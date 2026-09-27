Литва - Азербайджан 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Литва
1 : 1
Азербайджан
Составы команд
Литва
Азербайджан
|23
|вр
|Джугас Барткус
|18
|зщ
|Вилюс Армалас
|3
|зщ
|Эдгарас Уткус
|2
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|16
|пз
|Лукас Михельбринк
66'
|15
|пз
|Гвидас Гинейтис
|14
|пз
|Выкинтас Сливка
57'
|7
|пз
|Артур Должников
77'
|21
|нп
|Адриан Лицкунас
66'
|13
|нп
|Юстас Ласицкас
|10
|нп
|Армандас Кучис
77'
|8
|пз
|Домантас Шлута
57'
|6
|пз
|Модестас Воробьёвас
66'
|22
|нп
|Мотеюс Бурба
66'
|11
|нп
|Элигиюс Янкаускас
77'
|19
|нп
|Игнас Венцкус
77'
|1
|вр
|Эмил Балаев
|19
|зщ
|Теллур Мютеллимов
87'
|4
|зщ
|Рахил Мамедов
|15
|зщ
|Бадави Гусейнов
|2
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|3
|зщ
|Рюфат Аббасов
60'
|10
|пз
|Махир Эмрели
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
90+2'
|13
|пз
|Эмиль Сафаров
46'
|20
|пз
|Алексей Исаев
|9
|нп
|Ренат Дадашов
60'
|21
|пз
|Руфат Абдуллазаде
46'
|7
|зщ
|Турал Байрамов
60'
|22
|нп
|Муса Гурбанлы
60'
|17
|пз
|Вюсал Исгандарли
87'
|18
|зщ
|Джалал Гусейнов
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Эдвинас Гертмонас
|12
|вр
|Томас Шведкаускас
|4
|зщ
|Жигимантас Балтрунас
|5
|зщ
|Кипрас Кажуколовас
|20
|зщ
|Рокас Лекятас
|9
|нп
|Манфредас Рузгис
|17
|нп
|Фаустас Степонавичюс
|12
|вр
|Айдын Байрамов
|23
|вр
|Реван Мирземмедов
|5
|зщ
|Антон Кривоцюк
|14
|зщ
|Эльвин Бадалов
|8
|пз
|Эмин Махмудов
|11
|пз
|Айхан Гусейнов
|16
|пз
|Орудж Маммадов
Главные тренеры
|Эдгарас Янкаускас
|Айхан Аббасов
Голы
Армандас Кучис
1:0
9'
Махир Эмрели
1:1
14'
Наказания
Рахил Мамедов
27'
Теллур Мютеллимов
39'
Гвидас Гинейтис
52'
Алексей Исаев
57'
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