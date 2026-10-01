Казахстан - Фарерские острова 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Астана Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000 06 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C , Группа 3. 4-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Казахстан Фарерские острова Главные тренеры Талгат Байсуфинов Джон вант Схип Джон вант Схип Джон вант Схип Эйдун Клакстейн История личных встреч 26.09.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 3. 1-й тур 1 : 1 18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0 11.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 11-й тур 1 : 1 06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. 9-й тур 2 : 1 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Финляндия 3 7 2 Плей-офф за повышение Албания 3 6 3 Беларусь 3 4 4 Стыковая зона Сан-Марино 3 0 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Черногория 3 9 2 Плей-офф за повышение Кипр 4 7 3 Армения 3 3 4 Стыковая зона Латвия 4 1 Группа 3 № Команда И О 1 Повышение Словакия 3 7 2 Плей-офф за повышение Молдавия 3 4 3 Фарерские острова 3 3 4 Стыковая зона Казахстан 3 1 Группа 4 № Команда И О 1 Повышение Исландия 3 7 2 Плей-офф за повышение Эстония 3 5 3 Люксембург 3 3 4 Стыковая зона Болгария 3 1