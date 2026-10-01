Франция - Бельгия 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Франция
Бельгия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Пьер Калюлю
|22
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|17
|зщ
|Максанс Лакруа
|9
|пз
|Райан Шерки
|21
|пз
|Лукаш Да Кунья
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|11
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Усман Дембеле
|20
|нп
|Дезире Дуэ
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|14
|пз
|Доди Лукебакио
|22
|пз
|Мика Годтс
|6
|пз
|Ромео Лавиа
|23
|пз
|Николас Раскин
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Марк ван Боммел
История личных встреч
|28.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 1
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 4-й тур
|1 : 2
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 2-й тур
|2 : 0
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|07.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 3
|10.07.2018
|ЧМ-2018 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 4
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|0 : 0
|16.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Англия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|3
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
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