Северная Ирландия - Грузия 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18614
05 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 4-й тур
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Северная Ирландия
Грузия
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|4
|зщ
|Том Атчесон
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
|22
|зщ
|Кирон Браун
|5
|зщ
|Трай Хам
|20
|пз
|Броди Спенсер
|2
|пз
|Терри Девлин
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Айзек Прайс
|7
|нп
|Киран Моррисон
|10
|нп
|Джейми Донли
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лаша Двали
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|19
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|18
|пз
|Иракли Егоян
|14
|пз
|Анзор Меквабишвили
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Рамаз Сванадзе
История личных встреч
|25.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|3
|4
|3
|Шотландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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