составы команд
Литва
Азербайджан
23ЛитваврДжугас Барткус
18ЛитвазщВилюс Армалас
3ЛитвазщЭдгарас Уткус
2ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
16ЛитвапзЛукас Михельбринк
66'
15ЛитвапзГвидас Гинейтис
14ЛитвапзВыкинтас Сливка
57'
7ЛитвапзАртур Должников
77'
21ЛитванпАдриан Лицкунас
66'
13ЛитванпЮстас Ласицкас
10ЛитванпАрмандас Кучис
77'
8ЛитвапзДомантас Шлута
57'
6ЛитвапзМодестас Воробьёвас
66'
22ЛитванпМотеюс Бурба
66'
11ЛитванпЭлигиюс Янкаускас
77'
19ЛитванпИгнас Венцкус
77'
1АзербайджанврЭмил Балаев
19АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
87'
4АзербайджанзщРахил Мамедов
15АзербайджанзщБадави Гусейнов
2АзербайджанзщРахман Дашдамиров
3АзербайджанзщРюфат Аббасов
60'
10АзербайджанпзМахир Эмрели
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
90+2'
13АзербайджанпзЭмиль Сафаров
46'
20АзербайджанпзАлексей Исаев
9АзербайджаннпРенат Дадашов
60'
21АзербайджанпзРуфат Абдуллазаде
46'
7АзербайджанзщТурал Байрамов
60'
22АзербайджаннпМуса Гурбанлы
60'
17АзербайджанпзВюсал Исгандарли
87'
18АзербайджанзщДжалал Гусейнов
90+2'
Запасные
1ЛитваврЭдвинас Гертмонас
12ЛитваврТомас Шведкаускас
4ЛитвазщЖигимантас Балтрунас
5ЛитвазщКипрас Кажуколовас
20ЛитвазщРокас Лекятас
9ЛитванпМанфредас Рузгис
17ЛитванпФаустас Степонавичюс
12АзербайджанврАйдын Байрамов
23АзербайджанврРеван Мирземмедов
5АзербайджанзщАнтон Кривоцюк
14АзербайджанзщЭльвин Бадалов
8АзербайджанпзЭмин Махмудов
11АзербайджанпзАйхан Гусейнов
16АзербайджанпзОрудж Маммадов
Главные тренеры
ЛитваЭдгарас Янкаускас
АзербайджанАйхан Аббасов
Голы
Армандас Кучис
1:0
9'
Махир Эмрели
1:1
14'
Наказания
Рахил Мамедов
27'
Теллур Мютеллимов
39'
Гвидас Гинейтис
52'
Алексей Исаев
57'
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