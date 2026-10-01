Кипр - Латвия 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
05 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 4-й тур
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Составы команд
Кипр
Латвия
Главные тренеры
|Апостолос Манциоз
|Паоло Николато
История личных встреч
|28.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Финляндия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Албания
|3
|6
|3
|Беларусь
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|3
|4
|3
|Армения
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдавия
|3
|4
|3
|Фарерские острова
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|3
|5
|3
|Люксембург
|3
|3
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|3
|1
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