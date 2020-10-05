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Румыния - Швеция 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 4. 4-й тур
Главный судья: Эльчин Масиев (Азербайджан)
Румыния
Швеция

Стартовый состав
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Составы команд
Румыния
Швеция
1РумынияврЙонуц Раду
2РумыниязщАндрей Рациу
5РумыниязщВирджил Гицэ
11РумыниязщНикушор Банку
4РумынияпзАндрей Коубиш
20РумынияпзДариус Олару
17РумынияпзТудор Бэлуцэ
6РумынияпзМариус Марин
10РумынияпзНиколае Станчу
20РумынияпзДеннис Ман
9РумыниянпДаниэль Бырлиджа
12ШвецияврВиктор Юханссон
14ШвециязщХампус Скоглунд
4ШвециязщЭрик Смит
3ШвециязщВиктор Линделёф
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
21ШвецияпзАлександер Бернхардссон
20ШвецияпзХуго Ларссон
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
19ШвецияпзСебастьян Нанаси
22ШвецияпзБесфорт Зенели
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
РумынияГеорге Хаджи
АнглияГрэм Поттер
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 4. 1-й турШвеция2 : 1Румыния
15.11.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа F. 9-й турРумыния0 : 2Швеция
23.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа F. 1-й турШвеция2 : 1Румыния
27.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Румыния1 : 0Швеция
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария39
2
Плей-офф за повышение
Словения34
3 Шотландия34
4
Стыковая зона
Северная Македония30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Румыния
0%
Ничья
0%
Швеция
100%

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