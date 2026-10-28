Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
События матча Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг
-5'
Martín Demichelis
9'
⚽
Лукас Брумме (1 - 0)
23'
Диксон Абиама
34'
Николас Зайвальд
44'
Николас ЗайвальдВторая желтая — удаление
46'
⇄
Нейл Эль-Айнауи / Андрия Максимович
46'
⇄
Браян Груда / Рокко Райтц
62'
⇄
Кристоф Баумгартнер / Эзекиль Банзузи
62'
⇄
Антонио Нуса / Ридле Баку
65'
⇄
Экин Челеби / Лукас Брумме
73'
Кристоф Баумгартнер
74'
⇄
Ник Бэтцнер / Михаэль Костка
76'
Нейл Эль-Айнауи
77'
Ник Бэтцнер
78'
⚽
Кристоф Баумгартнер (1 - 1)
80'
⇄
Лука Баццоли / Ноа Пеш
80'
⇄
Фади Васич / Диксон Абиама
82'
⚽
Кристоф Баумгартнер (1 - 2)
87'
⇄
Бенджамин Хенрикс / Ромуло
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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