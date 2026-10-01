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Кипр - Латвия 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
05 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 4-й тур
Кипр
Латвия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Кипр
Латвия
Главные тренеры
ГрецияАпостолос Манциоз
ИталияПаоло Николато
История личных встреч
28.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 2. 2-й турЛатвия0 : 0Кипр
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Кипр1 : 1Латвия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия37
2
Плей-офф за повышение
Албания36
3 Беларусь34
4
Стыковая зона
Сан-Марино30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория39
2
Плей-офф за повышение
Кипр34
3 Армения33
4
Стыковая зона
Латвия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия37
2
Плей-офф за повышение
Молдавия34
3 Фарерские острова33
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия37
2
Плей-офф за повышение
Эстония35
3 Люксембург33
4
Стыковая зона
Болгария31
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Кипр
0%
Ничья
0%
Латвия
100%

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