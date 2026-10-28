Ростов - Акрон 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|09.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|04.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|0 : 4
|11.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|31.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|10
|2
|Оренбург
|4
|7
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Родина
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|4
|9
|2
|Краснодар
|4
|7
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|11
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|4
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|ЦСКА
|4
|5
|4
|Локомотив М
|4
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков