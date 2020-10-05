Румыния - Швеция 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Эльчин Масиев (Азербайджан)
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Румыния
Швеция
|1
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|11
|зщ
|Никушор Банку
|4
|пз
|Андрей Коубиш
|20
|пз
|Дариус Олару
|17
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|6
|пз
|Мариус Марин
|10
|пз
|Николае Станчу
|20
|пз
|Деннис Ман
|9
|нп
|Даниэль Бырлиджа
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|14
|зщ
|Хампус Скоглунд
|4
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Александер Бернхардссон
|20
|пз
|Хуго Ларссон
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|19
|пз
|Себастьян Нанаси
|22
|пз
|Бесфорт Зенели
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Грэм Поттер
История личных встреч
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 4. 1-й тур
|2 : 1
|15.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|23.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|27.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|3
|4
|3
|Шотландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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