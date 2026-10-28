Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг -5' Martín Demichelis 9' ⚽ Лукас Брумме (1 - 0) 23' Диксон Абиама 34' Николас Зайвальд 44' Николас Зайвальд Вторая желтая — удаление 46' ⇄ Нейл Эль-Айнауи / Андрия Максимович 46' ⇄ Браян Груда / Рокко Райтц 62' ⇄ Кристоф Баумгартнер / Эзекиль Банзузи 62' ⇄ Антонио Нуса / Ридле Баку 65' ⇄ Экин Челеби / Лукас Брумме 73' Кристоф Баумгартнер 74' ⇄ Ник Бэтцнер / Михаэль Костка 76' Нейл Эль-Айнауи 77' Ник Бэтцнер 78' ⚽ Кристоф Баумгартнер (1 - 1) 80' ⇄ Лука Баццоли / Ноа Пеш 80' ⇄ Фади Васич / Диксон Абиама 82' ⚽ Кристоф Баумгартнер (1 - 2) 87' ⇄ Бенджамин Хенрикс / Ромуло

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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