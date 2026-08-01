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Тоттенхэм Хотспур - Хоффенхайм 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Тоттенхэм Хотспур
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Хоффенхайм, которое состоится 15 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Хоффенхайм2 : 3Тоттенхэм Хотспур
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тоттенхэм
0%
Ничья
0%
Хоффенхайм
0%

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