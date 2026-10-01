22:22 ()
Свернуть список

Франция - Бельгия 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Франция
Бельгия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Франция
Бельгия
16ФранцияврМик Меньян
2ФранциязщПьер Калюлю
22ФранциязщЖереми Жаке
3ФранциязщАдриен Трюффер
17ФранциязщМаксанс Лакруа
9ФранцияпзРайан Шерки
21ФранцияпзЛукаш Да Кунья
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
11ФранциянпМайкл Олисе
7ФранциянпУсман Дембеле
20ФранциянпДезире Дуэ
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
20БельгияпзХанс Ванакен
14БельгияпзДоди Лукебакио
22БельгияпзМика Годтс
6БельгияпзРомео Лавиа
23БельгияпзНиколас Раскин
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
Главные тренеры
ФранцияЗинедин Зидан
НидерландыМарк ван Боммел
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 1. 2-й турБельгия0 : 1Франция
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й турБельгия1 : 2Франция
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турФранция2 : 0Бельгия
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.10.2021Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаБельгия2 : 3Франция
10.07.2018ЧМ-2018 — финальный раунд1/2 финалаФранция1 : 0Бельгия
07.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Франция3 : 4Бельгия
14.08.2013Товарищеские матчи (сборные)Август 2013Бельгия0 : 0Франция
16.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Франция0 : 0Бельгия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания39
2
1/4 финала
Англия36
3
Стыковая зона
Хорватия33
4
Зона вылета
Чехия30
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Франция
100%
Ничья
0%
Бельгия
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close