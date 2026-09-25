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Северная Ирландия - Грузия 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Северная Ирландия
Грузия

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Составы команд
Северная Ирландия
Грузия
1Северная ИрландияврПирс Чарльз
4Северная ИрландиязщТом Атчесон
15Северная ИрландиязщРуайри Макконвилл
22Северная ИрландиязщКирон Браун
5Северная ИрландиязщТрай Хам
20Северная ИрландияпзБроди Спенсер
2Северная ИрландияпзТерри Девлин
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
14Северная ИрландияпзАйзек Прайс
7Северная ИрландиянпКиран Моррисон
10Северная ИрландиянпДжейми Донли
1ГрузияврГеоргий Мамардашвили
5ГрузиязщСаба Гогличидзе
3ГрузиязщЛаша Двали
4ГрузиязщЛука Лочошвили
2ГрузиязщОтар Какабадзе
19ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
18ГрузияпзИракли Егоян
14ГрузияпзАнзор Меквабишвили
10ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
ГрузияРамаз Сванадзе
История личных встреч
25.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 2. 1-й турГрузия0 : 1Северная Ирландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария39
2
Плей-офф за повышение
Словения34
3 Шотландия34
4
Стыковая зона
Северная Македония30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Северная Ирландия
67%
Ничья
0%
Грузия
33%

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