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Казахстан - Фарерские острова 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Астана Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
06 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 4-й тур
Казахстан
Фарерские острова

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Казахстан
Фарерские острова
Главные тренеры
Казахстан Талгат Байсуфинов
Нидерланды Джон вант Схип
Нидерланды Джон вант Схип
Нидерланды Джон вант Схип
Фарерские острова Эйдун Клакстейн
История личных встреч
26.09.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 3. 1-й тур Фарерские острова1 : 1Казахстан
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Фарерские острова1 : 0Казахстан
11.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 11-й тур Фарерские острова1 : 1Казахстан
06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 9-й тур Казахстан2 : 1Фарерские острова
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия37
2
Плей-офф за повышение
Албания36
3 Беларусь34
4
Стыковая зона
Сан-Марино30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория39
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения33
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия37
2
Плей-офф за повышение
Молдавия34
3 Фарерские острова33
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия37
2
Плей-офф за повышение
Эстония35
3 Люксембург33
4
Стыковая зона
Болгария31
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Казахстан
0%
Ничья
0%
Фареры
100%

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