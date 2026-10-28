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Ростов - Акрон 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
Ростов
Акрон

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Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияДмитрий Сергеевич Кириченко
СербияСрджан Благоевич
История личных встреч
09.10.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига10-й турРостов1 : 0Акрон
04.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 1-й турАкрон0 : 4Ростов
11.05.2026Мир Российская Премьер-лига29-й турАкрон1 : 3Ростов
01.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турРостов0 : 1Акрон
31.03.2025Мир Российская Премьер-лига22-й турАкрон2 : 3Ростов
18.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ростов0 : 1Акрон
28.09.2024Мир Российская Премьер-лига10-й турРостов0 : 2Акрон
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург47
3 Рубин44
4 Родина43
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М49
2 Краснодар47
3 Факел56
4 Ахмат55
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
Акрон
0%

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